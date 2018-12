Pealinna sisustuspoodide TOP 5

Igal aastal ehitatakse, remonditakse või sisustatakse sadu majasid ja kodusid ning me kõik seisame erinevate valikute ees – kuidas uus või remonditud kodu omanäoliselt kujundada.

Siin tulevad appi tuntud ja mainekad sisustuspoed, mis pakuvad igale soovijale meelepärast:

Trenditeadlik sisustussalong NordIn

NordIn on modernne sisustussalong, kus on müügil laias valikus erinevaid põhjamaise disainiga tooteid, mis sobituvad hästi eestimaalase koju. Kuna ostetud mööbel jääb koju aastateks ja muutub ajapikku klassikaks, leidub NordInis palju mööblit, mille tootmisel on kasutatud naturaalseid materjale, sealhulgas täispuidust, kangast ja nahast sisustustooteid.

Kvaliteetseid diivaneid ja tugitoole tuuakse maale näiteks selliselt Taani tootjalt nagu Theca (tutvu valikuga SIIN) ja täispuidust mööblit Rootsi tootjalt Torkelson (tutvu valikuga SIIN).

Vaata inspireerivat Theca videot! Neid inspireerib disaini loomisel loodus – et luua meie kodu jaoks parimad lahendused. Mis inspireerib sind kodu loomisel?

Nordini tootevalikut rikastavad ja eristavad Hispaania pereettevõtte Mayori ülimalt mugavad ning ergonoomilised elektriliste mehhanismidega diivanid, mis võimaldavad istumist nautida ja seejuures täielikult lõõgastuda (tutvu valikuga SIIN).

Uudisena täienes NordInis laiaulatuslikult Taani mööblitootja CASØ puitmööbli valik, mida iseloomustab elegantne ja ajatu disain (tutvu valikuga SIIN). NordIni valikus on ka trendikad tänapäevased Taani disainvaibad ja -valgustid.

Taani disainmööbli bränd Flexlux hoolitseb tugitoolide ja erinevate mooduldiivanite valiku eest. Flexluxi tooted on ülimalt stiilsed ja kvaliteetsed ning sellest tulenevalt on iga tootega kaasas garantiipass, mis annab mehhanismidele kümneaastase garantii (tutvu valikuga SIIN).

Muidugi ei puudu NordInist ka Eesti disain ja üheks populaarseimaks ning tuntuimaks kodumaa puitmööbli tootjaks on Woodman, kes pühendub kvaliteetse disainmööbli tootmisele (tutvu valikuga SIIN).

Pakkudes põnevaid lahendusi ja kõrgetasemelist kaupa, on NordIn elustiilipood, kus on olemas kõik vajalik ühe kodu stiilseks sisustamiseks. Vaata lähemalt NordIn.ee kodulehelt!

Treimann Mööbel & Disain

Eelmise aasta sügisel Tallinna kesklinnas avatud Treimanni mööblisalong eristub eeskätt omanäolise tootevaliku ja väljapaneku poolest. Salongi õhkkond on meeldivalt hubane ning maitsekalt kujundatud, imiteerides just kodust keskkonda. Väljapaneku hulgast leiab huvitavaid ja ainulaadseid tooteid igasse tuppa alates toolidest-laudadest ning lõpetades diivanite-tugitoolidega, samuti kappe-riiuleid, valgusteid ja pisemaid, kuid ruumile efektsust lisavaid aksessuaare.

Valikus olevaid tooteid on lihtne omavahel kombineerida ja võib julgelt öelda, et Treimanni mööblisalongist võib leida mööblit igasse tuppa, sealhulgas vannituppa. Valikus oleva Belgia mööblitootja Ethnicrafti mööbel on valmistatud tamme, pähkli ja tiigi täispuidust, viimistletud lõhnatute õlivahadega, mis tagab toodete naturaalse ilme ja vastupidavuse.

Ethnicrafti disainer Alain van Havre on iga toote juures rõhutanud puu kui kõige mängulisema materjali eripära ning toonud selle kõik välja, kasutades tehnikaid, mis seavad disaini kõrval kõrgele kvaliteedi ja vastupidavuse.

Valikust leiab nii traditsioonilisi kappe, riiuleid, laudu kui ka omanäolise vormiga kummuteid ja laudu, mille pinnamustrite valmistamisel on kasutatud mööblimeistrite kätetööd. Valikust ei puudu ka sellised materjalid nagu metall ja klaas, mis loovad täispuittoodete kõrval mõnusa harmoonia.

Treimanni mööbli laiast valikust leiab mugava ja ilusa diivani igale maitsele. Siinjuures on mugavuse, kvaliteedi ja hinna suhe tasakaalus. Valiku teevad lihtsaks piiramatud diivanimoodulite kombineerimisvõimalused ning lai katete ja värvitoonide valik. Salongis kohapeal on proovimiseks mitmeid mudeleid erinevatest materjalidest. Valikus on diivaneid-tugitoole nii väiksemasse kui ka suuremasse elutuppa.

