Need on maailma kõige kallimad kodud aastal 2016

Uurisime välja, millised olid sel aastal rekordiliste hindadega kodud ülemaailmsel kinnisvaraturul. Need suurejoonelised residentsid hiilgavad arvukate magamistubade, lummavate vaadete, eksootiliste iluaedade ja privaatsete loomaaedadega — vaata järele!

Playboy villa Los Angeleses

1927. aastal rajatud luksuslik villa on üldsusele tuntud ajakirja Playboy asutaja Hugh Hefneri koduna, kus on juba alates 1960. aastatest korraldatud metsikuid seltskonnaüritusi. Vähem on aga räägitud põneva arhitektuuriga majast endast, kus segunevad neogooti ja Tudorite stiilile omased jooned. Arhitekt Arthur Roland Kelley projekteeritud 2042 ruutmeetrises villas asub 22 tuba, sealhulgas suurejooneline veinikelder, jõusaal ja kinosaal. Maja juurde kuuluvad lisaks eluruumidele ka pisike loomaaed, loomade surnuaed, tenniseväljak ja loomulikult lugematul hulgal basseine.

2010. aastal kirjeldas Hefneri endine tüdruksõber Izabella St. James oma memuaarides maja armetut seisukorda ja päevinäinud sisustust. Ilmselt ajendaski luksuslikku kodu müüma selle suur ja kulukas renoveerimisvajadus. Maja pandi jaanuarikuus müüki 189 miljoni euroga. Uus omanik leiti legendaarsele kodule 94,7 miljoni euro eest, mis hoolimata korralikust allahindlusest purustas senised Los Angelese villade hinnarekordid.

Pierre Cardini palee Prantsuse Rivieral

Ungari arhitekti Antti Lovagi projekteeritud fantaasiaküllast elamut ehitati enam kui kümme aastat. Inimkonna vanimaid elupaiku ehk koopaid imiteeriv Palais Bulles kaunil Vahemere rannikul valmis 1989 aastal. Samal aastal soetas maja tuntud prantsuse moedisainer Pierre Cardin. Nii nagu luksuslikele kodudele kohane, kuulub sellegi 1207 ruutmeetrise villa juurde kümneid magamistubasid ja basseine. Põnev lisandus on krundil asuv 500 kohaline amfiteater, kus on peetud nii väärikaid sünnipäevi kui tuntud moebrändide etendusi.

Maja on müügis 317,4 miljoni euroga. Kuni ostjat ei ole leitud, on maja võimalik üürida hinnaga 29375 eurot ööpäev.

Hiiglaslik residents Los Angeleses

1988. aastal ehitatud hiiglaslik residents läbis viis aastat tagasi põhjaliku värskenduskuuri. Maja ümbritseb kahe hektari jagu maalilist maastikut ja iluaedasid. Prantsusmaa losside arhitektuurikeelt imiteeriv luksuslik maja on ühtlasi Los Angelesi suurim privaatne eramu. Maja lasi ehitada Ameerika Ühendriikide üks tuntuimaid teleprodutsente Aaron Spelling. 14 magamistoa ja 27 vannitoaga uhke residents on müügis 189,5 miljoni euroga.

Kodu Florida palmide all

Atlandi ookeani kaldal asuv unistuste kodu paistab lisaks kaunile sisekujundusele silma eriliselt rikkaliku iluaiaga, kus kasvab üle 1500 troopilise taimeliigi. 1940ndatel aastatel ehitatud villa on varustatud 33 magamistoa ja 34 vannitoaga, lisaks mahutab elamu mitu ookeanivaatega aatriumit ja hulgaliselt rõdusid. Maja on müügis 185 miljoni euroga.

Unistuste maja paradiisisaarel

New Yorgi lähistel Great Islandi saarel asuv maakodu lummab privaatsuse ja maaliliste vaadetega — nimelt avaneb maja kõikidest akendest vaade ookeanile. 1217 ruutmeetrine maja ja selle kõrvalhooned ehitati 19. sajandi alguses kohalike töösturite poolt. Maja on müügis 166 miljoni euroga.

