Uus ajastu — telli madrats internetist. Miks seda teha?

Napsie madratsit saad tasuta proovida 101 ööd!

Madrats on senini olnud pigem ese, mida on eelistatud osta poest kohapealt. Aeg aga muutub ja nii ka vajadused, võimalused ja mugavus. Tänapäeval on vägagi mõistlikke ja arukaid põhjendusi, miks võiks madratsi tellida just internetist. Põhjendus, miks paljud tahavad madratsit osta poest kohapealt, on soov seda katsuda ja tunnetada.

Jah, kui osta nn suvaline madrats, siis on tõepoolest vaja veenduda selle headuses, aga see on ka võtmekoht internetist tellimisel. Nimelt tuleb valida madrats, mille headus on sedavõrd tõestatud, et puudub vajadus seda madratsile istumise või pikali heitmisega enda jaoks kinnitada. Kui kvaliteetne ja hea madratsitootja on teada, siis on internetist tellimine kõige mõistlikum otsus! Mis on need põhjendused, miks madratsit netist tellida? Ei pea kodust lahkuma Internetist tellimise kõige suurem eelis on selle mugavus! Surfad ettevõtte kodulehel, valid kauba välja, lisad ostukorvi, maksad ära ja ongi korras. Suvalist madratsit ei tasu loomulikult niimoodi tellida, kuid Napsie tõestatud kvaliteet annab südamerahu. Ülisuur ajaline kokkuhoid Poest poodi käimine, ühelt madratsilt teisele ümber istumine, müüjaga konsulteerimine ja erinevate valikuvariantide vahel kaalumine tekitab segadust ning röövib meeletult aega. Poodi sõit, liikluses olemine, madratsitega tutvumine jne on suuremad kuluartiklid kui oskame esialgu arvata. Kodulehelt madratsi tellimine võtab aga umbes 10-15 minutit aega ja sinna sisse käib nii madratsi valimine, arvustuste lugemine, maksmine ja transpordiinfo sisestamine. Pole transpordimuret kohaletoimetamise osas Kui poest madratsi ära ostad, siis pead ise vaatama, kuhu see mahutada ja kuidas koju toimetada. Napsie kodulehelt tellides on postikulu juba hinna sees ja madrats tuuakse sulle ukse ette. Ei mingit muret transpordi pärast! Parem hind Internetist tellides on hinnad sageli paremad, sest poodides on palju lisakulusid: koharent, elekter, müüjad jne. Internetist ostes jäävad need aga ära ning see mõjutab ka madratsi hinda, olles hea ostus rahakotile. Teiste tagasisidede lugemine Poest ostes pead usaldama ainult müüjat, kes ühte või teist madratsit kiidab-laidab-soovitab. Internetist saab aga lugeda lisaks esitatud infole ka teiste kasutajate tagasisidet, mis annab tootest palju parema ja laiema ülevaate. Tasuta 101-öine proovimisaeg Kõikidel madratsitel pole nii pikka tasuta proovimisaega, kuid Napsie on põnev erand. Selle madratsi tellid endale koju ja saad tasuta 101 ööd magada. Alles siis otsustad, kas jätad madratsi endale või saadad tagasi. 101 ööd maksepuhkust Taaskord väga kasulik ja mõnus variant, mida Napsie oma madratsi tellijatele pakub. Nimelt võid madratsi endale koju tellida, sellel magamist katsetada ja soovi korral alles 101 ööd hiljem tasuda. Ülimugav ja kliendisõbralik! Nagu näha, on head ja kindlat toodet tõepoolest mõistlik tellida internetist. Nii pole lisastressi, liigset ajakulu ning maksad siis, kui oled 101% rahul. Vaata SIIT!

