Tarbija kogemus: põrandakütte automaatika teeb elu mugavamaks ja tasub end ära

Uue eramu omanik Mait Vaiksaar jagab oma kogemust küttesüsteemi valikul – ta valis koju väga kasutajasõbraliku veepõhise põrandaküttesüsteemi. Kuna energiasäästliku ja mugava kasutusega küttesüsteemi valik on oluline otsus, tuleb see hoolikalt läbi mõelda. Valituks osutunud Uponori põrandaküte ja automaatika vastas täpselt Maidu pere soovidele. Mida see lahendus endast kujutab?

Mait elab uues, 2016. aastal valminud 230-ruutmeetrises vesipõrandaküttega eramus, energiaallikaks maasoojus. Mait on nõus jagama kogemusi — miks ta otsustas oma koju panna just veepõhise põrandaküttesüsteemi ja kuidas Uponori lahendus töötab.

Uponor pakub küttesüsteemi täislahendust: veepõhised süsteemid põranda-, seina- ja laekütteks ning -jahutuseks — need koos kvaliteetse automaatikaga on täiusliku sisekliima alustalad. Tänu kiirgusküttesüsteemide madalale töötemperatuurile on see kõige energiasäästlikum viis hoones soojust edastada. Kiirgusküte on mugav ja lisaks küttefunktsioonile on lahendust võimalik ilma oluliste lisakuludeta kasutada jahutamiseks. Kogu paigaldis on peidetud hoone konstruktsioonidesse, jättes kasutajale täieliku arhitektuurilise vabaduse.

Põrandaküttega maksimaalse mugavuse kui ka kokkuhoiu saavutamiseks on vajalik juhtimissüsteem ehk põrandakütte automaatika. Uponor pakub tänapäevaselt nutikat Smatrix põrandakütte automaatikat, mis garanteerib soovitud temperatuurid aastaringselt ning annab olulise energia- ning arvete säästu. Energiakulu on tasakaalustamata süsteemiga võrreldes kuni 20% väiksem. Spetsiaalse Smatrix PRO rakenduse abil saab temperatuure mugavalt ja operatiivselt reguleerida ka kodust eemal olles.

Kaasaegsed termostaadid juhivad iga toa temperatuuri vastavalt seadepunktile.

Mait, miks ja kuidas Uponori lahenduste kasuks otsustasite?

Olen alati olnud huvitatud kaasaegsetest tehnilistest lahendustest ja nn targa maja kontseptsiooniga puutusin esimest korda detailsemalt kokku, kui hakkasin oma maja ehitust planeerima. Küttesüsteemi juures mõtlesin enda jaoks selgeks, et oma tegemiste ja liikuva elustiili juures on vaja ühelt poolt võimalikult autonoomset süsteemi, kuid teisalt sellist, mida ma ka näiteks kodust eemal olles vajadusel kontrollida ja seadistada saaksin. Oluline oli ka temperatuuride sättimine tubade kaupa. Samuti soovisin digitaalseid termostaate, et oleks selgelt juba eemalt seinale vaadates näha, mis temperatuur toas parasjagu on. Olin veendunud ka vesipõrandakütte ökonoomsuses, mis sai valiku puhul määravaks ja see lahendus tundus ka maja sisekliima jaoks parim valik.

Uponori juurde jõudsin pooljuhuslikult. Sõber mainis, et uus ja huvitavate võimalustega süsteem on tulemas. Eks ajastus oli ka õige — Uponor Smatrix süsteem tuli Eesti turule 2016. a alguses ja samal ajal sai maja nii kaugele, et küte sisse lülitada. Kuna selle süsteemi pakutavad funktsioonid olid 100% meie pere vajadustele vastavad ja oli selge, et teenusel on ka korralik tugi Eestis kohapeal, siis edasi ma enam ei otsinudki.

Uponori uus eriti õhuke Smatrix Style disaintermostaat sulandub kenasti moodsa kodu interjööriga.

Millega Uponori lahenduste juures eriti rahul olete?

Kui tubades on temperatuurid paika reguleeritud, siis eriti tihti pole neid vaja sättida. Küll on väga mugav see, et kui näiteks mõnda tuba tihti ei kasuta või lihtsalt tahta mõnes toas jahedamat temperatuuri (magamistuba, kontorituba, vms), siis on seda väga lihtne toa kaupa reguleerida ja saavutada. Ja kui näiteks perega puhkusele või lihtsalt pikaks nädalavahetuseks maale vanaema juurde minek on, siis on väga lihtne kogu majas temperatuur ühe nupule vajutusega mõned kraadid madalamaks keerata ning enne kojusõitu telefonist (või arvutist) jälle temperatuur kõrgemaks tõsta. Nende väikeste liigutustega hoiab pikas perspektiivis üksjagu energiat ja raha kokku. See süsteem peaks teoorias ka alarmi kenasti telefonile saatma, kui mõne termostaadi juures langeb temperatuur teatud arvu kraade, aga õnneks pole sellist muret veel siiani ette tulnud. Mõnus ja ühtlane temperatuur põrandal meeldib kogu perele ning eriti lastele põrandal mängimiseks.

