TOP 5: Vaata, millised on Tallinna kalleimad üürikorterid

Pealinna kalleimate üürikorterite üürihind ületab kõvasti uusarenduste korterite ruutmeetri müügihinda. Tuhandeid eurosid lubab üüriks küsida asukoht ja eksklusiivsus. Kalleimad üürikodud on tavaliselt ka suurema elamispinnaga, näiteks kalleim neist 7-toaline. Kui palju nendes kenades elamistes tuleb kuus üüri maksta?

7-toaline korter vanalinnas, 3840 eurot kuus

Eksklusiivne, 4,5 meetri kõrguste lagedega korter, mis on väga avar ja valgusküllane.

Korteri esimene korrus kulgeb galeriina läbitavate tubadena, eraldi magamistuba on ka teisel korrusel, kuhu viib keerdtrepp söögitoa ruumist. Korteri üldpind on 284,4 ruutmeetrit ja jaguneb seitsmeks toaks. Esimesel korrusel paikneb avar esik koos garderoobikapiga, väga avar elutuba, magamistuba koos eraldi garderoobitoa ja vannitoaga. Eksklusiivne avatud köök ja ruumikas söögituba. Korterisse on kaks eraldi sissepääsu. Vannitoas on kasutatud viimistlusena hinnalist ja trendikat marmorit. Soovid seda üürida või vaadata sisustusideid? Vaata lähemalt siit.

5-toaline elamine südalinnas, 3000 eurot kuus

Südalinna juugendpärliks peetud majas asuv 5-toaline korter on kõrgetasemelise siseviimistlusega, säilitades vana ja hindamatut, samas luues modernset ja kaasaegset elukeskkonda. Vaata lähemalt siit.

5-toaline penthouse kesklinnas, 3000 eurot kuus

Kesklinna ja Kadrioru vahetuse läheduses asuv mere- ja linnavaatega penthouse.

Kõrgete lagedega ja ruumikas korteris on kasutatud eksklusiivseid siseviimistluse materjale ning sisustuselemente. Korter paikneb läbi kahe tasapinna. Vaata lähemalt siit.

3-toaline stiilne korter kesklinnas, 3000 eurot kuus

Stiilne ja täielikult sisustatud korter vaadetega Raekoja platsile.

Maja kõrgeimal, viiendal korrusel paikneva korteri planeering on läbi kahe korruse.

Korteri esimesel korrusel on avatud köök ja elutuba, mille akendest avaneb imeline vaade Tallinna Raekoja platsile. Korteri sisustamisel on kasutatud sisekujundaja nõuandeid. Algsest planeeringust tulenevalt on hubaselt ära kasutatud tekkinud nišše ja tekitatud kasulikku lisaruumi. Vaata lähemalt siit.

5-toaline elamine vanalinnas, 2900 eurot kuus

Korterist avanevad suurepärased vaated merele, linnale, Snelli tiigile ning maja sisehoovi. Korteris on kõrged laed, elutoas ja söögitoas-köögis on restaureeritud maalitud talad, naturaalpuidust parkett. Kasutatud on kõrgekvaliteedilisi ehitusmaterjale.

Hoone on ajaloolise Toompea müüri üks osa. Trepikoda ainult kahele korterile. Parkimiskoht on tõkkepuuga suletud hoovis. Vaata lähemalt siit.

