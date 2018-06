Nutitehnoloogiad tungivad meie ellu

Meie kodud muutuvad iga päevaga üha nutikamaks. Kas olete millalgi mõelnud, et kunagi saate osta roboti, mis teeb teie eest erinevaid olmetöid?

Paljude raskete kodutööde tegemisel on juba ammu käsitsitöö asendatud nutikate seadmetega, samal ajal kui akende ja põrandate puhastamine on küllaltki monotoonne tavaline töö, mis nõuab siiski piisavalt palju aega ja jõupingutusi ning mida enamikus kodudes tehakse ikka veel käsitsi.

20 aastat põhjalikke uuringuid ja omandatud kogemusi

Robotikateaduse saavutuste ja uusimate tehnoloogiate toel lõi ECOVACS ROBOTICS robotid, mis võivad olla kasulikud igale perele. Nüüdsest ei ole see enam mitte mingi teaduslik fantastika! See on 20 aastat kogemusi ning rohkem kui saja inseneri ja spetsialisti töö uusimate tehnoloogiatega. Igal aastal luuakse rohkem kui 20 uut toodet, mis aitavad kergendada igapäevaseid töid ja muuta need isegi meeldivaks. Tänu moodsatele tehnoloogiatele, soodsale hinnakujundusele ja tähelepanu suunamisele klientide erivajadusele, hõlmavad ECOVACSi robotid liidripositsiooni kogu maailmas (Saksamaal nr 1, Euroopas nr 2, terves maailmas nr 3) ja on saanud tarbijate tunnustuse favoriidiks Amazoni platvormil.

Aknapuhastusrobot WINBOT

WINBOT on uus kvaliteedistandard akende pesemisel, mille on leiutanud ECOVACS ROBOTICSi spetsialistid. Nutikas robot peseb laitmatult puhtaks aknaklaasid ning integreeritud SMART DRIVE'i puhastussüsteem ja funktsionaalne disain muudavad roboti asendamatuks koduabiliseks.

Põrandapuhastusrobot DEEBOT tunneb teie kodu

DEEBOT on rikkalike kogemustega meeskonna pikaajaliste uuringute ja katsetuste tulemus, mis on muutunud nüüdseks paljude perede kodudes igapäevaseks abiliseks. Uusima põlvkonna lasernavigatsioon tagab roboti tegevuse täpsuse ja efektiivsuse, mille tulemuseks on laitmatu puhtus kodu kõikides ruumides. See puhtust armastav abiline on õige valik kõigile, kelle kasutuses on küllaltki suured eluruumid. Nutikad sensorid juhatavad robotit, millises suunas tuleb liikuda: teie kodu koristamisel kordab robottolmuimeja virtuaalsel kaardil teie eluruume ja nende paigutust. Samuti on võimalus korrigeerida ruumide puhastamist käsitsi. Kaardil saab kindlaks määrata virtuaalsed seinad, mida robot ei ületa. Nii kaitseb robot kindlaid objekte, näiteks laste ehitatud klotsidest torne või muid väärtuslikke asju. Samuti saab kaardil kindlaks määrata eelistatult puhastamist vajavad kohad ja puhastamise intensiivsuse.

ECOVACS ROBOTICSi tänapäevased tehnoloogiad ning mugav ja stiilne disain rahuldavad individuaalseid vajadusi. Laitmatut puhtust soovivatele peredele sobib eriti õhuke (5,7 cm) robot, mis võib koguda tolmu isegi madala mööbli alt. Kõvade põrandate puhastamiseks sobib vett reguleeriv Ozmo tehnoloogial põhinev põrandapesurobot, vaipade puhastamiseks on aga spetsiaalne vaipade äratundmise tehnoloogia ja intensiivsed programmid. Neile, kes hindavad uusimaid tehnoloogiaid, sobivad mobiilsete aplikatsioonide abil juhitavad robotid. Samuti hindavad DEEBOTi tehnoloogiaid loomasõbrad, sest tootja on juba tutvustanud spetsiaalsete otsikutega mudelit, mis on ette nähtud lemmikloomade karvade kokku kogumiseks.

Tehnoloogiate areng sunnib ka meid end täiendama ja tehes meie eest igapäevaseid kodutöid annab meile vabaduse püüda saavutada väärtuslikumaid eesmärke. Kaasates robotid oma igapäeva, saate aega vaba aja huvitavamaks veetmiseks, kvaliteetsemaks puhkuseks ja sisukaks suhtlemiseks.

Tundke elust rõõmu, sest nutikad kodupuhastusrobotid teevad teie eest kodutööd kiiresti, täpselt ja kvaliteetselt.