Kaasaegses kodus peaks kõigil olema mõnus paljajalu olla.

Kuidas läks süsteemi paigaldamine?

Paigaldamisega sai hakkama täitsa ilma Uponori spetsialisti kohalolekuta, kuna juhendid on selged ja lihtsasti arusaadavad. Samas pakkus Uponor vajadusel abiks oma spetsialisti, seega on nende teenus igati tasemel.

Smatrix Style nutitermostaadi ekraanilt on toatemperatuur juba eemalt selgesti loetav.

Kas olete märganud küttearvete erinevusi, kui on võrdlusmomenti?

Küttearved sõltuvad paljudest asjadest, seega on väga raske vastata. Võrdlusmomendiks peaks ilmselt olema kõrvale panna täpselt samasugune ja samas “konfiguratsioonis” maja. Samas olen kindel, et tubade kaupa temperatuuri reguleerimine ja selle alandamine pikemalt kodust eemal olles annab märkimisväärse kokkuhoiu. Kuna Uponori süsteem on selle nii mugavaks teinud, siis kasutan neid võimalusi üsna aktiivselt. Olen kindel, et ma ei teeks seda, kui peaksin iga kord igast toast läbi käima ja termostaate kruttima.

Kuidas selle juhtimine ja kasutamine käib?

Lühidalt: igas toas on termostaat, kust saab sättida soovitud temperatuuri. Selle seadistamisel hakkab süsteem vajadusel vastavasse küttekontuuri (näiteks ühte tuppa) sooja saatma või vastupidi — keerab kütte kinni. Samuti on majas üks tsentraalne juhtpaneel (meil asub see teisel korrusel seinal), kust saab puutetundliku ekraani kaudu kõiki termostaate tsentraalselt kas ükshaaval/toahaaval või kõiki korraga sättida.

Keskne juhtpaneel kogu maja küttesüsteemi juhtimiseks.

Allikas: Uponor

Samasugune võimalus on arvutist veebibrauseri kaudu ja IOSi või Androidi telefonile mõeldud Smatrix PRO rakendusega. Ise kasutan enamjaolt telefoni kaudu konfigureerimist. Telefoni ja veebibrauseri kaudu ning majas asuvalt tsentraalselt juhtpaneelilt näeb ka viimase nädala temperatuuride trende iga termostaadi kohta eraldi. Süsteem suudab väga adekvaatselt stabiilset temperatuuri hoida ja selle kõikumise miinimumini viia.

Mugavus ja operatiivsus: kogu maja sisekliima juhtimine nutitelefonist spetsiaalse Uponor PRO rakenduse abil.

Kuidas on esimesed kogemused uue Smartrix Style’i disaintermostaadiga?

Varasemast Uponori versioonist on Smatrix Style’i termostaat küll üksjagu õhem ja ei paista nii palju silma. Sulandub kenasti interjööri.

Saadaval kahes värvis – valge ja must, mis sobituvad erinevate sisekujundustega.

Allikas: Uponor

Kahjuks pole veel saanud väga põhjalikult katsetada. Funktsioonid aga tunduvad kõik samad, peamine erinevus ongi kasutaja jaoks õhem ja stiilsem välimus. Uue tehnoloogiaga ekraan (e-ink ehk e-tint: ekraanil saab hoida temperatuurinäitu ilma elektrienergiat tarbimata) vajab kindlasti ka vähem voolu. Igal juhul täitsa äge näeb välja ja esmane kasutuskogemus on igati positiivne.

Vaata, millist mugavust pakub uus Smatrix Style’i disaintermostaat.

Uponori põrandakütte ja automaatika eelised

Tooted vastavad jätkusuutlikkuse ja energiatõhususe tulevikunõuetele.

Lahendused on mugavad ja usaldusväärsed.

Aastakümnetepikkune kogemus.

Tehniline tugi on alati olemas.

Pidev automaatselt iseoptimeeriv temperatuuri juhtimine.

Kõikehõlmav süsteem sobib nii põrandakütteks kui ka -jahutuseks.

Säästab energiat kuni 20% võrreldes tasakaalustamata süsteemidega, millel puudub ruumipõhise juhtimise funktsioon.

Saab paigaldada nii ehitusjärgus olevasse hoonesse kui ka renoveeritavasse majja. Ei kahjusta tapeeti ega põrandat.

Kasutusiga on pikk.

Mugavalt ja operatiivselt (kaug)juhitav telefonist või arvutist Uponor PRO rakenduse kaudu.





