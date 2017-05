Viimsirahu Residentsid — raja kodu pealinna lähedale maale

Praegusel pakkumisterohkel kinnisvaraturul meeldib paljudele ostjatele see, kui pakutakse valmis kodu, head keskkonda ja seda kõike mõistliku hinna eest. Kui valida uue kinnisvara puhul näiteks suure linnakorteri või avara ridaelamuboksi vahel hinnatud Viimsis, on paljud jõudnud just siia, Viimsirahu Residentsidesse.

Ostuhuviliste seas on nii kohalikke kui ka mujalt tulijaid, kuid kõiki neid seob soov elada võimekas vallas, heas keskkonnas. Kui Viimsi valla elanik on juba harjunud siinsete mugavustega — kauplused, koolid, lasteaiad, spaa ja veekeskus ja kergliiklusteed —, siis tahab ta jääda siia valda edasi. Inimestele meeldib, kui paljud asjad on omas piirkonnas käe-jala juures ega pea alati sõitma rahvast täis suurde linna.

Nagu juba öeldud, meeldib inimestele ka see, et oma kodu soetamisel pole sellega liialt palju mässamist. Koli aga sisse ja hakka elama. Eriti saabuvat suve silmas pidades.

Viimsirahus on kõik juba ootamas. Valmis kodud, mis arvestavad siinse kliendi soovidega. Näiteks on väga olulisel kohal privaatsus. Kuigi tegu on ridamajadega, võib seda sõna siin julgelt kasutada, sest nii sissepääsud kui ka terrassid on eraldatud varbseintega ja õuealad kiirelt kasvava elupuuhekiga. Ka siseruumides saad elada rahulikult, sest korteritevahelised, aga ka siseseinad on FIBO-plokkidest.

Igakuised arved on siin mõistlikud. Võib öelda, et paljud maksid oma eelmises, väiksema üldpinnaga elamises isegi rohkem. Soodsad kõrvalkulud tagavad B-energiaklass, õhk-vesi soojuspump, soojustagastusega sundventilatsioon ja täpsed, korteripõhised arvestid.

Veel mõned faktid. Viimsirahu ridaelamutel on igal kodul vähemalt 2 parkimiskohta, et te ei peaks kunagi nägema vaeva autole koha leidmisega. Elukeskkonna osaks on oma mänguväljakud, et lapsed leiaksid sõpru ja ei peaks toas igavlema.

Siin on ka läbimõeldud lahendus elektriautode omanikele, et keskkonnasõbralik elu oleks veelgi lihtsam. Ja muidugi on siin korralikud planeeringud ja kvaliteetne siseviimistlus.

Vaata lähemalt viimsirahu.ee