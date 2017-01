Puitmajade konkursile oodatakse Eesti tehastes toodetud puitmaju

“Aasta tehasemaja 2017” konkursil valitakse taas välja parimad tehastes toodetud Eesti puitmajad. Eelmisel aastal osales Eesti puitmajaklastri ja Eesti Puitmajaliidu korraldatud konkursil puitmaju nii Eestist, Norrast kui ka Rootsist. Parima puitmaja tiitli pälvis AS Kodumaja Norras asuv maailma kõrgeim puitkarkassmaja.

Kodumaja 14-korruseline The Tree oli kindlasti midagi täiesti kordumatut, ütleb konkursi korraldaja, Eesti puitmajaklastri juht Lauri Kivil. „Meie võistlusel on läbi aastate osalenud äärmiselt erineva arhitektuuri, funktsionaalsuse ning kasutusotstarbega tehases toodetud puitmajad,“ sõnas Kivil. Tavaliselt ei ole konkurssi võitnud tüüp-projektid, vaid hooned, mis paistavad silma millegi erilisega. „Ka The Tree on kõike muud kui nö tavaline maja, see on pigem omamoodi katalüsaator, insenertehniline meistriteos, mis on veelgi kiirendanud puitmajade arengut. Konkursi ülesanne ongi just selliseid hooneid esile tõsta“ lisab Kivil.

Eesti puitmaju leidub kõikjal üle maailma ning kuvand Eestist, kui kõige keerulisemaid projekte teostada julgevast puitmajatootja-riigist, on levinud jõudsalt.

“Aasta tehasemaja 2016” tiitli võitnud AS Kodumaja arendusdirektor Elar Vildi sõnul ei ole suurte puitmajade ehitamine sooloprojekt, vaid tihe koostöö partnerite vahel. Kui see koostöö toimib ja partnerite vahel on sünergia, siis on võimalik teha väga häid projekte. Aasta Tehasemaja konkursi võit on Elar Vildi meelest ettevõttele suureks auks ja tunnustuseks: “Võit annab meile juurde enesekindlust ja usku, et teeme õiget asja. Eriti hea meel on selle üle, et meid tunnustatakse meie oma sektori parimate ekspertide poolt.”

Selle aasta konkursile oodatakse osalema Eesti tehastes toodetud puitmaju, mille põhikonstruktsioon on valmistatud puidust ning toodetud Eestis asuvas tehases ja mis on valminud ning kliendi poolt vastu võetud perioodil 2014-2017. Võistlustöid hindab tunnustatud arhitektidest, inseneridest ja ajakirjanikest koosnev žürii, mis valib osalejate hulgast välja parima tehases valmistatud puitmaja. Lisaks valitakse välja parim käsitööpalkmaja, masintoodetud palkmaja, puitkarkassmaja, aiamaja ja Delfi moodnekodu.ee portaalis saab rahvas valida oma lemmiku.

Võitjad kuulutatakse välja rahvusvahelisel ehitusmessil „Eesti ehitab“ 5. aprillil ning auhindu tuleb üle andma keskkonnaminister Marko Pomerants.

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 12. märts.

