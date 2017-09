Sisustustekstiilide sügistrendid. Mida tasub tähele panna?

Sisustades tasub pilku hoida rohelisel. See on selle aasta värv ja kannab endas värskust ning taaselustavat mõju. Hea värv tänapäeva lamedate ekraanidega kokku puutuvatele inimestele oma energiataseme turgutamiseks. Värvidest on sellel sügistalvel aktuaalsed ka lillad (näiteks ametüst), roosad, pruunid (soe tume šokolaad, pronks) ja kõikvõimalikud sinised ning looduses leiduvad pastelsed toonid. Toonid on siiski pigem tumedamad, külluslikud ja soojad.

Mustritest on aktuaalsed geomeetrilised, vintage-hõngulised, neile lisaks suured lehed ja kaktused, aga ka džunglist inspireeritud loomamustrid. Endiselt pole kusagile kadunud liblikad. Omavahel võib ja lausa peaks katsetama erinevate mustrite sobitamist.

Palju mängitakse ka erinevate tekstuuridega. Nimetada võiks sametit, jämedakoelisi ja erinevate koepindadega kangaid ning isegi kunstkarva, mida sisustuses omavahel miksida tasub. Mis saab olla mõnusam, kui end pimedatel sügisõhtutel pehmes ja luksuslikus sametkattega sohvas kerra tõmmata.



Mida valida akna ette?

Akna puhul tuleks eelkõige lähtuda terviku loomise põhimõttest, arvestades kogu interjööri kontseptsiooni, mida saab täiendada lisanduvate värvi-tekstuuriaktsentide ja aksessuaaridega. Hooajast ja hetketrendist sõltumata võib valida Rooma kardina, külgkardina, paneelkardina ning kogu aknapinda katva õhukese vuaalkanga vahel.



Skandinaavia lihtsust ja funktsionaalsust taotlevad kliendid loobuvad sageli keerulistest kardinakompositsioonidest. Funktsionalismist inspireeritud siseruumis eelistatakse looduslähedasi ja pastelseid toone, taimornamente, ökosõbralikke ja lihtsalt hooldatavaid tekstiile. Hallide pooltoonide peen mäng jääb ajatuks ja sobib nii kesklinna moodsasse poissmehe loft'i kui ka Kalamaja taaskasutuse, puidu- ja ökohõngulisse noorpere korterisse.

Aeg ja kogemus on näidanud, et parima tulemuse saavutamiseks tasub kaasata sisustamisse oma ala proffe ja tekstiilimaailma hingeelu tundvaid inimesi. Sellised särasilmsed entusiastid töötavad ka kaupluses Kangas ja Nööp, kus saab asjatundjatega koos vaadata kangakatalooge, rullida lahti kangapaane, lastes kangastel täislaiuses valguse käes lehvida ja end demonstreerida. Selle tulemusena joonistub välja kodu kardinate projekt, koos voodikatete, diivanipatjade ja kõigi muude tekstiilist aksessuaaride nimekirjaga.

Sobivad kangad leitakse elu-, magamis- ja lastetuppa. Valikus on tuhandeid erinevaid kangaid ning kardinakunstnikud aitavad leida nende seast parima lahenduse nii mustrite kui ka materjalide osas. Täislahenduse, alustades kogustest, hindadest ning lõpetades vajalike siinide, kardinapaelte ja niitidega. Vajadusel pakutakse õmblusteenust ja paigaldatakse kardinapuud ning kardinad.

Midagi uut: tekstiil kui taies



Minimalistliku interjööri seinapinna kujundamises võib rakendada nutikat lahendust – valida põneva kujundusega digitrüki tekstiili ja lasta see alusraamile tõmmata. Interjöör saab elu sisse, põnev tekstiilist seinataiese ornament-kujund-värv leiab kajastust pehme mööbli katetes (padjad, pleedid, voodikatted), kardinates, vaibas. Väljendusrikas ja omanäoline tulemus on saavutatav kiiresti, minimaalsete vahenditega ning on järgmisel hooajal hõlpsasti väljavahetatav.

