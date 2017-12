Vaata, kes on aasta parimad arhitektuuris, sisearhitektuuris ja maastikuarhitektuuris

Arhitektuurivaldkonna 2017. aasta parimad objektid tehti teatavaks ühisel aastapreemiate auhinnatseremoonial. Vabal Laval Telliskivi Loomelinnakus anti üle Eesti arhitektide liidu, Eesti maastikuarhitektide liidu, Eesti sisearhitektide liidu ja Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali preemiad. Selgusid ka iga valkonna publiku lemmikud, kes valiti moodnekodu.ee portaalis rahvahääletusel.

Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapital nomineeris preemiale kolmest valdkonnast 25 objekti.

„Žürii eesmärk on olnud välja tuua ja esile tõsta valdkonna parimad saavutused. Auhinnakonkursi tulemused kokku annavad hea kuldlõike meie arhitektuurimaastikul toimuvast. Siia on koondunud tugevad ideed, targalt tehtud töö ja arhitektuuri lõpptarbija rahulolu. Sellisel viisil sündinud planeeringud, majad, ruumid ja maastikud kõnetavad kõige paremini avalikkust, tekitavad harjumuse tarbida head arhitektuuri ning tõstavad meie erialade mainet,“ rõõmustab Eero Jürgenson, žürii liige ja Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali esimees aastatel 2015-2017. Žüriisse kuulusid veel Ingrid Ruudi, Monika Järg, Peeter Pere, Paco Ulman, Siiri Vallner ja Merle Karro-Kalberg.

Arhitektuuri sihtkapitali peapreemia ja elutööpreemia antakse välja 2. veebruaril Kultuurkapitali aastapreemiate galaüritusel.

1. Roosi tänav Tartus, maastikuarhitektuuri preemia — ehitusprojekti arhitektuuri ja maastikuarhitektuuri osa: maastikuarhitektid Karin Bachmann ja Mirko Traks (Kino OÜ); arhitektid Toomas Paaver ja Tõnu Laanemäe (OÜ PAIK Arhitektid). Esialgse eskiisi autorid on lisaks nimetatutele ka maastikuarhitektid Edgar Kaare ja Terje Ong (OÜ TajuRuum).



2. Rahvusarhiiv Noora, sisearhitektuuri preemia — sisearhitektuur Tüüne-Kristin Vaikla, Urmo Vaikla; arhitektuur Illimar Truverk, Sander Aas.



3. Toomas Tammis, tegevuspreemia



4. Arhitektuurikool (gümnaasiumiastmele arhitektuuri valikaine ja õpetajaraamatu koostamine), tegevuspreemia — ainekava ja õppeprotsessi kirjelduse töögrupp: Kadri Klementi, Kaire Nõmm, Toomas Tammis, Hannes Praks.



Publiku lemmik. moodnekodu.ee portaalis valisid lugejad publiku lemmikuks projekti LasnaVILJAmägi.

Andrea Tamm, Ann Press (EKA sisearhitektuuri osakond)

Meeskond: vabatahtlikud Tallinna elanikud

Juhendajad: Hannes Praks, Eik Hermann, Karli Luik



Eesti arhitektide liit

Eesti arhitektide liidu arhitekti aastapreemiale kandideeris viis objekti. Võitja sai preemiaks 5000 eurot, mille väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapital. Nominentide ja laureaadi osas langetas sel aastal otsuse tunnustatud Leedu arhitekt Vytautas Biekša, kes on arhitektuuribüroo Processoffice üks kolmest eestvedajast. Võitja on Eesti Rahva Muuseum — Dan Dorell, Lina Ghotmeh, Tsuyoshi Tane (DGT Architects).



„Möödunud ja sel aastal valmis Eestis mitmeid ühiskondlikult olulisi objekte, mis on jõudnud ka aastapreemia nominentide hulka,” räägib Eesti arhitektide liidu president Katrin Koov. „Hea meel on, et esindatud on nii era- kui ka avalik sektor — mõlemad panustavad hea avaliku ruumi loomisesse. Selle aasta konkurss paistabki silma sotsiaalselt ja linnaruumiliselt tähendusrikaste ning ka riiklikult oluliste töödega, mille valmimise taga on olnud sadu inimesi ja mille valmimiseks on kulunud palju aastaid.”

