TOP 3 | Suure tõenäosusega leiad sobiva valgusti just nendest poodidest

Õige valgusti funktsioon on midagi enamat, kui lihtsalt põleda. Hea valgus loob mugava ja sooja atmosfääri. Neid, kes suudavad luua õues ja siseruumides valgusmaastikke, mis annavad kasutajale hea tunde polegi nii palju. Siit leiad kolm, kelle poole tasub pöörduda, kui vaja lihtsalt üksikut lampi või kogu elamist hõlmavat läbimõeldud valguslahendust.

Hektor Light

Kuna viimasel ajal on valgustite maailm pöörasel kiirusel arenenud – meile harjumuspärased hõõgpirnid on jõuliselt Led valgustitega asendumas – on vilunud nõustajad suisa asendamatuteks muutunud. Hea valguslahendus on personaalne ning just sisekujundaja haridusega professionaal on see, keda oma valikutes usaldada. Hektor Light on meie kodusid valgustanud juba aastast 1994, kusjuures enamus meeskonnast on selle maailmaga kokku puutunud üle 15, paljud aga tervelt 23 aastat.

Kui Hektor Light jaepoodides saab klient huvipakkuvaid tooteid ja materjale ise käega katsuda ning valguse kvaliteedis ja sobivuses veenduda, siis suurima, hetkel pea 3900 tooteni küündiva ning pidevalt uueneva valikuga e-pood pakub mugavat võimalust oma lemmikud kasvõi koduseinte vahel välja valida. Ostukeskkonnas saab kerge vaevaga isikupäraseid, erineva stiiliga valgusteid vastavalt liigi, tootja ning kasutusala, samuti värvi, pinnakatte ja valgusallika võimsuse järgi otsida.



Hektor Light esindab teiste seas selliseid maailma tipptegijaid nagu Flos, Foscarini, Marset, Tom Dixon ja Masiero. Ent ka uusi brände nagu Karman, Delightful, Pedret, Icone jt. Populaarseid tooteid leiab aga SLV, Leds C4, FM ja Schuller valikust. Täpsema ülevaate saab KAUBAMARGID alt.

Valgusalaste uudistega saab end kurssi viia pidevalt uueneva Hektori blogi ning kodulehe abil, lisainfot leiab ka Youtube'ist.

K-rauta

Eestlaste kodude valgust on mõjutanud kaua Skandinaaviale omane mitmekihiline valgustus ja sellesse ei too suurt muutust ka aasta 2018. Kui paljudes teistes asjades on vähe parem kui palju, siis valgustusega on kõik vastupidi – põhjamaises halluses pole valgust kunagi üleliia.

Nii nagu tänavuste sisutustrendides tervikuna, on ka valgustite seas hinnas looduslikud, kvaliteetsed ja jätkusuutlikud materjalid.

K-rauta kauplused pakuvad ära proovitud valikus sise- ja välisvalgusteid. Seejuures on võimalik neid kohe koha peal oma silmaga järele mõõta ja mitte oletada kataloogi alusel, kuidas huvi pakkuv valgusti päris elus välja näeb.

Ennustamine on teadagi tänamatu töö, aga loodetavasti tuleb sinulgi sama edukas uus aasta kui komel valgustil, mis K-rauta valgustiosakondades laineid löövad. Nendeks on Rippvalgusti Ball, Kohtvalgusti Eye 6016 ja Põrandalamp Roksana. Alusta uut aastat parema valgusega, mille leiad siit!

Light24

Light24 on Eesti esimene valgustite e-keskkond ja toimetab juba aastast 2006. Tänu koostööle paljude Euroopa valgustifirmadega ja aastate jooksul välja kujunenud partnerite võrgustikule suudab ettevõte pakkuda tuhandeid kvaliteetseid valgusteid soodsamalt. Mitmete kaubamärkide ekslusiivse esindajana, nagu Faro, Norlys, Azzardo, Shilo, Cleoni jt, teeb Light24 kättesaadavaks kvaliteedi, mille eest tuleb paljudes teistes kohtades maksta märksa enam.



Tegemist pole kindlasti lihtsalt lambipoega, vaid ettevõttega, kes abistab valguslahenduste kujundamisel, pakub professionaalseid nõuandeid parima tulemuse heaks ning aitab leida interjööri ja eksterjööriga sobivaid tooted. Spetsiaalseid hinnapakkumisi tehakse hulgi- ja projektimüügi puhul. Kui abi vaja valgusti paigaldamisel, aetakse seegi asi jutti rõõmuga.

Parimad hinnad, valgustite kiire, tervelt ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning garanteeritud varuosade saadavus koos järelhooldusega on kujundanud Light24-st usaldusväärse partneri inimestele, kes hindavad head valgust.