Sinu uus kodu Toompea veerel — Hermanni Maja

Tallinna kesklinnas on valmimas uus kortermaja, mille planeerimisel on silmas peetud eelkõige mugavust. Veedame ju suurema osa oma vabast ajast kodus, mistõttu on tänapäevaste mugavustega kodu nauding, millesse tasub investeerida. Toompea veerel asuv Hermanni Maja pakubki just seda võimalust. Eriliselt luksuslikku elukeskkonda saab nautida aga korterelamu katusekorteris.

Hermanni Maja on uus, modernse arhitektuurikeelega kodu Kassisabas. Suurepärase asukoha tõttu on selle elanikele 3 miljööväärtuslikku piirkonda mõnusa jalutuskäigu kaugusel: siit avaneb vahetu ligipääs Toompeale, mugavalt lähedale jäävad ka Kassisaba jalutustänavad ja boheemlasliku õhkkonnaga Telliskivi loomelinnak Kalamajas.

Hermanni Maja

Kvaliteetne viimistlus

Maja ehitamisel on pööratud suurt rõhku meeldiva elukeskkonna kujundamisele. Saadaval on kolm viimistluspaketti. Kaks põhipaketti — Safiir ja Opaal — tõusevad esile oma sümpaatselt kargete värvitoonide ja kvaliteetsete viimistlusmaterjalide poolest. Huvilised saavad juba praegu viimistluspaketiga Safiir tutvuda Hermanni Maja kolmetoalises näidiskorteris.

Neile, kes ihaldavad tippklassi mugavusi ja sviidilikku luksust, on loodud VIP pakett. Ajatult klassikaline tervik, nutikad tehnoloogilised lahendused ning materjalivalik rahuldavad ka kõige nõudlikuma maitse.

Hermanni Maja

Nutikas kodu

Üha enam mõistame me aja tõelist väärtust, mistõttu tuleks ajasäästlikkusele ning mugavusele juba kodu soetamisel mõelda. Maja arendaja Perton Ehitus on viimistluse põhipakettidele lisanud targa kodu lahendusi, mis muudavad kodukulude jälgimise telefonirakenduse abil eriti lihtsaks. VIP pakett pakub aga laiendatud targa kodu versiooni, muutes senist arusaama luksuslikust elukorraldusest. Lisaks põhipaketi lahendustele võimaldab see korteriust sõrmejäljega avada, saunakeris juba teel koju sooja panna, toatemperatuuri nutiseadmest juhtida ning palju muud.

Hermanni Maja

Läbimõeldud õueruum ja parkimine

Kindlasti on elamise ostmisel olulisel kohal soliidne arhitektuur — kodu peab juba kaugelt hea tooniga kõnetama. Kogu maja ja fuajee on esinduslikud ning annavad edasi Toompea suursugust tunnetust. Samuti on põhjalikult läbimõeldud õueruumi lahendus.

Hermanni Maja pakubki lastele mängulusti toreda mänguväljakuga. Nii saavad vanemad oma lapsed otse koduhoovi muretult mängima saata ja neil sealsamas rohelisel puhkealal hõlpsasti silma peal hoida. Hoovinurgas asub aga tore lehtlat, kus mõnusalt aega veeta ning maitsvaid hõrgutisi grillida.

Auto parkimiseks on kolm võimalust: soetada saab parkimiskoha rahuliku Ao tänava ääres, hoovis varju all või garaažis parkimiskorrusel. Autoväravat ja garaaži on võimalik avada mugava ning praktilise mobiilirakendusega. Maja keskse trepikojaga paralleelselt kulgev lift viib aga elanikud märkamatult garaažist kasvõi viimase korruse korterini.

Hermanni Maja

Hermanni Maja penthouse — Tallinna kinnisvara tõeline pärl

4-toaline, kõrgete lagedega 148 ruutmeetrine katusekorter asub Hermanni Maja viiendal korrusel, pakkudes tõeliselt magusat lisaväärtust pea sama suure terrassiga. 123-ruutmeetrisel lõunapoolsel terrassil aega veetes võib sootuks unustada, et tegelikult ollakse linna südames. Terrassile pääseb klaasitud rõduosa ehk talveaed-klaastoa kaudu. Korterelamu kõik rõdud on klaasitud, et pikendada õueruumis olemise võimalust jahedamalgi ajal. Imeline koht, kus mõnusaid õhtusööke nautida, taustaks päikseloojangud varakevadest hilissügiseni.

Penthouse-korter on planeeritud nii, et võimalikult palju päikest kinni püüda. Eriliseks maiuspalaks on katusekorteri suur magamistuba. Sellega ühes blokis olev eraldi vannituba, walk-in-garderoob ja rõdu pakuvad mõnusalt privaatset olemist. Kõik on mugavalt käepärast, vanemate magamistoast pääseb otse rõdule, eraldi vannituppa, sauna ning garderoobigi.

Hermanni Maja

Hubased klaasitud rõdud, majaalune parkimine, lift, läbimõeldud planeeringud ja privaatne hooviala teevad Kassisaba serval asuvast Hermanni Majast tõeliselt mugava puhkepaiga. Tule ja veendu selles oma silmaga.

Hermanni Maja — mugav ja stiilne kodu Toompea veerel. Tutvu Hermanni Majaga lähemalt projekti koduleheküljel siin.