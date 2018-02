TOP 5: sisutussalongid, mille abil luua superkodu!

Olgugi et valik sisustussalongides võtab silme eest kirjuks, pole õige sisustuselemendi valimine keerukas, kui külastatav salong on asjatundlik ja oskab sind suunata just sulle sobiva lahenduseni. Järgnevalt toome välja viis sisustussalongi, mille abil saad luua oma kodust superkodu!

MOODNE VALGUSTUS

Valgustussalong

Valgustus on ruumi kõige olulisem osa, mis annab interjöörile elu. Kodu erinevate ruumide funktsioonidest sõltub valguslahendus. Muidugi on tähtis valgustite valimisel arvestada hoone arhitektuuri, ruumide suurust ja luua harmoonia viimistlusmaterjalidega.

Valgustusprojektile on aga õige aeg mõelda enne viimistlustööde algust ja alati tasub nõu pidada valgustusspetsialistiga. Professionaal teab, millised võimalused on ja kuidas valgustid enda kasuks tööle panna. Kõige aluseks on seejuures valguse mõju. Arvestama peab valguse tugevust, valgustemperatuuri, värviedastust ja veel mitmeid tegureid. Nii on võimalik luua kas aktiivset tegevust soodustavat või hoopis mõnusalt lõõgastavat keskkonda.

Valguse vajaduse võiks läbi mõelda öö ja päeva vaheldumise ning kasutussageduse ja -mugavuse järgi: kuidas reguleerida üldvalgust; millist valgust kasutada tööpindadel või aktsendina; kus võiks olla hämardussüsteemiga valgustid jne.

Juba 25 aastat Eesti kodusid valgustada aidanud Moodsa Valgustuse eesmärk on tuua kodudesse ja avalikesse ruumidesse uudiseid valgustite disainist, suundadest, võimalustest ja innovatsioonist ning pakkuda kvaliteetseid kaubamärke.

Moodsa Valgustuse tooteportfellis on rohkem kui 30 tootjat kogu maailmast. Nende hulgas on tunnustatud disainfirmad Vibia, FontanaArte, Luceplan, Panzeri, Astro, Modular, Wever&Ducre, Metalarte, Graypants ja teised. Rohkem informatsiooni leiab tootjate kohta Moodsa Valgustuse koduleheküljel kaubamärkide valiku alt.

Moodsa Valgustuse salongid asuvad Tallinnas, aadressil Rävala pst 7 ja Tartus, aadressil Teguri 37b.

ARENS

Köögimööbel

Köögimööblitootja Arens-Mööbel AS ajalugu ulatub rohkem kui veerandsaja aasta taha. Praegu naudib Arensi köögis oma hommikukohvi enam kui 120 000 perekonda Eestis, Lätis, Norras, Soomes ja Rootsis.

Foto: Arens

Edu valemiks on olnud pidev tootearendus ja püsiv suund kvaliteedi tõstmisel. Juba mõnda aega toodetakse Arensis laserkeevituse abil 99% nii uste kui karkasside servakantidest. 2018 on tootmises murranguline aasta, mille märksõna on põhiliste tootmisüksuste täielik robotiseerimine. Aasta lõpuks jäävad klassikalisest tootmisseadmestikust järele vaid utiliseerimise aktid.

Vaatamata suurtele tootmismuudatustele on Arensi klient jätkuvalt kuningas ja iga köök valmib n-ö rätsepatööna.

Kuna köögimööbel on arvestatav finantseering pikkadeks aastateks, tuleks hästi funktsioneeriva köögi puhul alustada heast projektist. Klienti nõustavad pikaajalise kogemusega köögidisainerid ja enne köögi tellimist on võimalik oma tulevast kööki näha peaaegu fotokvaliteedis. Materjalide valik on suur, alati kõrgemaid kvaliteedinõudeid ja valitsevaid trende arvestav.

Kuidas edasi? Lepi konsultatsiooni aeg kokku ja kohtumiseni salongis!

TREIMANN MÖÖBEL & DISAIN

Elutuba

Kodu planeerimisel ja ostmisel pööratakse kindlasti väga suurt tähelepanu just elutoale, sest see on koht, kuhu koondub pere ja veedab seal koos kõige rohkem aega.

Elutoamööblit valides tuleb arvestada nii pere suuruse kui ka harjumustega. Näiteks kas televiisor on elutoas, kas pereliikmetele meeldib hoopis elutoas veeta aega lugedes või kogunetakse elutuppa õhtuti perega lihtsalt mõnusalt aega veetma.

