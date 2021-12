Lihtsad nipid, mille abil kodu soojemaks ja hubasemaks muuta

Tõeliselt õdusa meeleolu loob loomulikult elav tuli. Teinekord ei vaja kodu ilmtingimata aga praksuvate puudega kaminat ning piisab ka mõnest lihtsast ja nutikast puitdetailist, et elamisse pisut maalähedast hõngu tuua. Erilist soojust õhkub just ise leiutatud esemetest. Puuhalgudest saab ehitada ka ilma ahikütteta majas põnevaid ja pilkupüüdvaid riiuleid. Õdusa meeleolu loovad ka korgipuust, bambusest, vitstest ja teistest looduslikest materjalidest detailid. Punutud mööbel tekitab suviselt eksootilise mulje ja toob interjööri päikselise tunde.

Värvivalik on väga individuaalne ning see mis on ühe jaoks hubane, võib teisele mitte sobida. Hubasuse loomisel ongi oluline lähtuda sisetundest ja meeldivusest. Kui enamik inimesi seostab sooja interjööri soojade kollaste ja oranžide toonidega, siis ka halli mässitud kodu võib teinekord mõjuda mõnusalt sumedalt. Kui austad valget, aga ei taha, et kodu meenutaks Lumekuninganna jäälossi, mängi erinevate materjalide ja tekstiilidega ning leia koht mõnele värvikale kunstiteosele. Kui kardad kodu liigsete värviliste detailidega üle kuhjata, võõpa mõni vana tool lõbusalt värviliseks või pane põrandale kirju vaip. Üksikud sisustusaksessuaarid ei lõhu üldmuljet, kuid aitavad kargesse interjööri pisut pehmust tuua.