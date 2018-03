Pilkupüüdev kivispoon annab ruumile looduslähedase näo

Materjalitehnoloogia areneb võimsalt ka mööblitööstuses. Kui oled oma kodu uuendamas või ehitamas, siis tasub põnevaid materjale lähemalt uudistada. Näiteks naturaalne kivispoon on uudne, õhuke ja kerge materjal, mis sobib ideaalselt kööki, aga mujalegi. Kivispooni leiad AS MASS müügisalongist.

Kui hindad looduskivi naturaalset ilu ja aegumatu stiiliga interjööri, siis kivispoon on just õige valik.

Omadustelt vastupidav, kuid kerge ja õhuke, sest kihi paksus vaid 0,5-2 mm. Lisaks on spoon painduv, mis ongi tema suurimaks eeliseks looduskivi ees. Nii saab seda kasutada kattematerjalina väga paljudel pindadel, kus päris looduskivi kasutamine pole võimalik või ei tundu kõige otstarbekam.

Kivispooni kasutusvõimalused

Vineer, MDF, PLP, kivisein, kumerad postid — kivispoon sobib neile ideaalselt kattematerjaliks.

Väga trendikas on katta kivispooniga köögimööbel või panna kivispoon disainelemendina seina, sest visuaalselt jääb mulje, nagu oleks kasutatud looduskivi. Võimas, modernne, suursugune ja seejuures soojalt maalähedane.

Naturaalse kivispooni eelised

Tänu uudsele materjalitehnoloogiale sobib see nii sise- kui ka välitingimustesse ning mis kõige olulisem — kivispoon on looduskivist palju taskukohasema hinnaga. Spooni kergus ja painduvus teevad paigaldamise lihtsaks ja soodsaks. Kivispooniga saab luua huvitavaid disainilahendusi. Lõika ja kujunda mis tahes vajaliku suurusega elemente, sest värvivalik on suur ja võimalik kasutada mitut spoonipaani kõrvuti koos.

Too loodus tuppa kivispooni abil. AS MASS kivispooni valikus on mitmed tooted, sealt leiab nii reljeefseid kui ka tasaseid ühetoonilisi mustreid. Ettevõte teeb koostööd paljude disainerite ja mööblitootjatega, seega kui jääd hätta paigaldamisel või soovid omanäolist mööblit, aitab MASSi meeskond leida parima mööblitegija.

Too loodus tuppa kivispooni abil, tutvu AS MASS kivispooni valikuga.