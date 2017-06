Taani disaini lahtiste uste päevad

Juuni alguses toimus Taani pealinnas Kopenhaagenis sealse disainielu iga-aastane oodatud sündmus 3 Days of Design. Kolme päeva jooksul tutvustasid rohkem kui 70 disainiettevõtet proffidele ja ka teistele disainihuvilistele oma tegemisi tavapärasest erineva nurga alt.

Võrreldes tootemessidega on 3 Days of Designi kujul tegemist üle linna toimuvate üritustega, kus saab lähemalt uudistada disainiettevõtteid nende enda keskkonnas – suhelda disainerite ja loovjuhtidega, külastada erinevaid temaatilisi näituseid ja loenguid. Ka sel aastal näitasid kõik kohalikud disainmööbli suured nimed oma uudistooteid, mis peegeldavad meilgi (ja ka üle maailma) ülipopulaarse põhjamaise sisustusstiili hetketrende.

Uute toodete disaini osas hakkas varasemate aastatega võrreldes rohkem silma klassikalisi jooni ja suurejoonelisust, mida oleme harjunud nägema pigem Itaalia disainis. Kui varem esindasid seda suunda vanu disaine taaselustavad Gubi ja Louis Poulsen, siis nüüd oli modernsusega segatud elegantsemat ja ajatut disainikeelt palju näha ka Menu ja &traditioni uutes toodetes.

Samal ajal oli puhaste ja pehmete joontega n-ö skandinaavialikku disaini selle parimas tähenduses küllaga. Materjalidest on au sisse tõusnud samet ja pruun marmor, mis samuti näitavad suunamuutust klassikalisema ja suurejoonelisema disaini suunas. Palju sametit oli näha näiteks Bolia ja &traditioni pehmes mööblis. Värvidest on jätkuvalt populaarsed sügavad toonid, nagu tumeroheline, tumepunane ja tumesinine. Nendega võrdselt olulised on ka pruunid, rohekad, hallid ja nude-toonid.

Sel aastal oli uudistoodete seas rohkelt aksessuaare

Hay esitles esmakordselt avalikkusele ettevõtte loovjuhi Mette Hay ja Taani staarkoka Frederik Bille Brahe koostöös loodud Hay köögiaksessuaare, mille seast leiab kõike alates pesukäsnadest kuni nõudeni. Päris uute disainide kõrval pakub suur osa toodetest äratundmisrõõmu, sest uuesti on ellu äratatud vanaemadeaegsed tarvikud ja nõud, mis on ennast igapäevase söögitegemise juures ammu tõestanud.

Ka Menu on laiendanud sisustusaksessuaaride valikut – uute värvide ja mudelitega on täienenud juba olemasolevad aksessuaarid, lisandunud on ka päris uusi tooteid. Võrreldes Hay uute aksessuaaridega on Menu esemed luksuslikuma joonega. Palju on kasutatud messingi, klaasi ja marmori kombinatsioone.

Valgustite seas on endiselt populaarne industriaalne joon, seda sai näha Louis Poulseni uues valgustis Above.

Iga aastaga on 3 Days of Design muutunud järjest suuremaks – kasvanud on nii osalevate ettevõtete kui ka külastajate arv. Samas on säilinud sõbralik, vaba ja boheemlaslik õhkkond, mis laseb uute trendidega tutvuda mõnusas atmosfääris. Selle aasta üritust võtab kõige paremini kokku Hay väljapanek, kus igapäevaseid tooteid esitleti väga kaunis Lindencrone linnamõisas. Värskes võtmes suursugusus, elegantsus ja ajatus on Skandinaavia sisustusstiili uued märksõnad.