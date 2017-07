TOP 5: juunis enim vaadatud kinnisvaraobjektide seas on nii maalähedast kui ka modernset

Suvi on üks magusamaid kodu ostmise aegu. Juunis pälvis kinnisvaraportaali City24.ee külastajate seas enim tähelepanu maja Saaremaal, ülejäänud elamised asuvad pealinnas. Edetabelis on nii maju, kortereid kui ka ridaelamuboks.

Maja Saaremaal, hind 98 000 €

19. sajandi algul ehitatud ja viimastel aastatel renoveeritud rehetüüpi taluelamukompleksis, mille koosseisu kuuluvad lisaks 36 meetri pikkusele rehielamule aidahoone ja saunahoone. Kompleks asub ligi 800 meetri kaugusel merest. Vaata lähemalt SIIT.

Korter Tallinnas, hind 259 000 €

Läbi kahe, kolmanda ja neljanda korruse paiknev ja suure katuseterrassiga korter asub hoovimajas, eemal tänavamürast. Korruste vahel ja terrassile viib kaunis tammepuidust puittrepp. Korteri teeb kindlasti eriliseks katuseterrassilt avanev vaade vanalinnale. Vaata lähemalt SIIT.

Maja Tallinnas Nõmmel, hind 388 000 €

Uus eramu Nõmmel, jõe ääres. Eramu projekteerimisel ja ehitamisel oli eesmärk saavutada kompaktne ja valgusküllane ning energiasäästlik hoone, mis on lihtne nii vormilt kui plaanilahenduselt, kuid stiilse arhitektuurilise lahendusega. Vaata lähemalt SIIT.

Majaosa Tallinnas, hind 299 000 €

2015. aastal valminud ridaelamuboks, mis suuruse poolest on võrreldav eramajaga. Boksi juurde kuulub oma lõunapoolne hoovi osa ning varikatusega terrass, kuhu paistab päev läbi päike. Vaata lähemalt SIIT.

Korter Tallinnas, hind 109 000 €

Vaiksel Kalamaja tänaval asuv 2-toaline korter, mis on renoveeritud — taastatud on tellissein, korstnajalg ja palksein. Säilitatud on vanad siseuksed. Põrandatel on naturaalne tammeparkett, lagedel laudis, aknalauad on laiast tammepuust. Korter on tõeline maiuspala melomaanile, sest kõlarid asuvad ka vannitoa laes. Vaata lähemalt SIIT.

