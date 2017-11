Tõeliselt värvikas kodu Lasnamäe korterelamus

Lasnamäe hallide fassaadide tagant leiab hea õnne korral tõeliselt põnevaid pärleid. Märkasime City24 kinnisvaraportaalis vikerkaarevärvidesse rüütatud elamist, kus on julge käega katsetatud nii erksaid siniseid, fuksiaroosasid ja lillasid kui ka kuldseid toone. Ka sisustuses on tehtud omapäraseid ja leidlikke valikuid — astume sisse ja tutvume lähemalt!

83-ruutmeetril paiknevast korterist leiab moodsat joont ja luksust omajagu — elamise juurde kuulub avar, köögist eraldatud elutuba, kaks magamistuba, suur garderoob ning massaaživanni ja saunaga vannituba. Lisaks kuulub korteri juurde lausa kaks rõdu — mida ühelt kodult veel tahta?

Siseviimistlus ja sisustus garanteerivad rõõmsa meele ka halli ja porise ilmaga. Päikesekollane diivan ja ookeanisinine sein viivad mõtted liikuma eksootilistele liivarandadele…

Eritellimusel valmistatud köögi, vannitoa ja tualettruumi mööbli on valinud sisearhitekt Mari-Liis Raudjärv. Elu- ja magamistoa põrandad on kaetud naturaalse tammeparketiga, vannitoas on kasutatud kvaliteetset keraamilist plaati.

2003. aastal ehitatud kortermaja sobitub kenasti ümbritseva paneelarhitektuuriga. Lisaks vaateväljas olevale nõukogudeaegsele pärandile ja uuematele ehitistele lubatakse suvisel ajal ka maalilisi vaateid rohelusele ja ilusatele päikeseloongutele.

See julgelt eriline elamine on müügis. Huvi korral vaata lähemalt City24 kinnisvaraportaalist.

