Milline diivan koju valida?

Koju diivanit valides tuleb mõelda mitmetele asjaoludele, sest õigesti valitud diivan kestab aastakümneid ja sobitub harmooniliselt ruumi interjööriga.

Ruumi suurus ja planeering, kuhu diivan paigutatakse

Kas tegemist on elutoaga, kus veedetakse suurem osa ärkveloleku ajast, või külalistetoaga, kus ööbivad aeg-ajalt külalised?

Kui tuba on väike, siis sobiks tuppa väiksemamõõduline kolmekohaline diivan või nurgadiivan, sest massiivne suur diivan võib teha ruumi väikeseks ning seada piirangud liikumisalale. Kui tuba on ruumikas, siis tasub valida diivanikomplekt, mis koosneb diivaniosadest ja tugitoolist või massiivsem nurgadiivan. Paljud väiksemad diivanid ja nurgadiivanid täidavad ka magamisfunktsiooni ning sisaldavad hoiukasti, kuhu paigutada voodipesu külaliste jaoks.

Milleks diivanit kasutatakse?

Kas diivan on mõeldud perele igapäevaseks kasutamiseks? Kas kodus käib külalisi, kes aeg-ajalt soovivad ööbida? Vastavalt sellele saab valida diivani suuruse, kuju, lisafunktsiooni ja materjali. Nahast diivanit on lihtsam hooldada kui tekstiilist diivanit, samuti säilib naturaalne nahk kauem kui tekstiil. Kuid õige hooldamise korral on ka tekstiilist diivan kauakestev ning kergesti hooldatav. Tihti saab diivani ostmisel valida kanga kvaliteeti (standard, delux ja platinum), kanga valikul tuleks arvestada just diivani kasutamise eesmärki.

Mitu inimest tavaliselt diivanit kasutab?

Kas tegemist on neljaliikmelise perega, kes veedab õhtuid diivanil, või kaheliikmelise perega, kes soovib trendikat diivanit modernse interjööriga elamisse? Suuremale perele sobib kindlasti paremini nurgadiivan või diivanikomplekt, kahekesi elavale paarile sobib hästi kahe- või kolmekohaline diivan, millele võib juurde lisada näiteks mugava tugitooli.

Ruumi sisekujundus

Interjöörist sõltub, millist värvi ja millisest materjalist diivan ruumi sobib. Praegune trend on suuresti tekstiilist pastelsete ja erksate toonide suunas, kuid klassikaline valge, must või beež diivan sobitub igasse interjööri aastakümneid. Kui ruumi seinad on tagasihoidlikku värvi, siis sobib tuppa värviline või mustriga diivan; kui seinad on kaetud mustrilise tapeediga või on värvilised, tasub valida pigem tagasihoidlikumat tooni diivan.

Erinevad diivanivalikud

Nurgadiivanid

Nurgadiivanid on suuremad ja mahutavad istuma suurema hulga inimesi. Sobib hästi, kui peres on lapsed või kui kodus käib külalisi. Nurgadiivanit on hea paigutada nurka või akna alla.

Nurgadiivan Arte (HansaMoobel.ee)

Nurgadiivan Saturn (HansaMoobel.ee)

Diivanikomplektid

Diivanikomplektid sobivad hästi suurematesse ja avaratesse ruumidesse, sest võtavad küllaltki palju ruumi, mahutavad suurema hulga inimesi.

Diivanikomplekt Dave (HansaMoobel.ee)



Diivanikomplekt Grand Imperial (HansaMoobel.ee)

Kahe- ja kolmekohalised diivanid

Kahe- ja kolmekohalised diivanid sobivad hästi väiksemasse korterisse või kui diivanit kasutab vähe inimesi. Diivanile saab juurde soetada samast sarjast tugitooli või miks mitte erinevat tooni lisatooli, mis ruumile mõnusa kontrasti annab.

Kolmekohaline diivan Harris (HansaMoobel.ee)

Kolmekohaline diivan Benito (HansaMoobel.ee)

Kolmekohaline diivan 3DL Juliette (HansaMoobel.ee)

Diivanvoodid

Diivanvoodid on ideaalsed juhul, kui seda soovitakse kasutada ka magamiseks. Kindlasti tasub kaaluda diivanvoodi soetamist laste- või noortetuppa, sest päevasel ajal saab diivani kokku panna, mis tekitab ruumi liikumiseks.

Diivanvoodi Durad (HansaMoobel.ee)

Diivanvoodi Marine (HansaMoobel.ee)

Nahast diivanid

Nahast diivanid on kauakestvad ja vähem hooldust vajavad ning sobivad hästi lastega peredesse, sest nahast pinda on lihtne puhastada, kartmata diivani rikkumist.

Diivanikomplekt Rosso (HansaMoobel.ee)

Diivan 3 Amigo (HansaMoobel.ee)



