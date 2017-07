Mida teha, kui soovid, et su kodu oleks omanäoline ja stiilne? Hea võimalus on kasutada aktsendiks põnevaid värve, eri elemente jne, kuid kindlasti ei pane sa mööda unikaalse, käsitööna valminud esemega. Eriti efektse mulje loovad näiteks poolvääriskividega kaunistatud sisustusaksessuaarid. Kui sulle ei meeldi kasutada sisustuses tavalisi levinud materjale, siis avasta enda jaoks poolvääriskivid ja merekarbid.

Need on eriti efektsed ruumides, kus nende parimad omaduse esile pääsevad. Nendega saab kaunistada efektselt tasapinnad, lauad, kraanikausid ja ka kõik muud taustavalgusega sisustuselemendid ning need jätavad kustumatu ja kordumatu mulje. Lase kivimite tervendav jõud ja sära enda lähedale!

Poolvääriskividega kaunistatud sisustusesemed

Foto: GemLook

Kuidas valmib näiteks poolvääriskivist ahhaatidega kaunistatud elutoa laud?

Kivi lõigatakse seibideks, sobitatakse ja liimitakse omavahel külgepidi kokku. Saadud plaati lihvitakse korduvalt, liimitakse paksule klaasile ning lõigatakse mõõtu. Nii saab plaat vajaliku tugevuse ja ühtlasi võimendab klaasi alla paigaldatud LED valgust, mis toob välja kivimi eripära. Valguse tooni saab muuta puldilt. Jalad ja kogu laua disaini saab valmistada kliendi soovide järgi. Kasutada saab väga paljusid poolvääriskive, vali vaid endale sobiv! Vaata pilte laudadest allolevas galeriis!

Poolvääriskividest valmistatud plaate saab kasutada ka seinakattena, mis loovad elu- või magamistoas mõnusa aura. Samuti sobivad sellised dekoratiivplaadid sauna leiliruumi!

Poolvääriskividega kaunistatud sisustusesemed

Foto: GemLook

Poolvääriskive saab kasutada elutoast vannitoani ja restoranist kontorini. Tootevalikus on valgust läbilaskvad looduslikud poolvääriskivid, nagu ahhaat, ametüst, fluoriit, kvarts, lapis lazuli jne. Samuti on valikus läbikumavaid merekarpe, näiteks abalone merekarp, jõekarp, must teokarp jne. Valgusallikatena on kasutatud kvaliteetseid RGB-LED-lahendusi, mis toovad esile kasutatava materjali ilu ja eripära.

Poolvääriskividega kaunistatud sisustusesemed

Foto: GemLook

Eestis tegutsev GemLook pakubki omanäolisi ja väga erilisi poolvääriskividest valmistatud disaini- ning sisustuselemente. Suur osa toodetest on originaaldisain, meelsasti tehakse koostööd sisekujundajate ja disaineritega.

Leia inspireeriv idee intsagramist: www.instagram.com/gemlookdesign

Vaata lähemalt www.gemlook.eu