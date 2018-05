Oled uue kodu otsinguil? Loe siit 4 põhjust, miks Pärnumaa valida

Vaikselt on raugemas ajad, mil inimesed ummisjalu üksnes pealinna poole tormasid. Nagu mujal elu polekski. On, ja kuidas veel! Nii tasubki avatud pilguga ringi vaadata, et eluks märksa paeluvamaid võimalusi leida.

Pärnumaa on kant, mis pakub neid kamaluga. Ihaku hing vaikust või kõditavat linnamelu, siit leiab lõputult võimalusi, kuhu oma pesa punuda. Veelgi enam – Pärnumaal ootavad ees lahked ja toimekad inimesed, kes tervitavad avasüli igaüht, kel vähegi tahtmist oma juured just siinkandis mulda ajada.

Lõputult tukslev Pärnu kesklinn

Keda paelub mõnusa tempoga linnaelu, peaks oma järgmise kodu kindlasti Pärnu kesklinna sättima. Kuigi linn on eelkõige tuntud oma spaade, romantiliste puitvillade ning rannapromenaadi poolest, paneb paljude südamed kiiremini põksuma sootuks muu. Just vilgas kultuurielu, mille nurgakivideks on legendaarne Pärnu Kontserdimaja, väärika ajalooga Endla teater ning uue tõusva tähena kultuuriklubi Tempel, lükkab massid tirtsuparve kombel mööda vabariiki rändama, et killukestki siinset vaimsust ammutada.

Teisisõnu, sõltumata aastaajast toimub Pärnus alati midagi, mis köidab. Nii kui üks festival, laat või üritus oma asjad kokku pakib, on järgmine juba kärsitult uksel ootamas. Kusjuures nii mitmedki neist on juba ammu laias ilmas tuntud tegijad, Weekendi festival teiste seas.

Pärnu

Teisalt on tegemist sümpaatselt rohelise linnaga, mis lummab oma parkide, alleede ja armsate koduaedadega. Piisab sellest, kui õhtul pigistavad kontorikingad mugavate jooksususside vastu välja vahetada, välisuksest paar sammu teha ning juba avastadki end linna rohelust nautimas. Kellele sörk siiski liiga rahulikuks rutiiniraputajaks osutub, saab hilissügiseni laineid purje- ja surfilauaga murda või eskimote kombel rannikuvetes kajakiga navigeerida. Korralikku adrenaliinilaksu pakub ka disc golf'i rada.

Rannarahva paeluvalt lihtne elu

Kuid midagi pole parata, teinekord Pärnu promenaadist ja Vallikäärust siiski ei piisa, et loodusega ühes rütmis tiksuda. Siis pole muud, kui suund Lääne maakonna servalt kuni Läti piirini lookleva rannajoone poole võtta. Sest kus mujal rahus merre uppuva päikese valgusmängu või rabamänni kasvamise hääli nautida kui mitte siin, Romantiliseks Rannateeks ristitud rannikul.

Siin tervitab tulijat ees rahu, vaikus ja tõeliselt mitmekesine loodus, mis lummab oma lõputute mererandade, männimetsadest palistatud liivaluidete, romantiliste rannaniitude ning rabadega.

Pärnumaa

Tagasi juurte juurde – ürgsed metsad ja metsikud rabad

Kui mõned rahvad joovastuvad sõdadest, siis meie kandi inimesed iidsetest laantest ning rabadest. Ning Pärnumaal jagub neid küllaga. Lisaks rikkalikele seene- ja marjametsadele paelub kant oma vahvate matkaradade ning kõrgustesse ronivate linnuvaatlustornidega, millelt segamatult ümbritseva looduse ilu ja kulgemist nautida. Omaette pärliks on Pärnu- ja Viljandimaa piiril laiutav Soomaa rahvuspark oma legendaarse 5. aastaajaga, mil suurvesi kõik madalamad metsad, teed ja isegi õued üle ujutab. Kohe nii, et ainsaks liiklusvahendiks on neil päevil paat.

Müstiline Kihnu ja teised väikesaared

Kuigi Kihnu on Liivi lahe suurimaks saareks, ei tasu eesootavaid masse siiski peljata – elab siin ju kõigest ligi 600 hinge. Eksootilise maiguga Kihnu eripäraks on selle kogukondlik elurütm. Olgu käsil talgud või pulmad – kõik, kes saarel, löövad kaasa. Et kohalik kultuuripärand ja selle hoidmine on Kihnus kõrges hinnas, saab saarest võrratu kodu neile, kes seda kirge jagavad.

Kuid Pärnu lahes asub teinegi imeline väikesaar – kolmekümne püsielanikuga Manija. Tõeline paradiis kõigile neile, kes hindavad lihtsat, tsivilisatsioonist räsimata elu. Pole siin ei ööklubi, ühistransporti, postkontorit, pangaautomaati, isegi väikest külapoodi ega ka kirikut mitte. Küll aga ootab siin ees Eestimaa puhas loodus, palju romantikat ning tõeline vabadus!

Kihnu ja Manija võlu ning väärtust, eriti aga selle ilmelist kultuuripärandit, on märgatud kaugemalgi. Ja nii ongi mõlemad saared alates 2003. aastast UNESCO maailma kultuuripärandi nimekirja kaunistamas.

Erilised inimesed vajavad erilisi kodusid. Selle asemel, et tavapärasega leppida, vaata parem, mida võrratut on Pärnumaal sulle pakkuda. Rohkem infot leiad siit: www.parnumaa.ee.