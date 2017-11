VÕIDUKAD │ Aasta puitehitis 2017 on selgunud!

Peaminister Jüri Ratas kuulutas puitarhitektuuri konverentsil "Puit — homse elukeskkonna võti" pidulikul auhinnagalal välja aasta puitehitise. Aasta Puitehitise auhinnaga pärjati Rasmus Reinolti ja Ivo-Martin Veelma (Arhitektuuribüroo Lokomotiiv) loodud Tartumaal asuv AS Raitwood olme-büroohoone, mis paistis silma oma puidukasutuse poolest nii eksterjööris kui ka interjööris.

Raitwoodi hoone koosneb kolmest osast. Rekonstrueeritud keskmine osa on puitkarkassil, puitfermidega. Ühe juurdeehitatud tiiva kandekonstruktsioon on liimpuitpostidest, -taladest ja -sarikatest raudbetoonvahelaega; teine tsementplokkidest ja raudbetoonvahelaega, liimpuitsarikatega.



Arcwoodi liimpuidu eriauhind läks Tartu Lõunakeskuse 10. etapile (Arhitektuuribüroo Peil OÜ), kus valmis keskuse uus osa kinokeskuse ja hotelliga ning neid vana osaga ühendav galerii ja aatrium. Galerii ja aatrium on mõlemad liimpuidust katusekanduritega. Täiendavalt on ehitatud liimpuidust suunaviitasid ja valgusteid.



Raitwoodi fassaadiauhinna sai Kadarik Tüür Arhitektide loodud eramu Nõmmel looduskaunis kohas Aate tänaval. Eramu on kaetud lehise laudisega ja selle perimeetri ümber on omapärased valgeks värvitud puitpostid.



Loe veel

Rahva lemmik valiti Delfi modnekodu.ee portaalis, hääle andis 2159 inimest. Lemmikuks kuulutati Järvamaal asuv Huuksi mõisapargi müürimaja — romantilisse parki taaskasutatud puidust ehitatud eramu, mida pererahvas suveköögina ja puhke- ning mängumajana kasutab.



Toivo Tammiku (AB Ansambel OÜ) loodud objekti valmistamisel on kasutatud läheduses leidunud mõisa lauda lammutamisel saadud palke, ühe Tartu kiriku ja Tallinna kesklinna kortermaja 1930-ndatest pärit aknaid, samuti lammutatud talumaja uksi ning puupliidi elemente Paide linnakodaniku majast.

Žürii poolt tõsteti esile veel kolm ehitist:

AS Barrus kontor Võrumaal (Karmo Tõra, OÜ ROK-Projekt)



Eisma sadama abihoone Sipelgakuuri juurdeehitus (Indrek Allmann, Arhitektuuribüroo Pluss OÜ) Lääne-Virumaal



Tulivee rannarestoran (Ralf Tamm, Realarhitektid OÜ) Ida-Virumaal Liimala külas



“Konkurss osutus väga tasavägiseks ja žüriil oli otsuste tegemisega omajagu peamurdmist. Puitarhitektuur on populaarne kõikides Eesti nurkades. Toredaid leide on nii Tallinnas, kus tihti ehitised on uhkemad ja palju tähelepanu läheb ehituskvaliteedile, kui ka maapiirkondades, kust võib leida nii väga head arhitektuuri kui ka piirkonnale omaseid lahendusi,” kommenteeris žürii liige Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht Henrik Välja.

Aasta Puitehitise konkurss toimus juba 15. korda. Konkursi eesmärgiks on tõsta esile uusi puitehitisi, mille puhul on puitu oskuslikult kasutatud konstruktsioonis, välis- või siseviimistluses parimal võimalikul viisil arhitektuurses, tehnilises ja ehituslikus mõttes.

Võistluse žüriisse kuulusid Peeter Loo (KAMP arhitektid, Eesti Arhitektide Liidu liige), Tomomi Hayashi (HGA arhitektuuribüroo, Aasta Puitehitis 2016 eriauhinna võitja, Tallinna Tehnikakõrgkooli arhitektuuriinstituut), Karin Paulus (Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu liige), Elmar-Jaan Just (Eesti Ehitusinseneride Liidu liige, Tallinna Tehnikaülikool), Andres Madalik (Merko Ehitus Eesti AS, põhjamaade suuna juht) ja Henrik Välja (Puuinfo/Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit).

MEENUTUSEKS:

