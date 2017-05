Madrats, mida saad proovida 101 ööd ja millel on 10 aastat garantiid

Eesti turule maandunud madratsi otsemüügi kaubamärk Napsie peidab endas revolutsiooni mitmes mõttes. Napsie meeskond on võtnud missiooniks raputada turgu innovaatilise unetehnoloogia ja mugava teenindusega. Napsiel on ebatavaliselt pikk katseperiood ja soodsad tagastustingimused. Saad osta internetist ja madrats tuuakse ukse ette tasuta kohale.

Me kõik lausa “armastame” madratsite ostmist, eksole? Jah, laste jaoks on see sama lahe nagu porilombis hüppamine, kuid kõigi teiste jaoks on see aga leebelt öeldes puhas piin. Peale viiendat madratsi-esitlust on kuulda juba sügavat ohet, nägemine hägustub ja meeleheide võtab võimust. On see meie enda süü? Ei, valikuid on ju nii palju. Lõpuks on valimisest ja proovimisest juba nii kõrini, et võtad lihtsalt ühe madratsi ära. Ainult selleks, et poest pääseda ja asjaga juba ühele poole saada. Unelejad, ärge põdege! Napsie eesmärk on päästa teid kõikvõimalikest poes kondamistest ja madratsite peal istumisest.

Napsie tegijad on veendunud, et nende voodi saab iga kliendi jaoks olema täpselt see õige. Kui see nii pole, võid vabalt madratsi tagastada, saades ilma küsimusi esitamata raha täies ulatuses tagasi. Tundub, et Napsie madrats pole lihtsalt järgmine uus kuum hitt, vaid toob magajateni tõepoolest eriti innovatiivse tehnoloogia ja silmapaistva garantii.

Kas pole veider, et me kulutame uue telefoni ostmisele oluliselt rohkem aega kui madratsi valimisele? Kõik peaks olema ju vastupidi — uuringute järgi magame sel samal madratsil vähemalt kolmandiku oma ajast. Inimesed on arvamusel, et piisab vaid 15 minutist, et leida see õige madrats. Kahjuks ei vasta see tõele. Tavaliselt on poe temperatuur magamistoaga võrreldes erinev ja see mõjutab ka madratsi ostmisel õiget tunnetust. Lisaks peaks madratsile kindlasti pikali heitma, end seal edasi-tagasi rullima ja katsetama, kas tunne on ikka õige. Napsiel on 101 ööd kestev prooviperiood. Jah, partneri valikuks võib see tunduda lühike aeg, kuid piisav, et aru saada, kas see on sinu madrats või mitte.

Napsie teeb asja väga lihtsaks, sest meil on ainult üks mudel. Väidetavalt on tegemist ühe parema madratsiga, mida leida õnnestub. Madratsi peamises kihis on kasutatud vahuvedrude tehnoloogiat, mida arendati 15 aastat. Oma olemuselt on madrats nagu hüpe spiraalvedrudel, kuid sellel lamades tunned memory-vahu pehmet kallistust. Tulemuseks on kohandatav ja ülimugav ning universaalne madrats.

Oma põhiolemuselt on Napsie sarnane kärjele ja pidades silmas oma vähem-on-tegelikult-rohkem-loogikat, võib julgelt öelda, et Napsie on ilmselt ainus mugav temperatuuri hoidev madrats. Lisaks pikale prooviperioodile kehtib madratsil enneolematult pikk garantii — 10 aastat!

Napsie mugav madrats on universaalne, mis muudab selle sobilikuks igale kehatüübile. Lisaks on sellesse pikitud innovaatiline unetehnoloogia, kõrge kvaliteet ja läbimõeldud disain.

Napsie madrats on mai lõpuni 10% soodsam!