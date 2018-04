Põhjamaine disain maksimaalse mugavusega

20.–22. aprillil toimub Eesti Näituste messikeskuses sisustusmess „Interjöör 2018”. Uurisime põhjamaade kvaliteetsemaid kaubamärke esindavalt sisustussalongilt NordIn, millega nad plaanivad messil üllatada.

NordIn on modernne ühtse joonega sisustuspood, mis pakub nii kvaliteetset mööblit kui ka erinevaid sisustustooteid, mis sobivad põhjamaistesse kodudesse. Kauplus juhindub sellest, et ostetud mööbel jääb koju aastateks ja peab olema seega kvaliteetne. Seetõttu leiabki NordInist palju naturaalseid materjale, nagu täispuit, metall ning kõrge kvaliteediga naturaalne nahk.

Torkelson

Luksus ja ergonoomilisus

Põhilised kaks pehmemööbli esindajat on Theca ja Mayor. Eelmisest aastast kaubavalikusse tulnud Mayor on Hispaania pereettevõte, kus omanik ise iga tellimuse hoolsa pilguga üle vaatab ja iga päev tehases ringi jalutab. Mayori tootevalikus on ergonoomilised diivanid, mida iseloomustab kõrge seljatugi, kukla- ja peatoestus ning eriline käsitlus selja nimmeosale. Täielikku mugavust pakuvad elektrilised süsteemid, millega saab valida õige kehaasendi. Osades mudelites kasutatakse memory foam sisu, mis muudab diivanid eriliselt pehmeks. Diivanvoodid sisaldavad alati keha hoidvaid, hingavaid, allergiavabasid madratseid.

Theca

Theca on suur Taani ettevõte, mille ainuesindaja Eestis on NordIn. Laia tootevalikut pakkuval ettevõttel on oma disainerid, kes loovad igal aastal vähemalt kuus-seitse uut mudelit, mida esitletakse Euroopa suurimal mööblimessil Saksamaal. Igal mudelil on omanäoline kujunduselement, mis teeb selle diivani või tugitooli eriliseks. Kvaliteeti näitab seegi, et diivanid ja tugitoolid valmistatakse alati naturaalsest täisnahast, mis annab neile luksuslikuma ja väärtuslikuma ilme. Kanga saab valida viie erineva hinnaklassi ning piisavalt laia värvivaliku vahel.

Selle hooaja trendivärvid on endiselt naturaalsed hallid toonid, ühtlasi pruunid, nagu konjak, šokolaad, kuid valikusse lisandub ka tugevamaid värvitoone, mürkroheline ja meresinine.

Theca

Klassikaline puit

Puitmööblist on jäädud Rootsi ja Taani tootjate juurde. Torkelson on traditsiooniline Rootsi ettevõte, mille lai tootevalik sobitub hästi Eesti kodudesse. Torkelsoni laia tootevalikuga on võimalik sisustada nii söögituba, elutuba, esikut kui ka magamistuba. Valikus on erinevate mõõtudega kappe-vitriine, kummuteid, mille viimistlus on täispuit või naturaalne tammepuiduspoon, mis on eestlasele meelepärane. Kapid ja kummutid tarnitakse kokkupandult, nii et kliendile jääb lihtsalt pakendi avamine ning toote õigesse kohta paigutamine.

CASO

Taani Caso Furniture’i tooted esindavad põhjamaiseid hetketrende. Suurem osa kollektsioonist on valgendatud tammepuit, millele on lisatud musti või halle detaile. Mööblis kasutatakse tänapäeva moodsaid materjale, mis annavad laudadele ja toolidele löögikindluse, kerge puhastatavuse ning trendika väljanägemise. Vitriinide mahedad valgustid loovad toas mõnusa meeleolu.

Aksessuaaridest on selle hoojaja trendiks messing. Nordini valik täieneb kevadel erinevate uute

sisustustoodetega, millega saad lähiajal tutvuda sisustusmessil või Nordini salongis.

Uue ajastu tugitoolid

NordIn esitleb messil Theca tugitoolide sarja Flexlux. Flexluxi toolide pere koosneb kahest sarjast: Ease ja Sense. Sellel aastal on disainerid täiendanud tugitoole elektrilise mehhanismiga ja uute puitdetailidega ning valikusse lisanduvad ka Flexluxi diivanid.

Flexluxi tugitoolid on ergonoomilised ning võimaldavad vahetada selja- ja peatoe asendit, lisaks on seljaosas kasutatud uudset Air Channelsi tehnoloogiat ehk õhukanaleid, tänu millele õhk liigub. Need omadused võimaldavad mugavat pikaajalist lõõgastust.

Theca tehase diivanid ja tugitoolid sobituvad hästi tänapäeva bürooruumidesse. Näiteks on Nordin sisustanud Arstikeskus Confido, Taxify kui ka Äripäeva ruume.

Theca

