Promenaadi majad – kodu ja elustiil

Korterit ostes ei omandata mitte üksnes kodu, vaid ka elustiili, rõhutavad kinnisvarabüroo Uus Maa maaklerid Kristi Djomin ja Irina Krik Tallinna südalinnas asuvat arendust tutvustades.

Promenaadi majad on tõeline südalinnaprojekt! Ja südalinn, rõhutavad maaklerid, on liikunud tagasi sinna, kus on selle õige koht – mere äärde.

„Kui varem oli südalinna kese Kentmanni ja Kaupmehe tänavate piirkond, siis nüüd on see liikunud mere poole – koos väga heade elupindade, erinevate toidu- ja meelelahutuskohtade, kvaliteetsete äripindade ning kõige muuga, mis tänapäevast linnakeskkonda iseloomustab,” märgib Kristi Djomin.

Promenaadi majad on ka hea investeering. Siia luuakse Baltimaade modernseimad elu- ja äripinnad, siia koonduvad parimad mõtted ja tegusaimad inimesed. Olles hinnatud elukoht juba praegu, on see veelgi hinnatum siis, kui Porto Franco piirkond valmis on saanud.

Promenaadi uusarendus Foto: Erlend Štaub

Need, kes on juba Promenaadi majja kolinud, rõhutavad piirkonna eelisena selle lähedust praktiliselt kõigele, mida eluks vaja. Kesklinna head koolid on jalutuskäigu kaugusel, samuti treeningud ja huvialaringid lastele, noortele ning täiskasvanutele. Einestamiseks, ilusalongi külastamiseks või stiilsete rõivaste ostmiseks aga ei pea majastki väljuma.

Kolm erinevat maja

Asukoht on Promenaadi majadel suurepärane, kuid tõeliselt meeldivad üllatused algavad pärast võimalikku uude kodumajja sisenemist.

Promenaadi projektis on kolm erinevat maja, mille ühisteks joonteks on A-energiaklass, privaatne elukeskkond ning väärikalt kvaliteetne ehitus ja viimistlus. Märkimist väärib, et kasutatud on targa maja lahendusi – temperatuuri reguleerida ja sauna kütte panna saab kodust eemal viibides mobiilirakenduse abil. Erinev on aga majade stiil ja iseloom.

Promenaadi uusarendus Foto: Erlend Štaub

Valminud Linnamaja on silmapaistva asukohaga luksuslik siseaatriumiga elamu, mille allkorrusel on meeldiv söögikoht ja viimastel korrustel kõrged loft'id. Linnamaja eluviis on kiire ja linnalik. Selle fassaad on naturaalse tooniga paekiviplaadist.

Peremaja on kompaktne ja pereelu nõudmistele kõige paremini vastav maja, kus ülemisel korrusel on samuti kõrged loft'id. Peremaja iseloomustab soliidne ja meeldejääva liigendusega fassaadilahendus, mis on tänava ja hoovi poolel erinev. Fassaadimaterjal on valtsitud vaskplekk.

Kes aga otsib midagi tõeliselt erilist isegi maailma mastaabis, võiks tutvuda Promenaadi torniga. Torn on loodud südalinna võlusid, kuid ühtlasi privaatsust hindavale inimesele. Selle igal korrusel on vaid üks korter, pakkudes vaateid mitmesse suunda. Torni fassaad on mustast betoonist poleeritud pinnaviimistlusega betoonpaneelidest. Viimase korruse loft on kogemus omaette, pakkudes panoraamvaadet Tallinna vanalinnale.

Kolmes stiilis korterid

Kõikides majades saab valida kolmes stiilis korterite vahel, et leida just enda ja oma maailmavaatega kõige paremini sobiv interjöör. Kolme erineva suuna ühisteks nimetajateks on ilu ja kvaliteet.

Oslo korterid on skandinaavialikult heledates ja puhastes toonides, kasutatud on palju looduslikke materjale. Interjööri iseloomustavad lihtsad vormid ning väikesed kontrastid –näiteks tumedad valgustid heleda puidu taustal.

on skandinaavialikult heledates ja puhastes toonides, kasutatud on palju looduslikke materjale. Interjööri iseloomustavad lihtsad vormid ning väikesed kontrastid –näiteks tumedad valgustid heleda puidu taustal. Milano korterid võluvad ekstravagantsuse ja lõunaeuroopaliku julgusega: sisekujundajate sõnul on see luksuslik pakett kõige teravama iseloomuga. Siia kuuluvad sisekujunduselemendid, nagu kalasaba-tammeparkett ja looduskivi vannitoas ja köögis. Olulised on ka väikesed detailid – messingust lülitid ja erinevad pehmete nurkadega elemendid.

võluvad ekstravagantsuse ja lõunaeuroopaliku julgusega: sisekujundajate sõnul on see luksuslik pakett kõige teravama iseloomuga. Siia kuuluvad sisekujunduselemendid, nagu kalasaba-tammeparkett ja looduskivi vannitoas ja köögis. Olulised on ka väikesed detailid – messingust lülitid ja erinevad pehmete nurkadega elemendid. New York on Promenaadi majade korterite sisustusstiil, mida iseloomustavad tumedad toonid kontrastis heledamatega. Graafiline ja õdus, samas ka uljas ja isepäine, kirjeldavad seda sisekujunduse loojad. Siseseinad mängivad kontrastidega, põrandal on väärikas ja soliidne õlitatud parkett. Interjöörielemendid on mustad, kombineeritud naturaalse puiduga.

Kõikide korterite juurde kuulub arendajalt ka sisekujundaja teenus, kes soovitab ja aitab valida just sellesse koju kõige paremini sobivad elemendid.

Kõigis kolmes sisekujundusstiilis on loodud ka näidiskorterid. Nii et kui keegi avastab majaga tutvudes, et loodud on just tema unistuste kodu, võib ta osta ka näidiskorteri koos köögi, mööbli, tekstiilide ja kõige muuga, mis harmoonilise kodulahenduse juurde kuulub.

Promenaadi uusarendus Foto: Erlend Štaub

Sõbralikud majad

Arendaja Capital Mill on Promenaadi maju luues teinud rea otsuseid, mis annavad sealsele elukeskkonnale palju juurde. Nii näiteks on kõik majad, korterid ja ruumid väga mugavalt ligipääsetavad. Lõunapoolsete ja ülemiste korruste korterites on konditsioneer, samuti on aknaklaasid kaetud UV-filtriga, mis kaitseb sisustust ja tekstiile pleekimise eest.

Peremaja juurde kuulub ühine terrass, kus võib mõelda nii suuri kui ka väikeseid mõtteid ning mõnusasti aega veeta.

Parklaid on majadel kaks. Ühte pääsevad need, kes on ostnud enesele alalise parklakoha, teises tasulises parklas aga saavad parkida külalised ning need korteriomanikud, kes alalist parkimiskohta ei vaja.

Maaklerid Kristi Djomin ja Irina Krik kutsuvad kõiki huvilisi Promenaadi majadega tutvuma – koostöös asjatundliku maakleriga on kõige kergem leida just endale ja oma perele kõige sobivam kodu või investeerimisvõimalus.

Esmase tutvuse Promenaadi majadega saab teha arvuti juurest lahkumata.