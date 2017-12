Pealinna sisustuspoodide TOP 5

Igal aastal ehitatakse, remonditakse või sisustatakse oma kodu ja me kõik seisame valikute ees — kuidas uus või remonditud kodu kujundada. Siin tulevad appi tuntud ja mainekad sisustuspoed, mis pakuvad igale soovijale meelepärast!

Kodumaine Softrend

Softrend on eestimaine pehme mööbli tootja, kes tegutseb juba aastast 1997. Praeguseks on neil kogemust 20 aastat.

Õige diivan

Diivan on kodurahu strateegiline keskpunkt ja omamoodi sümbol, nagu kroon. Nagu kroongi, peab diivan olema mugav, elegantne ja väärikas ning vastama omaniku iseloomule. Ta peab olema õige. See teebki lihtsalt diivanist hea diivani. Ja heal diivanil on võime teha Sinu elu iga päev pisut õnnelikumaks.

Softrendi lai mudeli, mõõdu ning katte- ja sisumaterjalide valik lubab meisterdada õige diivani just Sulle. Nii saame pakkuda seda, mida nõuavad Sinu vajadused ja üheskoos rikastada Sinu elustiili ning igapäevast kodust mugavust. Kui heade variantide vahel otsustamine raskeks läheb, saad nõu Softrendi sõbralikelt ja asjatundlikelt müüjatelt.

Rohem kui diivan

Meile meeldib, kui tooted omavahel sobivad. Nii välimuselt kui funktsioonilt. Seepärast on meie tootevalikus ka voodid ja kontinentaalvoodid, söögilauad, diivanilauad, valgustid, kardinad, vaibad ja muud aksessuaarid, mis diivanit ning Sinu kodu meeleolu veelgi õigemaks teevad. Me tahame mõelda nii, et meie nii firma kui ka perena oleme aidanud pisut kaasa sellele, et Sina ja Sinu pere saaks täita oma kodu hinnaliste hetkedega.

Kõige parem on minna poodi ja voodid-diivanid ise järele proovida. Päriselt!

Softrendi tootevalikusse kuuluvad: diivanid, nurgadiivanid, diivanvoodid, tugitoolid, voodid, kontinentaalvoodid, lastevoodid, söögilauad ja toolid, diivanilauad ja avaliku ruumi tooted.

Softrendi diivanid ja voodid valmivad käsitööna

Eesti disain, Eesti toode: kõik diivanid valmivad meie enda tootmises Eestis, Väänas, pealinna külje all

Softrend on pereettevõtte

Softrendil on Tallinnas kaks suurt salongi aadressil Pärnu mnt 139c ja Narva mnt 63/1, Tartus asub esinduspood Tehase 16. Softrendi Helsingi salong asub aadressil Perämiehenkatu 11

Uudista ka Softrendi kodulehte.

Trenditeadlik NordIn

NordIn on modernne sisustussalong, kus on müügil laias valikus erinevaid põhjamaise disainiga tooteid, mis sobituvad hästi eestimaalase koju. Kuna ostetud mööbel jääb koju aastateks ja muutub ajapikku klassikaks, leidub NordInis palju naturaalseid materjale, sealhulgas täispuidust, kangast ja nahast tooteid.

Kvaliteetseid diivaneid, tugitoole ja laudu tuuakse maale näiteks sellistelt firmadelt nagu Theca ja Torkelson.

Vaata inspireerivat Theca videot! Neid inspireerib disaini loomisel loodus — et luua meie kodu jaoks parimad lahendused. Mis inspireerib sind kodu loomisel?

Uudisena on NordInis Hispaania tootja Mayorilt mugavad elektriliste mehhanismidega diivanid, mis võimaldavad istumist nautida ja seejuures täielikult lõõgastuda. Hea une tagab Rootsi firma Vikingi lai voodite valik. NordIni valikus on ka trendikad tänapäevased käsitöövaibad, disainvalgustid ning ka Eesti disainerite loomet ja käsitööd.

Pakkudes põnevaid lahendusi ja kõrgetasemelist kaupa, on NordIn elustiilipood, kus leidub kõik vajalik ühe kodu stiilseks sisustamiseks. Vaata lähemalt NordIni kodulehelt.

Eri stiilidest pakatav PIER

Sinu kodu peegeldab su olemust, sinu stiili, isiksust, maitse-eelistusi ja eesmärke. Sa oskad hinnata laitmatu kvaliteediga käsitööd ning uuenduslikku disaini ja kaunistad kodu eriliste esemetega, mis sind kõnetavad. Kodu on varjupaik, kuhu põgened kiire argipäeva ja stressi eest, kus veedad kvaliteetaega perega, kutsud külla sõpru või lõõgastud hea raamatu seltsis. Kodu on su ainulaadne oaas, kujundatud sinu ja su lähedaste vajaduste järgi.

