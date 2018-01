Statistika: eestlased eelistavad koduotsingul looduslähedasi uusarendusi

Kinnisvara müügistatistika näitab, et eelmisel aastal eelistasid eestlased soetada kodu eelkõige uusarendustesse. Natura Parki arendaja Heiki Õitspuu sõnul saab ostuotsuse puhul tihti määravaks pakutava kinnisvara hind, kuid sellest hoolimata ei ole ostjad valmis kvaliteedis kergekäeliselt järele andma.

„Uusarenduste eelistamise üheks peamiseks põhjuseks on madalamad kommunaalkulud. Uutesse majadesse paigaldatavad nüüdisaegsed tehnosüsteemid, nagu soojustagastusega ventilatsioonisüsteemid, moodsad küttelahendused ja energiatõhusad hoone välispiirded, tagavad kõrgema energiaklassi ja madalad küttekulud,“ räägib Heiki Õitspuu. „Lisaks võib statistika puhul välja tuua trendi, et otsitakse just neid uusarendusi, mis võimaldaksid elada looduses, kuid seda linnale lähedal,“ lisab Õitspuu.

Looduslähedus taskukohase hinnaga

„Natura Park on ehe näide arendajapoolsetest pingutustest, mille tulemusena suudame pakkuda soodsamaid kortereid, kvaliteedis järeleandmisi tegemata,“ ütleb Natura Parki arendaja Heiki Õitspuu, kelle eestvedamisel valmib Harku järve äärsesse rohelusse ligi 1500 uut soodsas hinnaklassis kodu. „Kasutades efektiivseid ehituslahendusi, suudame koduotsijatele pakkuda ideaalset võimalust –soetada hea kesklinnaühendusega rohelusse soodne ja moodne korter,“ selgitab Õitspuu.

Natura Park

Taristu võimalused on määrava tähtsusega

Kuigi praegused kinnisvaraostjad eelistavad kesklinna melule looduslähedust, on endiselt oluline, et kodust oleksid lihtsasti ligipääsetavad kõik olulised teenused, nagu pood, lasteaed ja sportimisvõimalused. Harku järve ja terviseraja ääres asuv Natura Park vastab kõigile eespool nimetatud tingimustele – sportimisega saab alustada juba koduukselt, kodupood asub ainult jalutuskäigu kaugusel, mõneminutilise autosõiduga jõuab Rocca al Mare keskusesse ning lähiaastatel valmib piirkonda ka uhiuus lasteaed.

Hea teada: Enam kui 14 erineva suurusega kortermajast koosneva Natura Parki elamupiirkonna esimesed majad valmivad selle aasta suveks. Korterite ruutmeetrihinnad algavad 1596 eurost. Pargi B-energiaklass tagab madalad küttekulud.

Loe projekti kohta lähemalt siit.