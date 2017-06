ÜHE KODU LUGU │ A-kujuline maja on kodu arvutada oskavale inimesele

Paar aastat tagasi otsustas Indrek Kuldkepp ise endale kodu ehitada. Ehitist planeerides jälgis ta põhimõtet, et maja peab teenima inimest, mitte vastupidi. Tema arvates pole mõistlik maksta aastakümneid kõrge intressiga kodulaenu arutult suure maja eest, vaid kohe alguses tuleb kodu plaanida võimalikult otstarbekalt. Nõu pidas ta ka arhitekt Tiit Sillaga.

Ökonoomset maja otsides sattus ta a-frame’ide peale ja ehitaski endale a-kujulise maja. Tema uus kodu osutus üle ootuste mugavaks ja soodsaks ning sellest sai töö — ehitada ka teistele.

Ingliskeelse nimetusega a-frame on kolmnurga- või a-kujulist maja kutsuti nõukaajal Rannapiigaks. Siis olid need kasutusel pigem suvilana, kuna puudusid sellised soojustusmaterjalid, mis oleks kaldpinnal hästi püsinud. Moodsate vahenditega soojustatuna sobib a-frame aga hästi ka elamiseks. Kuldkepp ütleb, et a-frame ei ole esirinnas oma „ägeduse” poolest, küll aga maksab maja ruutmeeter poole vähem kui tavalises uues majas. Kokkuhoiu annab see, et majal puuduvad seinad ning iga ruutmeeter on väga otstarbekalt läbi mõeldud.

Foto: Lauri Kulpsoo

Indrek, kuidas te a-kujulise majani jõudsite?

Otsisin võimalikult kiiret ja ökonoomset lahendust, et osta maja ilma pangalaenuta ning sattusin Pinterestis ühe a-frame’i otsa. Uurisin ka nende ajalugu ja see avaldas mulle muljet. Juba ürgsetel aegadel olid hooned kolmnurgakujulised. Oma populaarsuse tipu saavutasid need aga 60ndate-70ndate algul Ameerikas, kui oli vaene sõjajärgne aeg. Ka meil siin Eestis tehti sellised maju 70ndatel samadel põhjustel, et ressurssi oli vähe.

Ameerikas kaotasid need populaarsuse soojustuse puudumise tõttu. Tolleaegsed soojustusmaterjalid ei võimaldanud hästi kaldpindu soojustada ja ka Eestis tehtud olid kehva soojapidavusega. Tänapäeva ehitusmaterjalid on palju edasi arenenud. Mina kasutasin SIP-paneele, mis on soodsad ja väga hea soojapidavusega.

Foto: Lauri Kulpsoo

Mis nõuded oma maja planeerides endale seadsite?

Minu jaoks oli üks tingimus, et see peab olema mõistlikult ise ehitatav. Head ehitusmeest on alati raske leida. Puutun tihti kokku sellega, et inimesed kurdavad, et materjalid said ostetud head, aga maja pole ikka kvaliteetne. Seepärast otsisingi majatüüpi, mida oleks võimalik ehitada ise.

Suuri tagasilööke ehitusel ei olnud, mis andis ka julgust seda hakata edasi müüma. Muidugi on mul 18 aastat kogemust puitmajade müümisel ning abis olid kogemustega spetsialistid. Ise maja ehitamine on alati raske ja seda peljatakse õigustatult. Alati võib osta ka valmis maja, mille hinna sees on ehitaja, arendaja, vahendaja ja maakleri kasum. Kui raha on palju, siis miks mitte, aga kui soovid soodsamat lahendust, peab hakkama asju läbi mõtlema.

Foto: Lauri Kulpsoo

Kui suur oli hinnavõit a-kujulist maja ehitades?

Minu maja hind tuli turuhinnast umbes poole odavam ehk veidi alla 600 euro ruutmeetri kohta. Üks mu sõber küsis naljatades, et kas ma varastasin materjalid või kuidas see nii soodne sai tulla? Kõik materjalid on ausalt ostetud ja viimistlusmaterjalide osas ma allahindlust ei teinud. Mul on põrandal laiad männilauad ja seintes kasutasin hispaania savivärve.

Kui su eelarve on maja ehitades 1500 eurot ruutmeetri eest, siis sa ei pea kuskilt kokku hoidma. Saad hea koostöökvaliteedi, saad teha midagi ägedat ja stiilset. Kui sul on eelarve 1200 eurot, siis jääb ägedus ära. Kui aga eelarve on alla 1000 euro, siis tuleb juba hakata kas ise ehitama või materjalide pealt kokku hoidma. Mina loobusin ägedusest ja tegutsesin ise. Kuna terve maja on sisuliselt katusekorrus, siis võib ka seda mõnes mõtte loobumiseks pidada, sest mööblit on sinna keerulisem paigutada.

Foto: Lauri Kulpsoo

Planeerimise faasis tegite koostööd ka arhitekt Tiit Sillaga. Mis nõu tema andis?

Ma arvan, et tänu tema juhendamisele sai mu maja tunduvalt funktsionaalsem ja ilusam. Majas on rohkem valgust, sest tema soovituste kohaselt viisime aknad maani ja ning muutsime ka uste asukohta. Lisaks tegime maja mõlemas küljes aknad ühesuuruseks, mis annab kokkuhoidu nii tootmises kui paigalduses.

Kui kaua kulus prototüüpi ehitades ideest teostuseni?

Ma kogusin ideid üheksa kuud ja projekteerimine ning ehitamine läks teist samapalju. Kui ma nüüd sama mudelit teistele pakun, siis temal jääb esimene osa ära. Me oleme selle kõik läbi teinud ja ka ehitamine läheb tunduvalt kiiremini, sest palju asju otsustasime ehituse käigus. Maja tellides tuleb ise teha vundament ja siis vast läheb kogu majaehitus kokku 4-6 kuud. Osava peatöövõtjaga loomulikult saab maja valmis ka kolme kuuga.

Foto: Lauri Kulpsoo

Olete varsti oma uues kodus elanud pea pool aastat. Kuidas muljed on?

Olen väga rahul. Maja on soe ja funktsionaalne ja kuna enne elasin väga väikeses majas, siis on kontrast suur. Hämmastas uue maja funktsionaalsus. Pinda on veidi üle 70 ruutmeetri ja sellest on kolmele inimesele rohkem kui küll. Kordagi pole olnud sellist küünarnukkidega trügimist, kõik on olemas ja ei tunne millestki puudust. Kütan puudega. Mul on soemüür ja itaalia malmpliit, mis on kõrge efektiivsusega ning poolteist päeva on maja mõnusasti soe.

Eesti turule ostetakse meilt praegu põhiliselt suvilaid, sest majanduslik heaolu on kõrgel tasemel ning elumajaks tahetakse suuremat ja põnevamat hoonet. Meie majade kontseptsioon on selles, et pakume hästi mõistlikku lahendust. Need pole projekteeritud ägedaks, vaid on just eeskätt funktsionaalsed. Kui peaks taas tulema majanduslangus, siis sobib a-frame hästi ka elumajaks. Venamd inimesed mõtlevad, et elumaja on luksus. Tegelikult on maja ikkagi vajadus ja see on taskukohane ka väiksema eelarve korral. Lihtne on võtta pangalaen, aga kui võimalused on väiksemad, siis panustatakse ise rohkem ja sealt tuleb ka soodsam eluase.

See on tõesti mõnus kodu — kompaktne ja funktsionaalne!