Pieri meeskond mõistab seda täielikult. Pieri disainerid reisivad pidevalt ümber maailma, et leida inspiratsiooni oma kodukaupade uusimate stiilide ja trendide jaoks. Pieri disainerid miksivad oskuslikult erinevaid stiile, et saaksid vaevata oma kodu isikupärasemaks muuta ning seda täiuslikkuseni viimistleda.

Nad töötavad tootesarju välja iga hooaja jaoks, seetõttu on nende stiilne tootevalik pidevas muutumises. Hoolikalt koostatud kollektsioonid muudavad ühe kindla stiili järgimise ülilihtsaks. Samuti saab eri kollektsioone omavahel sobitada, et luua isikupäraseid disainikoosluseid.

Pole vahet, millised on sinu maitse-eelistused või stiil — Pierist leiad alati oma koju sobivaid sisustuselemente ja mööblit. Kas otsid mugavat diivanit oma suureneva pere jaoks, luksuslikku velvetist tooli lugemisnurka, silmapaistvat kunstiteost elutuppa või hoiukorve ja -kaste, et esemeid delikaatselt ära paigutada — kõik selle leiad Pierist! Kõik vajalik on olemas ka selleks, et saaksid soojadel suvekuudel õues muretult aega veeta.

Pierist leiad ka ohtrasti aksessuaare, mida uhkelt kodus demonstreerida või oma armastatule, sõbrale või kolleegile kinkida. Tasub nautida ka suurepärast küünalde-, aroomispreide- ja kodulõhnastajate valikut, mis ergutavad kujutlusvõimet ja tõstavad tuju.

PIER: Toome inspiratsioonist pakatava maailma sinu koju…

Põnevad valikud leiad PIERi kodulehelt.

Laia kangavalikuga DecoTexi Sisustussalong

DecoTexi Sisustussalongist leiab laias valikus kardina- ja mööblikangaid, dekoratiiv- ja põrandapatju ning Rekson OÜ valmistatud pehmet mööblit.

Diivanid valmivad koostöös kliendiga — just sinu kodu mõõtude järgi, sest vaid nii sobib ese ideaalselt ruumi. Valida saab erinevate pehmusastmete ja istumissügavuste vahel. Reksoni toodete hinnaklass on mõistlik ning kvaliteedi ja hinna suhe väga paigas. Pehme mööbli tootmise juures kasutatakse vaid kvaliteetseid materjale ja tänapäevaseid tehnoloogiaid, mis võimaldab anda raamidele garantii alates 10 aastast.

DecoTexi Sisustussalongist leiad piisavas koguses kohe laos olevaid mööblikangaid, veelgi laiem valik on saadaval 2-6-nädalase tarneajaga. Lisaks kodukasutusse sobivatele mööbli- ja kardinakangastele on valikus eri töötlustega ning heade tehniliste ja tulekindluse näitajatega avalikesse ruumidesse sobivaid kangaid. Nende seast leiab endale sobiva nii jaeklient, disainer, sisearhitekt, restauraator, käsitöömeister kui ka pehme mööbli tootja.

Kardinakangaid on võimalik tellida koos õmblusteenusega ja soovi korral saab ka täislahenduse koos paigaldusega. Salongis on ka mitmekülgne dekoratiivpatjade ja viimasel ajal üha enam populaarsust võitnud põrandapatjade valik.

Kuigi enamasti pakub Decotexi Sisustussalong pehmet mööblit ja patju just tellimuste põhjal, siis tasub salongis ka niisama uudistada ja deid koguda. Pehme mööbli salonginäidised on, muuseas, alati saadaval soodushinnaga. Vaata ka DecoTex Sisustussalongi kodulehele.

Kvaliteetne ja põhjamaise joonega Isku

Isku on juhtiv Soome mööblitootja ja jaemüüja. Tänu oma tugevale disainerite meekonnale on ettevõte tuntud kvaliteetse toodangu poolest. Järgmisel aastal täitub Iskul juba 90 tegutsemisaastat, Eestisse rajas firma esinduskaupluse 25 aastat tagasi aastal 1992.

Isku omatoodete kõrvalt leiab ka teisi tunnustatud tootjaid, kellele skandinaavia stiil meelepärane.

Tooteid on laias valikus alates vaipadest ja valgustitest lõpetades diivanite ja söögitoakmplektidega. Voodite hulgast saab valida endale sobivaima. Meeldib sulle jenkivoodi, eelistad sa mootoriga voodit või naudid sa magamist hoopis eriti laial asemel. Lastele sobib muidugi kitsam magamisase.

Igal aastal on ka mitmeid võimalusi soetada endale Isku mööbel soodsama hinnaga. Näiteks nüüdki on suur aasta allahindlus, mis kestab 16. jaanuarini.

Ei saa unustada ka naabermaade Soome ja Eesti häid suhteid. Eesti vabariigi 100. sünnipäeva puhul toetab Isku mitme klassiruumi valmimist, täites valitud ruumid praktilise koolimööbliga. Rohkem infot selle kohta leiad spetsiaalselt EV100 puhuks loodud veebilehelt.