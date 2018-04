Rõdud ja terrassid kevadeks valmis

Kui taimed on oma koha leidnud, ei ole enam kaua oodata, kui käes on aeg, mil tahaks rõdul või terrassil esimese hommikukohvi rüübata. Kui oled seni pidanud oma rõdu või terrassi liialt väikeseks, et sinna pehmeks äraolemiseks aiadiivan soetada, siis nüüd võid julgemalt unistada – erinevas mõõdus mugavat istumist pakkuva mööbli valik on lai, ka soosib moodne kodusisustus julget isikupära. Kui suur nurgadiivan ei mahu, on heaks lahenduseks mooduldiivan, mida saab vastavalt rõdu- või terrassipinna võimalustele loovalt paigutada. Hea idee on ka aiapink, mis ei röövi väikesel pinnal ruumi ja loob visuaalset avarust.

Aiamööbli komplekt DARCY

Või ihkad hoopis nurgakest, kus end mõnusasti tuule eest kerra tõmmata? Siis on vahvaks lahenduseks ripptool või suuremat sorti, näiteks pehmenduse ja kõrge seljatoega aiatool. Esimese eeliseks on vaba ruum ripptooli all, kuhu saad korviga paigutada ajakirjad või pleedid. Tugitooli kasuks räägib aga tõik, et kõrge seljatoega pehmendusega tool pole just kõige levinum nähtus Eestimaa aedades ja rõdudel, mistõttu paitab skandinaaviapärane valik iga sisustushuvilise silma.

Ripptoolid COCO ja PANGOLIN

Kui jahedate ilmade püsides tahab hommikukohvi joomine või õhtu nautimine õues ikkagi vägisi ähmasesse kaugusesse lükkuda, on abiks gaasisoojendi. Investeering tasub end ära, sest Eestimaa suved on tihti jahedad. Gaasisoojendiga on suveõhtud pikemad ka siis, kui jaanipäeva või augustikuu jahe niiskus kontide vahele kipub pugema. Mis veel vahvam – ühtäkki avastad end veel septembri lõpul endistviisi terrassielu nautimas, kuna põletist kiirgav soojus lubab suvise elu pikemaks venitada.

Gaasisoojendi TOWER

Suvemööbli säilitamine

Õuemööbli valikul tasub lisaks mõõtudele silmas pidada tagasipöörduvat talvist aega. Mõtle läbi, kas talve tulekul on võimalus see kinnisesse ruumi paigutada või talvitub välimööbel sealsamas, kus suvelgi?

Juhul kui suvemööbel on aasta ringi rõdul või terrassil, on oluline valida see ilmastikukindlast materjalist. Plastikpunutisest välimööbel mõjub nutikate lahenduste tõttu naturaalsena ja kannatab seejuures edukalt nii vihma, tuult kui ka lund. Samuti on tehispunutist lihtsam hooldada – kerge pesu saab teha juba pelgalt märja rätiga ning mööbel saab taas värske ilme.