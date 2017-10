Millise valgustiga kodu sel sügisel särama panna

Kodu kujundamine on üks tore ettevõtmine — valime ju endale sinna just sellised esemed ja aksessuaarid, mille keskel end hästi tunneme. Mitte kunagi ei piisa aga vaid kaunitest esemetest, kui puudub toetav valgustus. Millises suunas liigub valgustitrend sel sügistalvel?

Valgusti valimisel on oluline silmas pidada ruumi suurust, kui palju on seal loomulikku ehk päevavalgust ja muidugi mõelda, millist meeleolu me mingil ajahetkel soovime luua. Valgusti on meeleolu loomiseks väga hea vahend ja tähtis on optimaalne lahendus — see tähendab, et lampidega ei tasu liiale minna, kuid ka liiga vähe panustades võib interjöör lahjaks jääda.

Sel sügistalvel on lambidisainil rõhku pandud lihtsusele ja au sees on suured vormid. Kui üldvalgustus on paika pandud, siis vali üks fookusvalgusti, mis püüab kohe ruumi sisenedes pilku. Olgu selleks moodne, kuid tagasihoidlik lühter, trendikas ja minimalistlik põrandalamp või kunstiteosena mõjuv seinalamp.

Materjalidest on kõige trendikamad teras, marmor, puit, läikiv messing ja satiinkuldne metall. Kui oled praegu kodu sisustamas ja valid midagi nimetatutest, siis ei eksi sa kindlasti.

