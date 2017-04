Uue aja töökohad, kus hübriidtöötajad end mugavalt ja vabalt tunnevad

Järjest enam eeldame, et töö pakuks piisavalt vabadust — nii tööaja ja rollide kui ka ruumi mõttes. Kontoritest liigutakse tööle kodudesse ja avalikku ruumi, kodud muutuvad töökohtadeks. Kaheksast viieni tööaja asemele on asumas valmisolek teha tööd 24/7. Muutunud rollide ja laia ampluaaga töötajad on moodsas keeles hübriidtöötajad ja nende ootused paindlikule töökohale on kõrgemad kui kunagi varem. Hübriidtöötaja teeb ühtviisi edukalt iseseisvat tööd ja osaleb tiimitöös, vajab aega süvenemiseks ja aktiivseks suhtluseks. Millist tüüpi töökoht uue aja töötajale sobib?

Paindlik hübriidkontor

Tänaseks ei ole enam üldlevinud ja kindlat eelistust avatud või tubadeks-kuubikuteks jagatud töökoha suhtes. 1950ndatel ja teise lainena 1990ndatel suurt võidukäiku alustanud avatud kontori eelisteks peeti eelkõige seda, et avatud ruum loobki juba iseenesest paremad eeldused koostööks ja inimestevaheliseks suhtluseks. Nüüd aga on mitmed uuringud näidanud, et suured avatud kontorid ei tule alati produktiivsusele ja koostööle kasuks. Mõistlik lahendus on muudetav ja paindlik hübriidkontor, kus ei peagi olema kindlaid töökohti, tööks sobib iga vaba mõnus paik. Uuena on ilmunud kontoritesse näiteks seisutöölauad ja paljud eelistavad ka kiirelt nõu pidada või telefoniga rääkida seistes või liikudes.

Ruum ruumis

Kogu see avatus ja liikumine aga tekitab omakorda vajaduse, et koosolekuks, intensiivseks telefonivestluseks või süvenemist nõudvaks mõttetööks saaks eralduda. Nii näiteks on akustikatooted tähtsamad kui iial varem, et tekiks eraldatud ruume, kus saab segamatult telefoniga rääkida või paari-kolmekesi nõu pidada. Suur trend on nn ruum ruumis ehk kabiinilaadsed pehme mööbli lahendused, kõrgete seljatugedega tugitoolid ja diivanid või helisummutavad sirmid, mis loovad vajaliku eraldatuse ja vaiksema keskkonna.

Softrend

Oluliseks peetakse, et mugavat ja vaba ruumi — suhtlemiseks, eraldumiseks, kas või pausi pidamiseks ja söömiseks-joomiseks — oleks rohkem kui hädapärast vaja. Seega on oluline, et mööbel oleks mobiilne ja kergelt ümber paigutatav. Mugavast diivanist koos tumbadega saab tekitada kena koosolemise koha, kerged abilauad diivani või tugitooli juures aga muudavad need hõlpsasti töökohaks.

Softrend suunab oma pehme jõu nüüd ka mõnusa töökeskkonna loomisesse. Pehmed lahendused muudavad töised keskkonnad kodusemaks. Kodusemas keskkonnas on inimesed rõõmsamad ja produktiivsemad.