Kesksel kohal on kindlasti elutoas pehme mööbel. Treimann Mööbel & Disain pehme mööbli valikul on pööratud tähelepanu kvaliteedile, kattematerjalide valikule, lisavõimalustele ning loomulikult ka funktsionaalsusele ja kaasaegsele disainile.

Treimann sisustussalong

Väga mugav on diivanit tuppa planeerida, kui see koosneb moodulitest. See võimaldab kombineerida just sellise diivani, mis sobib täpselt toa kuju ning mõõtudega ja tulemus näeb välja ainulaadne.

Kui kodus on olemas juba armsaks saanud ja mugav diivan, aga tahaks selle kõrvale veidi värskust, siis võib alati julgelt sisse tuua olemasoleva juurde sobiva aktsendiga tugitooli, mis püüab pilku ning annab värskust.

Elutoast ei saa kindlasti puududa diivani- või abilaud. Notre Monde kandikud, diivani- ja abilauad on sündinud disainer Dawn Sweitzeri käe all. Need kõik annavad võimaluse luua unikaalse lahenduse, kombineerides diivanilaudasid ruumi ja meeleoluga sobivate kandikutega.

Lisaks pehme mööbli ja diivanilaudade laiale valikule saab tutvuda täispuidust söögilaudade, kummutite ja riiulitega Treimann Mööbel & Disain salongis aadressil Poordi 1, Tallinnas.

BALTECO

Mänguliselt terviklik vannituba

Kuidas saavutada vannitoas mänguliselt terviklik vannituba?

Tundub lihtne, kuid temaatika vajab siiski veidi süvenemist. Nimetame seda siis terviklahenduseks, mis annab pisut enam mänguruumi. Tore avastus on Forma vannitoaseeria, mis pakub päris palju uudset ning avastamisväärset.

Foto: Balteco

Forma vanni esipaneel kui ka Forma mööbel on sama viimistlusega ning valikus on kaheksa erinevat viimistluse varianti. Vanni paneel on kiletatud niiskus- ja veekindla PVC kilega ja sealt puuduvad nähtavad inetud kinnituskohad, tegemist on kruvivaba kergesti eemaldatava magnetlahendusega. Mis kahtlemata annab vannile ilusa puhta välimuse ning mida on ka kerge hooldada. Paneel on visuaalselt n-ö müravaba ja esteetiliselt silmale ilus vaadata.

Forma seeria vannitomööbel on saadaval neljas erinevas laiuses: 60, 80, 100, 120 cm ning võimalik valida Xonyx kivimassist või valumarmor valamuleti vahel. Xonyx valamuletid omakorda on saadaval nii ümmarguse kui ka kandilise letisisese valamuna. Valik on mitmekülgne ja põhjamaiselt puhas ning kaunis.

DELUX DREAMS

Magamistoa maailm

“Meie missiooniks on pakkuda klientidele stiilset ning kvaliteetset magamistoa mööblit ja aksessuaare — kõike, mis on vajalik heaks uneks ja puhkuseks,” sõnab ettevõtte tegevjuht Jaanika Sjöholm.

Armastatuim paik on magamistuba, sest sealt saava alguse nii imelised elamused kui ka hea uni. Öise puhkuseta ei suudaks me oma päevi nautida ja seetõttu sõltubki meie ärkvel oldud aja kvaliteet heast ja kosutavast unest.

Delux Dreams soovib pakkuda maksimaalset mugavust ja imeliselt hubast atmosfääri. Ülimalt oluliseks peetakse klientide usaldust ja rahulolu, et igaüks tunneks end salongis teretulnuna ning saaks kõik vajaliku oma magamistuppa.

Foto: Delux Dreams

Delux Dreams hoolib, millist und te öösel magate, sest ainult väljapuhanuna olete järgmiseks päevaks palju paremini valmistunud!

Miks valida Delux Dreams?

Pakutavate toodete disain on ainulaadne — regulaarselt uuenev kollektsioon on alati moodne, kaunis ja kvaliteetne.

Rätseplahendusena valmistatud Delux voodid valmivad Eesti meistrite käsitööna ja pannakse kokku koostöös kliendiga. Ise saab määrata madratsi pehmuse ning valida sobiva kangamaterjali, värvitoonid, peatsi, jalad ja palju muud. Nii jõutakse täpselt Sinu maitsele ja magamistoa stiilile sobiva lahenduseni.

Lisaks vooditele on valikus ka padjad, tekid, voodipesu ning muud magamistoa aksessuaarid.

Täisteenindus salongides: Delux Dreams salongides nõustavad kliente professionaalsed ja sõbralikud klienditeenindajad, kes aitavad teha parimaid valikuid kliendi soove ja stiili silmas pidades, alustades tellimuse vastuvõtmisest ja mööbli disainist transpordi ning paigalduseni välja.

