Kriidivärv teeb imesid!

Vintage Paint Kriidivärv annab võimaluse ilma erilise eeltöötluseta katta peaaegu kõiki pindu. Ei pea lihvima ega kruntima! Vintage Paint Kriidivärvid on suurepärase katvusega ja seetõttu on nendega lihtne ning tore värvida ka algajal. Siiski kõlavad tihtipeale need samas küsimused, millele me kohe vastused leiame.

1. Kas tõesti ei pea lihvima?

Tõesti ei pea lihvima, kriidivärv on väga hea nakkuvusega ning nakkub nii lakitud, peitsitud kui ka värvitud pindadega. Sobib ka töötlemata puidule, kuid siis peab arvestame veidi suurema värvikuluga, kuna töötlemata puit on oluliselt poorsema pealispinnaga ning imab rohkem värvi sisse kui juba eelnevalt töödeldud puit.

2. Kas kriidivärviga saab värvida ka keraamikat, metalli ja mööbliplaati?

Kriidivärviga saab tõepoolest värvida ka keraamikat, metalli ja mööbliplaadist valmistatud esemeid. Klaasi ning mööbliplaadi puhul võiks pinda enne värvimist õrnalt karestada, kasutades selleks 200-240 tihedusega liivapaberit.

3. Kas väga palju kannatada saanud, määrdunud ning lahtise spoonikihiga mööblit on võimalik veel päästa?

On küll – just lootusetus seisus tunduva mööbliga saab teha imesid!

Mitte mahapestavate plekkidega väga määrdunud mööbel on mõistlik ennem kruntida Vintage Paint krundi&kinnitajaga, mis takistab plekkide läbiimbumist. Samuti takistab toode populaarse männipuidust mööbli oksakohtadest vaigu läbiimbumist värvi kihtidesse.

Katkise ja lahtise spooniga mööblil tuleks esimenena eemaldada lahtised spoonijupid. Võimaluse korral liimida. Kohad, millel on spoon katkine või puudu, tuleks pahteldada puidupahtliga. Sobivateks töövahenditeks on Tikkurila puidupahtel ning väikesed maalinoad. Mööbli puhul on oluline ligi pääseda erinevate kujudega pindadele ning pahteldada väga väikeseid nurki, servi ja nikerdusi – tavaline pahtlilabidas on selleks lihtsalt liiga suur ja kohmakas. Maalinoad on väikesed, õhukesed ning erinevate kujudega ja võimaldavad ligi pääseda ka kõige keerukamatesse kohtadesse. Pärast puidupahtli pealekandmist tuleks pinnad lihvida tiheda liivapaberiga ning tolmust puhtaks pühkida. Ja ongi valmis värvimiseks!

Võõp

4. Kas ka rohelise tooli saab kriidivärviga valgeks värvida?

Saab küll! Kriidivärvid on suurepärase katvusega ja nendega saab ka musta valgeks värvida. Tavaliselt värvitakse kriidivärviga kuni 2 kihti, kuid ühtlase lumivalge tulemuse saamiseks mustast valgeni võib kuluda kuni 3 värvikihti.

5. Kas kriidivärv sobib niisketesse tingimustesse nagu näiteks sauna eesruumi mööbel või vannitoariiul? Kas kriidivärviga võib värvida ka köögikappe?

Kriidivärvid sobivad ka niisketesse keskkondadesse, kuid mitte otse veega kokkupuutuvatele pindadele. Sauna eesruumis olevad esemed ning vannitoa riiulid võiks kindlasti katta vaha asemel lakiga. Lakk on vee ja kulumiskindlam kui vaha ning sobib hästi vannitoa, köögi ning lastetoa mööbli viimistluseks.

Köök on eriti palju kasutatav pind ning enne köögikappide värvimist soovitame pinnad ennem ja pärast värvimist üle käia Vintage Paint krundi ja kinnitajaga, mis annab suurema kulumiskindluse.

6. Kas peab kindlasti kasutama vaha või lakki?

Kriidivärvid on avatud pooriga värvid ning vajavad kindlasti enda peale vaha või lakki, mis muudab pinnad vett ning mustust hülgavaks.

Tihedasti kasutatavad pinnad (söögilaud, lastetool, köök) või niiskemas ruumis (sauna eesruum, vannituba) asuvad esemed soovitame vahatamise asemel lakkida. Vintage Paint ultra matti lakki tuleks peale kanda kaks äärmiselt õhukest kihti, mis välistab võimaluse kolletuda. Kui lakkida väga paksult ehk lausa tilkudes mööblile kanda, muutuvad tilgad kollakaks. Lakk on kergelt piimjas, väga vedel ning seetõttu väga kuluefektiivne.

Vaha tuleks peale kanda pintsli või mikrofiiberlapi abil, tavalist kaltsu tuleks välitida, kuna see ajab ebemeid ning hiljem on neid võimatu vaha seest kätte saada. Peale vaha pealekandmist tuleks see sisse hõõruda ning ülejäägid ära pühkida. Vahatatud pinnad on küll kohe kastusvalmis, kuid siiski oleks hea kui vaha saaks kivistuda päeva või paar. Täielik vaha kivistumine toimub umbes 30 päeva jooksul.

7. Kui kaua säilib juba avatud värvipurk?

Korralikult suletud kaanega värvipurk säilib ligi aasta. Vintage Paint kriidivärvid veebaasil ja paksenenud värvi saab lahjendada veega.

Värve võib ka omavahel segada – seega saab just kahest erinevast värvipurgist saada mitu uut ja vahvat tooni! Fantaasia on piiritu.

Vintage Paint kriidivärvid ja lakid on veebaasil ning lõhnatud – sertifitseeritud ja sobivad kasutamiseks ka lastemööblil.

Vintage Paint kriidivärve ning põnevaid mööblikaunistuamise salanippe saab piiluda www.võõp.ee