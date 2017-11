Novamaja – kodu vanalinna lähedust ja Kalamaja võlu armastavale inimesele

Oled juba mõnda aega uue pesa peale mõelnud, kuid pole midagi sobivat leidnud. Pole ka ime. Linn on küll ehitusplatse ja värske värvikorraga kaetud maju täis, ent enamik neist on kas kesklinnast ebamõistlikult kaugel või siis talumatult kallis hinnaklassis. Kes see ikka viitsiks kino nimel pool tundi kesklinna sõita, et siis parkimisele hunnik aega ja raha raisata. Või siis peatuses tuult ja tormi trotsides oma järgmist bussi oodata. Arusaadavalt paneb see nii mõndagi unistama mõnusast kodust, mis asub kõigest olulisest vaid paari sammu kaugusel. Ning just sellist kodu Laam Kinnisvara pakubki.

Nova – ladina keeles tähendab see midagi uut, nooruslikku ja säravat, iseloomustades tabavalt seda modernset, juba valmis uusarendust, mis asub vanalinna ning Kalamaja piiril, otse Toompea jalamil, aadressil Kopli 6. Milline võrratu asukoht neile, kes hindavad elu miljööväärtuslikus piirkonnas, mille vahetusse lähedusse jääb lakkamatult tukslev Telliskivi loomelinnak oma põnevate restoranide, vinoteekide, poekeste ja töökodadega, ning Balti jaama turg, mis pakub ammendamatuid võimalusi värskest turukraamist sportimisvõimalusteni. Peagi on valmimas ka Kunstiakadeemia uus hoone, millest tõotab kujuneda kultuurielu uus epitsenter. Kaugel needki ajad on, mil saab mööda promenaadi kallimaga käsikäes mereni jalutada, et loojuva päikese võrratut ilu nautida. Hommikuti saab aga pere koolijütsid rahuliku südamega üle õue asuvasse Gustav Adolfi gümnaasiumisse tarkust taga nõudma saata.

Et hommikul kiirelt tööle jõuda, piisab selleks vaid jalgratas spetsiaalsest panipaigast välja võtta ja sadulasse hüpata. Kui ilm sedalaadi ettevõtmist siiski ei soosi, tuleks välisuksest paar sammu Balti jaama suunas teha, et seejärel vastavalt personaalsele eelistusele ja sihtpunktile trammi, rongi, bussi või trolliühenduse vahel valida. Tegemist on tõeliselt hea logistilise sõlmpunktiga, kust kerge vaevaga linna ükskõik millisesse punkti edasi liikuda. Kuid alati võib ka liftiga maja all asuvasse parklasse laskuda, et oma asjaajamised auto seltsis ära korraldada.

Laam Kinnisvara

Tõsi, kohati võib see siiski teatavat eneseületust nõuda, et end armsast, valgusküllasest kodust välja rebida. Ka siis, kui meid on tabanud selline harukordne suursündmus nagu imeline Eestimaa suvi. Sest igal korteril on vanalinnavaatega rõdu, kuhu end tundideks hommikukohvi või sõpradega veini nautima unustada. Miks mitte seda sama veini, mis sai hiljuti maja esimese korruse vinoteegist kaasa haaratud.

Et energiasäästliku maja vesipõrandaküttel põhinev süsteem võimaldab temperatuuri ruumipõhiselt reguleerida, on paukuva pakasega end veelgi raskem soojast kodust lahkuma sundida. Seda enam, et läbi suurte, maast laeni galeriiakende tundub elu niisamagi põnev olema. Et päikest püüda, ei pea enam sugugi nina õue pistma. Piisab sellest, kui end elutoa diivanil kerra tõmmata ja päikese poole suunatud akendest sisse voogavatel kiirtel paitada lasta. Kel aga tavaks hommikut hoogsalt alustada, saab lörtsise sörgi asemel oma spordipisiku rõdul võimeldes välja elada, taustaks ikka see sama hunnitu vaade vanalinnale. Läbimõeldud planeeringust annab märku seegi, et enamik magamistubadest asuvad sisehoovi poole, et tänavalt kostuv melu und häirima ei pääseks. Siitsamast õuepoolsest aknast saab ka aeg-ajalt siseõuel asuvale aiaga ümbritsetud mänguväljakule kiigata, et oma pisipere toimetustel silm peal hoida.

Laam Kinnisvara

Et seinad on kenasti pahteldatud-värvitud, põrandale tammeparkett paigaldatud ning samas toonis siseuksedki ette seatud, jääb uue kodu omanikul üle üksnes sobiv mööbel välja valida. Tegelikult on osa korterites juba köök ja voodigi ees ootamas, vaja veel ainult mõnest sisekujundussalongist läbi hüpata, et kodu hubasemaks kujundada. Miks mitte alustuseks sellest, mis Novamaja esimesel korrusel agaralt toimetab.

Tegemist on tunnustatud arhitekti Martin Aunini loodud moodsa arhitektuuri joont järgiva võrratu elukeskkonnaga, mis kandideerib ka Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu korraldataval parima puitehitise konkursil. Nii polegi imestada, et müügis on veel ainult neli korterit – kolm kolmetoalist ja üks suur neljatoaline saunaga korter. Nii et kõik koduotsijad, kes armastavad mugavust ning vanalinna kutsuvat lähedust, peaksid kohe kindlasti kärmelt tegutsema.

Täpsem info LAAM Kinnisvara projektijuhilt kati.kippasto@laam.ee; +372 553 3665 ja Novamaja kodulehelt.