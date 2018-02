Õhupuhastiga on köögis sama lihtne mööda panna nagu soolaga

Enamiku inimeste jaoks on õhupuhasti valimise juures kõige olulisem, et saaks võimalikult vaikse ja võimsa. Tegelikult ei ole seadme juures müra kõrval peamine mitte võimsus, vaid see, kuidas see köögi olemasoleva ventilatsioonisüsteemiga kokku sobib.

Sarnaseid lugusid võiks rääkida sadu. Sai ostetud kodu, kogutud raha, tellitud uus köögimööbel ja hangitud korralik tehnika. Esimesel silgupraadimisel aga selgus, et õhupuhasti on üsna jõuetu, elamine suitsu täis, kuigi sõbra soovitusel sai võetud nii võimas masin, et lükkab või torud sirgeks. Mis veelgi hullem – maja automaatne tuletõrjesüsteem läks häiresse, liftid ei sõitnud ja trepikojas andsid kõlarid sõjaväelase kombel evakuatsioonikäsklusi. Pealegi tuletas kalahaisune palitu veel pikki päevi meelde appi rutanud päästemeeskonnaga seletamist. Jama kui palju!

Millest alustada õhupuhasti valikut?

Kasulik oleks juba enne köögimööbli ja -tehnika tellimist selgeks teha, missugune on kodune ventilatsioonisüsteem. Köögi tarbeks projekteeritavaid ventilatsioonisüsteeme on erinevaid: eraldi väljapuhkekanaliga, soojusvahetiga ventilatsiooniagregaati läbivad, keskventilatsiooniga ühilduvad või iseseisva retsirkulatsiooniga, mille puhul õhk puhastatakse otse seadmes ja suunatakse siis kööki tagasi.

Kortermajades tuleb kõige sagedamini ette väljapuhkekanaliga kööke, kus õhupuhasti mootori ülesandeks jääb kuum ja niiske õhk, suits ja õlijäägid lihtsalt köögist välja lükata. Paljudes uusarendustes vahetab õhku aga soojusvahetiga ventilatsiooniagregaat, mille mootor veab musta õhu välja ka köögipliidi kohalt, mistõttu seal olevale õhupuhastile polegi oma mootorit tarvis. Maja keskventilatsiooni puhul vajab õhupuhastaja ka sulgklappi, et teiste korterite köökidest väljutatavat õhku ei surutaks ventilatsiooni kaudu naabrite korteritesse. Klapp avaneb automaatselt vaid siis, kui köögi õhupuhasti tööle panna, või saab õhupuhasti sisse lülitada alles siis, kui klapp on enne käsitsi avatud.

Kui tead, milline on sinu kodu ventilatsioonisüsteem, on selge, kas vajad kubu, mis töötab väljaspool õhupuhastit oleva mootoriga, või mudelit, millel on oma mootor.

Alles seejärel saab hakata otsustama puhasti paigaldusviisi üle ja rääkida mööblitootjaga, kas kööki tuleb seina-, lae- või nurgapaigaldusega mudel või integreeritakse seade hoopis mööblisse või paigaldatakse eraldiseisva saarena. Selline otsuste ahel pole oluline üksnes meelepärase õhupuhastaja leidmiseks, vaid heaks infoks ka mööblimeistrile, sest ebapiisava õhuvahetuse korral võib niiskus mööblile kondenseeruda, tuues kaasa kahjustusi alates värvi toonimuutustest ja mahakoorumisest kuni kappide pundumiseni.

Kui ventilatsioonisüsteem on teada ja mööblifirmale projekti tegemiseks piisavalt infot antud, peaks välja valima õhupuhasti disaini. Palju on arutletud teemal, millise kujuga õhupuhasti on kõige efektiivsem. Kõige levinumad on köögikappi integreeritud masinad. Kui köögis on ruumi ja julgust rohkem kombineerida, siis võiks kaaluda seina- või laeõhupuhastit. Eraldi paigutatava õhupuhasti kasuks räägib fakt, et selle õhuhaarde ulatus on suurem kui kappi integreeritaval õhupuhastil. Kui aga ruumilahendus võimaldab köögisaart projekteerida, siis tasub kindlasti kaaluda lakke integreeritavat õhupuhastit. Seda seepärast, et füüsika loeb – kuum õhk tõuseb alati üles ja lae alt on seda kõige hõlpsam teisaldada.

Õhu saab puhtaks isegi siis, kui köögis puudub ventilatsioon

Vanemates majades või juhul, kui tööpind paigaldatakse kohta, kuhu ventilatsioonikanal ei ulatu, ja pole tahtmist näha lae all looklevaid õhutorusid, võib kasutusele võtta retsirkulatsiooniga õhupuhasti. Sel juhul puhastatakse määrdunud õhk õhupuhasti sees ja suunatakse seejärel tuppa tagasi. Seda tüüpi seadmetes on õhu puhastuse levinuim viis aktiivsöefilter, mille efektiivsus jääb paraku kõigest 30% ümber. Kõikide retsirkulatsiooniga õhupuhastite puhul tuleb arvestada teatava viitega lõhnade eemaldamisel.

Kui korteris on niiske ning köögikapid kattuvad auru ja kondensiga, siis tuleks kaaluda söefiltri-zeoliidi kombineeritud filtrit. Zeoliit on looduslik mineraal, mis imeb niiskuse endasse ja annab selle aeglaselt keskkonda tagasi. Eluruumi normaalse ventileerimise korral väljub niiskus vaikselt eluruumist.

Kõige efektiivsem retsirkulatsiooni viis on bipolaarne ioniseerimine, mis on kombineeritud zeoliidiga. Selline õhupuhastamise viis on küll kõige kallim, kuid tagab peale lõhnade ja niiskuse eemaldamise ka bakteri-, spoori- ja viirusevaba kvaliteetse elukeskkonna. Selliste õhufiltrite lõhnade eemaldamise efektiivsus on üle 90%. Ainsana pakub viimati nimetatud lahendust Itaalia firma Falmec õhupuhasti.

Milline siis on parim õhupuhasti kööki? Kvaliteetne, stiilse disainiga õhupuhasti, mis teeb oma tööd efektiivselt – tagab köögis puhta õhu.

