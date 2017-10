Vaata, millised on kallimad korterid Lasnamäel

Lasnamäe on tuntud nõukogude ajal ehitatud paneelelamute poolest. See on elanike arvu poolest suurim linnaosa pealinnas ja ruumi kasvamiseks jagub. Nõukaajal ehitatud korterelamutele tuleb iga aastaga lisa.

Veidi ajalukku piiludes ulatub Lasnamäe asustuse ajalugu Vikipeedia andmetel väga kaugesse minevikku: arheoloog Lembit Jaanitsa arvates on vanimad inimtegevuse jäljed Iru linnamäel Lasnamäelt pärit nöörkeraamika-kultuuriga seotud ajast, seega III aastatuhande teisest poolest eKr. Piirkond kandis 14. sajandil nimesid Lakederberge (1370), Lakederberg (1371) või Lakeden berghe (1372), eestistatult Lageda mägi.

Tänapäeva tagasi tulles on Lasnamägi muutuste tuules — igal aastal kerkib sinna tohutul hulgal uusi korterelamuid. Oma asukoha tõttu on paljud neist vaatega merele ja pealinnale. Vaatasime ringi City24.ee kinnisvaraportaalis ja noppisime välja kõige kallimad korterid, jättes välja uusarendused — need kuulutused kuvavad vaid arvutis loodud pilte. Olgu siiski öeldud, et kõige kallim uusarenduses müüdav korter on praegu müügis 435 000 euroga ja ruumi on seal 122 ruutmeetrit.

Vaata, millised on viis kõige kallimat korterit Lasnamäel.

1. Suurepärase vaatega avara terrassiga 4-toaline korter. Hind 250 000 eurot

Korteris on avar ja suur elutuba koos köögiga (32,4m2), kust avaneb suurepärane vaade Tallinna kesklinnale, lahele ja Kadriorule. Üks suur magamistuba (15,3 m2) koos oma pesemisruumiga (5,8m2). Kaks väiksemad magamistuba on paigutatud teises korteri pooles ja nende läheduses paikneb veel üks pesemisruum. Elutoas pääsed suurele terassile (17,1 m2) ja tänu klaasitud terrassile saab seal mugavalt tunda ka tuulise ilmaga. Korteris on kvaliteetne siseviimistlus.

2. Ruumikas 5-toaline katusekorter. Hind 184 000 eurot.

Selles korteris on kaks korrust ja ruumi jagub suuremale perele. Ruutmeeterid terve maja jagu — 172.

3. Merevaatega korter! Hind 169 500 eurot.

Hea ruumilahendusega paraja suurusega perekorter. Eraldi magamistoad, elutuba avatud köögiga. Põrandatel täispuit-parkett. Lagede kõrgus 2,8 m. Laste mänguväljak samuti kinnises hoovis. Akendest paistab päeva- ja õhtupäike, avanevad vaated vanalinnale ja merele!

4. Kolmetoaline terrassiga korter uues majas. Hind 169 000 eurot.

Mugava planeeringuga elamine — magamistoad paiknevad eraldi ja aknad avanevad mõlemale poole maja. Köök on ühendatud elutoaga. Magamistoast väljapääs terassile (9,6 m2). Elutoast pääseb rõdule.

5. Looduskaunis kohas Pirita jõe lähedal. Hind 153 900 eurot.

Moodsas võtmes ja maitsekalt sisustatud elamine, kus tooni annavad halliakd toonid, sekka julget lillat. Elamu on loodud äärelinna ja rohelist elukeskkonda hindavaile inimestele ning paikneb Pirita jõe läheduses.