Publiku lemmik. moodnekodu.ee portaalis valisid lugejad publiku lemmikuks Balti jaama turu.

Arhitektid: Lembit-Kaur Stöör, Martin Tago, Maia Grimitliht, Raivo Kotov, Andrus Kõresaar, Kristo Rämson

Sisearhitekt: Kärt Loopalu



Eesti maastikuarhitektide liit

Eesti maastikuarhitektide liidu konkursi žürii on sõelunud kandidaatide seast välja nominendid ning preemiate laureaadid kolmes kategoorias: Maastikuarhitektuuri tegu 2017, Aasta avalik ruum ja Tudengiprojekt. Žüriis osalesid maastikuarhitektid Teele Nigola, Sirle Salmistu, Remi Kübar ja Valdeko Lukken ning arhitekt Urmo Mets.

Võidukad olid:

Näitus “Kes loob linna?” — kuraatorid Pille Epner ja Kaja Pae, kujundaja Paco Ulman, graafiline kujundaja Tuuli Aule, ruumigrumaani kaardi graafiline illustraator Eleonora Kolycheva.



Publiku lemmik. moodnekodu.ee portaalis valisid lugejad publiku lemmikuks Aparaaditehase Taskupargi.

Autorid: Mirko Traks, Karin Bachmann, Kristjan Talistu, Uku Mark Pärtel (KINO maastikuarhitektid)



Eesti sisearhitektide liit

Eesti Sisearhitektide Liit tähistab oma aastapreemiate väljaandmisega sel aastal olulist juubelit — preemiaid jagatakse 40ndat korda. Konkursile laekus tähtajaks 70 tööd. Rahvusvaheline žürii koosseisus sisearhitekt Kees Spanjers (Holland), arhitekt Jan Skolimowski, sisearhitekt/disainer Kaido Kivi, sisearhitekt Pille Lausmäe ja disainiajaloolane Kai Lobjakas valisid välja 33 nominenti ja 4 preemiasaajat.

“Aastapreemiate konkursile esitatud suur hulk kvaliteetseid projekte üllatas žüriid. See avalike ja poolavalike interjööride, sealhulgas koolide, tervishoiuasutuste, büroode, jaekaubanduspindade, majutus- ja söögikohtade arvukus näitab järjest kasvavat hea disaini omaksvõttu Eesti ühiskonna kõikidel tasanditel. Hea disain aitab kaasa inimeste tervisele, turvalisusele, heaolule ning lõimib meie igapäevaellu ilu, mugavust ja kestlikkust. Arvestades tööde kvaliteeti ja geograafilist paiknemist üle riigi, oli žüriil küllaltki raske valikuid teha, kuid lõpuks jõuti siiski otsuseni,” ütles Kees Spanjers.

1. Näitus “Uurali Kaja” — Jan Graps, Ken-Kristjan Ruut, Anne Määrmann



2. Korter Kivimäe tänaval — Ines Haak, Ingrid Songisepp



3. Rahvusarhiiv Noora — Urmo Vaikla, Tüüne-Kristin Vaikla, kaasa töötasid Helle-Triin Hansumäe ja Maarja Varkki



4. Restoran Juur — Ahti Grünberg, Tõnis Kalve



5. Žüriiväline preemia — Eesti Sisearhitektide Liidu ja Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna Vello Asi nimeline tudengipreemia Elin-Harriet Helemäe.

Publiku lemmik. moodnekodu.ee portaalis valisid lugejad publiku lemmikuks Hotell Lydia.

Autorid: Kaire Kemp-Tišler, Ea Andla (Sisearhitektuuribüroo ArtAku)

Arhitektuur: Allianss Arhitektid

Muinsuskaitseline osa: ARC Projekt



Välja kuulutati ka Eesti sisearhitektide liidu juhatuse ja Eesti kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna ühine Vello Asi nimeline tudengipreemia ning esitleti raamatuid “Eesti Arhitektuuripreemiad 2017” ja „Ruumipilt 2017”.

Kõikide nomineeritud arhitektuuriobjektide ja nende autoritega saab tutvuda virtuaalnäitusel www.arhitektuuripreemiad.ee

Palju õnne võitjatele!