Salongis esindatud aksessuaaride valik on muljetavaldav ning mitmekesine. Kunstnik Dawn Sweitzeri loodud sisustusdetailide sarja Notre Monde valikust leiab erineva suuruse ja kujuga diivani-, abi- ja kandiklaudu, mida saab kujundada vastavalt interjöörile valikus olevate laia mustri- ja värvivalikuga kandikutega.

Ei ole just tavapärane, et mööblisalongis näeb valikut Eesti tunnustatud kunstnike töödest. Salongi seintel on kunstnike Anna Litvinova, Katrin Karu, Marju Bormeistri ja Andres Koorti maale ning samuti skulptuure näiteks Gea Sibola Hanseni loomingust.

Lisaks salongi suurepärasele ja külluslikule valikule on avatud e-pood, kus saab teha mööbliostud või koguda inspiratsiooni ilma kodunt lahkumata.

Oot-Oot Stuudio

Oot-Oot Stuudio on Eesti mööblibränd, mille asutajad on disainerid Marko Ala ja Joonas Torim. Mööbel on disainitud ja toodetud kõik Eestis.

Stuudio eesmärk on luua kvaliteetset vastupidavat mööblit, mida iseloomustab tasakaal funktsionaalsuse ja põhjamaise esteetika vahel. Tootmisel on ühendatud seeriatootmise ja tehnoloogia eelised mööblimeistri töö eheduse ja tugevustega.

Oma esimest toodet, Cosmo diivanit, esitlesid Marko ja Joonas 2013. aastal. Praeguseks on tootevalikut oluliselt laiendatud ning valikus on palju diivanite, tugitoolide, tumbade ja diivanilaudade mudeleid.

Koostöös tugevate partneritega on tagatud lühike tarneaeg ka väga suurte mahtude juures. Tootmisaeg on üldjuhul neli nädalat ning paljud tooted on saadaval ka laokaubana.

Oot-Oot Stuudio salong asub Tallinnas Baltika Kvartalis aadressil Veerenni 24. Valikuga saab tutvuda ja tooteid osta ka e-poes www.oot-oot.com.

Euroopa tippdisain PSI Sisustusest

PSI Sisustus toob Eestisse kvaliteetset mööblit põhjamaisest minimalismist aegumatu klassikani, mis teevad iga kodu, kontori ja avaliku ruumi eriliseks. Valikus olev mööbel on vastupidav ning rohkem kui lihtsalt sisustuselement – see on midagi, mis jääb sinuga aastateks ning kujundab iga päev sinu emotsioone ja mõtteid. Sellest vaatenurgast oleme leidnud ka oma koostööpartnerid, kes on hoolikalt valitud Euroopa tipptootjad, nagu Andreu World, Arper, Papadatos ja teised, kes on pälvinud mitmeid disainiauhindu ning teevad koostööd maailma disainitippudega.

Eestimaalastele tuttava Skandinaavia disaini kõrval (Johanson Design, Blà Station, Cane-Line) tasub esile tuua Lõuna-Euroopast pärit efektset valgustatud mööblit, mis on ideaalne lahendus meie pimedatesse öödesse. Valgustatud mööbel loob erilise atmosfääri ja meeleolu ning muudab ka kõige igavama ruumi ainulaadseks. Nii sise- kui ka välistingimustesse sobivaid pilkupüüdvaid toole, lillepotte ja väikevorme toome maale sellistelt tuntud Euroopa brändidelt nagu Vondom, Plust ja Slide.

Kindlasti tasub külastada PSI Sisustuse kesklinnas asuvat salongi aadressil Suve 2, kus on väljas lai valik mööblit ning abistav müügipersonal, kes on valmis aitama ja koos sinuga leidma sobiva lahenduse igasse interjööri. Uuri tootevalikut lähemalt kodulehelt!

Bo Concept

”Bo” tähendab Taani keeles elamist. Sellest tulenevalt viitab ka nimi BoConcept vôimalusele luua ideaalse elamise kontseptsioon.

BoConcept on ülemaailmselt tuntud Taani sisustusbränd, millel salonge ligi 60 riigis. See omakorda seab ülesandeks, et tooted peavad meeldima klientidele igal pool maailmas. Juba üle 65 aasta on BoConcept tootnud mööblit, millele on ajapikku lisandunud abimööbel ja aksessuaarid selleks, et pakkuda täiuslikku kontseptsiooni.

Mitmed maailmakuulsad disainerid nagu näiteks Karim Rashid ja Oki Sato on BoConceptile tooteid disaininud nii nagu ka paljud tuntud Taani disainerid Henrik Pedersen, René Hougaard, jt., kes teevad pidevalt koostööd BoConceptiga.

Igal sügisel saab kollektsioon täiendust vastavalt uutele trendidele, mis samas sobituvad olemasolevate toodetega. Sama viimistlus erinevatel tootegruppidel vôimaldab sisustada kogu elamise, välistades materjalide mittesobivust. Suurest kanga-ja nahavalikust leiab enamus endale meelepärase. Erinevatest moodulitest koosnevad diivanid ja kombineeritavad söögilauad-toolid vôimaldavad sisustada erineva suuruse ja stiiliga elamisi. Salongis on Teile valikute tegemisel abiks meie sisekujundajad.

Lähemalt vaata lahendusi meie kodulehelt www.boconcept.ee.