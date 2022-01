Raja suvekodu vesiveskisse, mõisaaita või vanasse meiereisse

Pärnu rannast 20 minutilise ja Valgerannast 15 minutilise autosõidu kaugusel asuv Lavassaare on tuntud oma raudteemuuseumi ja ajaloolise kitsarööpmelisele raudtee poolest. Sealt leiab ka ühe põneva arhitektuuriga raudteetööliste maja, mis paistab silma tugeva konstruktsiooni ja hea ehituskvaliteediga. Maja renoveerimisega on juba algust tehtud ning uuele omanikule jääb see vaid oma maitsele vastavalt lõpetada. Majas on mitmed huvitavad arhitektuurilised iseärasused, nagu näiteks ümarate seintega betoonist keerdtrepp, millel on puitelementidega kivikonstruktsioon. Hoones on potentsiaali arendada välja teise korruse korterid majutuseks populaarse raudteemuuseumi külalistele, mis asub hoonest kiviviske kaugusel. Huvi korral vaata lähemalt Kinnisvara24.ee lehelt.