Milline on populaarseim vooditüüp ja mida peaks teadma madratsist

Tänapäevane madrats ja voodi pole enam ammu lihtsalt madrats ega voodi. Tehnoloogia areneb tohutu kiirusega ja ka uneks vajalikud esemed ning aksessuaarid ei jää ajale jalgu. Pidevalt tehakse uuendusi materjalitehnoloogias, et voodi oleks veelgi mugavam ja tervislikum magamiskeskkond. Siiski tekib madratsi ja voodi valimisel mitmeid küsimusi — milline on mulle parim?

Igal juhul võib öelda, et oma kogemus on kuningas, see tähendab, et nii voodi kui ka madratsi soetamisel on oluline vahetu elamus. Vooditüüpe on palju ja mis sobib ühele, ei pruugi sobida teisele ning seetõttu on alati hea minna poodi, et ise järele proovida. Muuseas, kõige populaarsem vooditüüp on kontinentaalvoodi, järgnevad raam- ja mootorvoodi. Üha rohkem hinnatakse just viimast, sest seal saab lisaks magamisele niisama mugavalt aega veeta ja lõõgastuda. Mootorvoodit saab juhtmevaba puldiga lihtsasti reguleerida.

Terviklahendus on mugav

Kamjo voodisalongis müüakse eelkõige terviklahendusega voodeid, eraldi saab osta madratseid ja kattemadratseid. Parima leidmiseks tuleks heita pikali erinevatele vooditele ja madratsitele, sest keha peab tunnetama, mis on sobivaim. Samuti tuleb määrata jäikuse aste — kas meeldib pehmem või jäigem ase. Kamjo vedrud on parima kvaliteediga ja need valmistatakse Inglismaal. Valikus on kolm pehmusastet: keskmine, tugev ja väga tugev. Voodi mugavuskihtideks on vedrude peal termoregulatsiooni omadustega hobusejõhv, puuvill, vill, kašmiir ja kummipuu mahlast valmistatud Talalay lateks®. Siingi leiab igaüks just endale sobivaima lahenduse. Talalay lateks® on tänuväärne materjal, mis ei meeldi tolmulestadele ning pakub suvel jahutust ja talvel sooja. See tähendab, et materjal reageerib sinu kehatemperatuurile. Talalay lateksit® on kasutatud kõikides Kamjo voodites. Pildil voodikomplekt Metropol.

Kui madrats ja kattemadrats on valitud, siis seejärel peaks tulema mängu kanga värvus, välimus jne. Valik sõltub ka toa suurusest ja võib öelda, et laiem voodi on mugavam ja visuaalselt alati ilusam kui kitsas voodi. Voodi väikseima elemendi padja puhul sõltub valik sobivusest ja eelistusest, näiteks udusulgedest padi on mugav, kuid kui kaelas on pingeid, siis tasub valida jällegi naturaalsest puude mahlast valmistatud Talalay lateksist® kaelapadi. See on soovitatav just kaelaprobleemide puhul ja seda on ülimugav reisile kaasa võtta.

Ase tahab ümberpööramist

Madratsi kauemaks säilimiseks tuleks seda iga 2-3 kuu järel ümber pöörata, et madratsis olevad looduslikud materjalid saaks hingata ja taastada oma esialgset kuju. Samuti tuleks kattemadratsit iga pesu vahetamise ajal ümber pöörata.

Miks eelistada kauplust ehk vahetut kogemust

Veebipoest tellimisel jääb ära vahetu mulje ja e-poest ostetud uus voodi või madrats võib osutuda pettumuseks: pole õige kõrguse, jäikuse, mugavusega jne. Nii on soovitav ikkagi leida aega, sest voodit ega madratsit ei osta igal aastal. Kõige tihemini tuleks vahetada ainult kattemadratsit, parim oleks iga 3-5 aasta tagant, kuna sinna kogunevad paratamatult kehamahlad, mustus jne. Kamjo juhataja Egle Isperti sõnul ongi trend õnneks liikumas selles suunas, et üha rohkem kulutatakse aega otsustusprotsessi peale. Vaid nii saab aru, mida voodi sisaldab ja mis kehale kõige paremini sobib. Pildidl voodikomplekt Habana.

Kalleim pole alati parim!

Kõige olulisem faktor on see, kui kvaliteetseid materjale on madratsis kasutatud. Ei pea eriti paika, et mida kallim voodi, seda paremad materjalid ja vastupidavam voodi — müüakse palju üle hinnatud tooteid, mille sisu järgi võiks voodi maksta 3-4 korda vähem. Seega tasub end uue voodi soetamisel olulisemaga kurssi viia.

Nõuandeid:

Leia voodi ostmiseks aega

Mõtle läbi, kas sul on selja- või kaelahädasid või muid terviseprobleem, mida peaksid voodi-madratsi-padja ostmisel tähele panema

Kaupluses saad reaalse pildi nii kvaliteedi kui ka visuaalse poole kohta

Hoolda oma voodit regulaarselt — veedame seal kolmandiku oma elust!

