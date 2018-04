Grand Gonsior — kaunikõlalise nime ja inspireeriva sisuga kodu

Tunne on see, mis loeb. Ka kodu ostmisel, rajamisel, kujundamisel. Igaüks unistab parimast just iseendale või oma perele. Grand Gonsior on Kadrioru piiril asuv ainulaadne uusarendus, mis pakub midagi erilist neile, kes otsivad iseloomuga kodu.

Tegemist on ajaloolise majaga, mille projekteerisid 1950ndatel tuntud arhitektid Peeter Tarvas ja Heiki Karro. Renoveerimisprojekti ehk korteri plaanid ja lahendused tegi Aigar Roht (AB Korrus). Hoone rekonstrueerimisel säilitatakse algupärane fassaad ja taastatakse võimalikult palju maja sees: trepikojad, fuajee, osaliselt laekarniisid jne. Ühtlasi täiustatakse maja kõige uue ja modernsega, mis on tänapäeval terviklikuks elamiseks vajalik. Sisekujunduse loomisel on nimekad sisearhitektid büroost Architekt11 ammutanud inspiratsiooni värvikatest ja positiivsetest 50ndatest.

Õige tunne koosneb olulistest komponentidest

Hea kodu tunne saab ju tegelikult alguse juba kodutänavasse jõudes – pilk otsib turvalist kindlust ja kahtlemata paistab Grand Gonsior sellega juba kaugelt silma. Soliidne ja väärikas! Turvalised trepikoda ja fuajee tervitavad sisenejaid elegantse interjööriga, kuhu astud sisse rõõmsal meelel.

Grand Gonsior on mõeldud neile, kes otsivad originaalset, iseloomuga kodu. Võiks öelda, et isegi väikese kiiksuga kodu, sest korterite planeeringud võimaldavad väga palju omapäraseid sisekujunduslahendusi. Arendus sobib nii üksikutele inimestele, noortele paaridele kui ka peredele.

Harmoonia ja avarus

Omapärase planeeringuga 1–4-toaliste korterite siseviimistluses on harmoonia modernse ja retro vahel. Üheks suuremaks tõmbenumbriks on aga kõrged laed – kõigis elamistes on lagede kõrgus 3, viiendal korrusel kohati suisa 3,6 meetrit. Siseuste kõrguseks on 2,3 meetrit. Milline avarus ja õhulisus! Et lagede kõrgus oleks võrdväärne partner põrandaliistudele, on viimaste kõrguseks 12 cm. Hästi läbi mõeldud detailid loovad tervikliku koosluse. Mugavust lisavad uus ventilatsiooni- ja tehnosüsteem, tänavamüra eest kaitsevad kaheraamilised kolmekordse klaaspaketiga väga hea sooja- ja mürapidavusega puit-alumiiniumaknad. Jalalgi on ju mõnus astuda naturaalsel parketil. Heida või pikali ja lase mõtetel lennelda!

Mis nägu võiks olla sinu kodu? Valida on kolme siseviimistluslahenduse vahel ja igaüks neist kõnetab omal moel.

Glamour – elegantne, kontrastne, luksuslik. Korterites on kalasabamustriline tammeparkett, värvipaletti kuulub klassikaline valge-halli-musta kombinatsioon, materjalid on luksuslikud.

– elegantne, kontrastne, luksuslik. Korterites on kalasabamustriline tammeparkett, värvipaletti kuulub klassikaline valge-halli-musta kombinatsioon, materjalid on luksuslikud. Green – värske, naturaalne, looduslik. Siin on ühelipiline tammeparkett, värvideks rahulik valge koos särava värvilaigu ja geomeetriliste mustritega.

– värske, naturaalne, looduslik. Siin on ühelipiline tammeparkett, värvideks rahulik valge koos särava värvilaigu ja geomeetriliste mustritega. Grace – klassikaline, rahulik ja soe ehk teisisõnu harmooniline. Hinge paitavad murtud pooltoonid, puit ning klassikalised detailid.

Iga nüanss on läbi mõeldud just nii, et võid tuppa astudes unustada väljas toimuva ja nautida õdusat olemist oma pesas.

Linnaelaniku mugavus – pesuruum rattale ja lemmikloomale

Maja renoveerimisel on mõeldud kõigile mugavustele. Keldrikorrusele ehitatakse majaelanike ühiskasutuseks hubased ruumid vaba aja veetmiseks. Seal saab mängida piljardit ja lauatennist – miks mitte korraldada pere või naabritega tore igakuine lauamängukohtumine. Ka lastele on mõeldud – avastamist ootab põnev mängunurk. Majas on olemas ruumid rataste ja vankrite paigutamiseks. Muuseas, sealsamas asub rataste ja lemmikloomade pesuruum. Iga lemmiklooma omaniku ja spordiharrastaja unistus!

Eks igaüks valib kodu oma maitse järgi, kuid peaaegu alati on tähtsaimaks lähtepunktiks asukoht. Paljudele on oluline, et kõik mugavused on käe-jala juures: poed, koolid, lasteaiad, vaba aja veetmise võimalused, söögikohad, pargid sportimiseks jne. Grand Gonsior on oma asukohaga ideaalne – kesklinnas, kuid siiski juba Kadrioru veerel, kus melu natuke vähem ja võimalus kiiresti rohelusse sukelduda. Sarnast arendust praegu Tallinna kesklinnas ei ole. Lisaks on Kaamos Kinnisvara üks vähestest, kes pakub kolmeaastast ehitusgarantiid.

See unikaalne korterelamu on originaalne, igal sammul üllatavalt efektne ja kutsub avastama klassikaliselt ajatut arhitektuuri. Kui hing ihkab erilist, siis astu läbi! Vaata lähemalt www.grandgonsior.ee.



Kaamos Kinnisvaral on hea kogemus terviklike elukeskkondade väljaarendamisel. Portfooliost leiab Männisalu elurajooni Pirital, Rohu kvartali Kalamajas ja aktiivses arenduses oleva Hõbemetsa elurajooni Haaberstis. Paralleelselt Grand Gonsioriga on alustatud Kadrioru veerel veel ühe arendusega – Ferro Residentsid. Üsna kiirelt on avastatud Kaamose uus, Vahtramäe-nimeline arendus Laagris.