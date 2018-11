Teaduspõhiselt kujundatud kontor — tee õnneliku töötajani

Sobivaimaks lahenduseks osutus kontori töökohtade jagamine kolmeks osaks. Praktilisest vajadusest lähtudes otsustati külaliste vastuvõtt, juhtkond ja projektijuhid ning koosolekuruumid paigutada sissepääsu lähedusse, kus sagimine ja telefonikõned on kõige tavapärasemad. Kontori tagaosas, rahulikumas õhkkonnas töötavad aga arhitektid ja insenerid. Kuna juhatuse liikmed viibivad tihti nõupidamistel, on inimestel neid ka kergem tabada, kui nad ei tööta eraldi kabinetis, vaid on kättesaadavad.

Tagamaks kõigile töötajatele loomulikku valgust, on kõik töökohad paigutatud hoone välisseinte äärde, mistõttu meenutab kontori planeering U-tähte. Kolmanda osa U-kujulise ruumi keskel moodustavad ühiskasutuses olevad ruumid. Mänguruumide asemel eelistasid töötajad kooseinestamise võimalust ja lõõgastavat lugemisala, kus jalgu sirutada või istudes kohvi juua ning kolleegidega vestelda. Suures köögis on mõnusalt ruumi lõunastamiseks või infotundide läbiviimiseks. Uuringute järgi on töökohal sotsialiseerumine ja koosviibimised kolleegidega samuti oluline tegur õnneliku keskkonna saavutamiseks.

Esplani kontor Foto: Maris Tomba

Privaatsemaks töötamiseks on mõeldud kolm väiksemat tööruumi, mis on sisustatud mugavate, ettevõtet iseloomustavate erkkollaste tugitoolide ja ümmarguste kohvilaudadega. Lisaks on kaks n-ö vaikset tuba, kus segamatult ja keskendunult töötada.

Vaiksetes tubades on mobiiltelefonid keelatud ja kolleegidel pole lubatud küsimuste esitamiseks või kiireks vestluseks läbi astuda. Tähelepanu kõrvalejuhtimine ja segamine võib inimesi oluliselt häirida, eriti kui tähtajad on ukse ees. Kontori taustahelidest ja kolleegide küsimuste eest kaitstud vaikne ruum aitab leevendada stressi, pakkudes keskendumiseks sobivat tööruumi.

Esplani avatud kontoris on ruumieraldajateks laest rippuvad ümmarguse vormiga riiulid. Projekteerimisettevõttena on Esplanil väga ambitsioonikas plaan liikuda paberivaba kontori suunas. Selleks valiti taotluslikult ümara vormiga riiulid, et mitte soodustada paberite kuhjamist. Printer on aga müra vähendamiseks pandud spetsiaalselt selleks ehitatud kappi.

Hiljuti korraldas Esplan küsitluse ka klientide seas ja selle tulemusena vahetati külaliste vastuvõtuala diivanid toolide vastu. Kuigi toolid ootealas ei ole niivõrd levinud kui diivanid, selgus, et Põhjamaade inimesed hindavad isiklikku ruumi niivõrd kõrgelt, et neile sobivad toolid paremini.

Tuleviku ettevõtted on need, kes näevad töötaja rahulolu olulisust ja mõistavad, kui vähe on tegelikult vaja juurde panustada, et töötajad oleksid õnnelikumad ja produktiivsemad. Kui inimesed on tööl õnnelikud, on ka nende töö tulemuslikum, mis tähendab ettevõttele kasumlikumat tegevust.