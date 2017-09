Viis põhjust, miks osta E-mööbel24.ee poest

Tänapäeva inimene on harjunud avatud piiridega, reisimisega ja on üsna ärahellitatud tootevalikuga, mida pakuvad välismaa mööblipoed. Mööbli hind Eestis ja selle kvaliteet ongi omaette teema, mille üle palusime mõtiskleda E-mööbel24.ee meeskonnal ja tuua välja põhjused, miks on tarbijal, kel soov leida Euroopa tasemel mööblivalikut, häid hindu ja veatut teenindust, kasulik kasutada just nende teenust.

Parim hind

Alustame kõige huvitavamast, mööbli hinnast. Üks on kindel – hinna ja kvaliteedi suhte poolest on E-mööbel24.ee parim Eestis, pakkudes seda eelist ka oma salongides, kus mööbel müügil sama soodsa hinnaga kui e-poes. Kui peaks juhtuma, et klient leiab mingi konkreetse mööblitüki mujalt odavamalt, pakutakse talle sellest veelgi paremat hinda. Kuna üks ettevõtte väärtustest on püüd olla klientidele meele järele, kuulub turuolukorra ja konkurentide hindade jälgimine E-mööbel24.ee igapäevaste tegevuste hulka. Nii et hindadega on neil asjad tõesti parimas korras.

Eksklusiivne mööbel laiast maailmast

Mida tuleb teha, et saada parimaks mööbli e-poeks Eestis? Eks ikka tööd oma valiku ja pakkumistega ning uuendama ka regulaarselt partnerite nimekirja. Tänu aktiivsele tööle on E-mööbel24.ee paljude mööblitehaste eksklusiivne esindaja Euroopas. See puudutab nii elutoa-, magamistoa-, lastetoa- kui ka köögimööblit.

Kõige laiem mööblivalik

E-mööbel24.ee kodulehelt leiab laia mööblivaliku kogu maailmast ja valik täieneb iga kuu. Lisaks külastavad kaupluse mööblispetsialistid pidevalt erinevaid messe kogu maailmas ning jälgivad moetrende.

Köögi ja lastetoa 3D-sisustusprojekt tasuta

Parima ettekujutuse, milline sisustatud köök või tuba välja nägema hakkab, saab siis, kui minna E-mööbel24.ee salongi oma ruumi plaaniga ja valida välja tooted, mida soov sinna paigutada. Info antakse edasi mööblivabrikule ja sealsed disainerid loovad kliendile 3D-joonised ruumist koos sisustusega. Teenuse eest eraldi maksma ei pea. Muid selle unikaalse teenuse üksikasju on kõige parem küsida mööblisalongis konsultantidelt.

Teenindus

Kindlale garantiile ja Eesti parimale kohaletoimetamise hinnale lisaks pakub E-mööbel24.ee professionaalset kokkupaneku ja paigaldamise teenust. Seejuures laieneb garantii nii transpordile kui paigaldusele. Tasumine kauba ja teenuste eest toimub kliendile mugaval viisil. Lisaks on olemas ka intressivaba järelmaksu võimalus, mille tingimustega on võimalik tutvuda salongides. Mööbel jõuab koju lihtsalt, kui külastada E-mööbel24.ee salonge Tallinnas, Tartus ja Pärnus või kodulehte.