Sisekujundaja soovitab: elutuba sisustades mõtle, millist rolli ruum sinu kodus mängib

Elutuba on koht, kus veedame palju aega pere seltsis ja kuhu kutsume lisaks ka sõbrad-tuttavad. Sisekujundaja Kadi Jairi sõnul tasub ruumi sisustades mõelda, mida see sinust räägib.

Kas sinu elutoamööbel kutsub peatuma ja suhtlema?

Sisekujundaja Kadi Jair soovitab kodu sisustades eeskätt mõelda, millist funktsiooni oma elutoalt eeldad. „Kas diivan peaks mahutama eeskätt pereliikmed või ka külalisi? Nurgadiivan või diivani ja tumba kombinatsioon annab ruumis viibijaile võimaluse teineteisele otsa vaadata, samuti annavad tumba ja tugitool lisakohti. Nii on mõnusam võõrustada suuremat hulka külalisi korraga,“ selgitab sisekujundaja.

Mida teha aga siis, kui aegajalt on vajadus öömajalisi majutada? „Kui kasutad elutuba ka külalistele öömaja pakkumiseks, tasub valida lahtikäiva diivani või diivanvoodi vahel,“ annab sisekujundaja nõu.

Funktsionaalsust tasub Kadi Jairi sõnul hinnata ka teisest vaatevinklist. „Mis puudutab valguse langemist ruumis, siis maast laeni akna ees asetsev diivan võiks olla kindlasti kõrgetel jalgadel — nii pääseb valgus ruumi eri nurkade alt,“ räägib Jair kogemuse põhjal.

Tugitool TEELE

Sisekujundaja sõnul ei pea elutoamööbel olema tingimata valitud ühest sarjast. „Kui seda teed minna, on hea tava jälgida, et näiteks ruumis kasutatavad puidutoonid oleksid samad. Nii jääb teistele detailidele ja värvidele rohkem mänguruumi,“ kinnitab Jair ja innustab diivani valikul mõtlema ka kanga värvile ja materjalile.

Detailid tervikuks

Elutoale annavad viimase lihvi diivanilaud ja vaip. Sisekujundaja sõnul olgu diivanilaud pigem väike ja võimaldagu ümber asetamist. „Kui peres just tihti lauamänge ei mängita ning ruumis on ka suurem söögilaud, ei peaks diivanilauda diivaniga konkureerima panema,“ annab Kadi Jair nõu. Teisaldatavat ja kerget diivanilauda saab sel moel asetada vajadusel hoopis tugitooli kõrvale või kasutada abilauana, mis tõstab ruumi funktsionaalsust veelgi.

Diivanilaud SCARLETTE ja diivan SPENCER

Kui diivan ja tugitool on valitud, aitab istumistsooni tervikuks siduda suur vaip. „Ja nimelt suur vaip, kuna see annab ruumile visuaalset avarust,“ julgustab Kadi Jair. Lisaks suurusele ja värvile on sisekujundaja hinnangul oluline mõelda, kas vaibale on plaanis asetada ka mööbliesemeid.

Vaip NARMA

„Kui, siis on siledapinnaline vaip praktilisem, kuna sellesse ei süvista mööbli jalad nähtavaid jälgi,“ nõustab sisekujundaja.

