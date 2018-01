Lihtne tõde, kuidas end magamistoas päriselt välja puhata

Hea enesetunde aluseks on tervislik toitumine, piisav liikumine ja hea uni. Selles ei kahtle ju keegi! Mis aga tagab hea une? Et ärkaksid hommikul energilise ja puhanuna ning oleksid valmis rõõmuga päevale vastu minema. Loe lähemalt!

Kas oled kunagi magamistuba kujundades mõelnud sellele, kuidas seal päriselt välja puhata? Ilmselt teevad seda vähesed, sest enam pannakse rõhku kardinate värvile ja stiilsele disainvalgustile laes. Kui aga valida endale lakke kvaliteetse voodi hinnaga lamp, siis see ei aita kuidagi kaasa meie igapäevaelu edukale kulgemisele. Tihtipeale just aga eelistatakse välist ilu, kuid magamistuba peaks hakkama looma ikkagi peamistest elementidest — voodist ja madratsist. Muidugi on enda jaoks parima voodi valik suur ettevõtmine — käia salongides ja proovida erinevaid magamisasemeid. Kuid vaid nii saad teada, mis on sulle parim!

Kamjo voodi Habana

Õige voodi ja madratsi valiku puhul võid meeldivalt üllatuda, sest see mõjutab positiivselt meie tervist, meeleolu ja igapäevast aktiivsust. Seega tasub sellele aega panustada. Kuna tegu on ka üsna kuluka ostuga, siis on vaja leida endale parim „kaaslane”, mille kvaliteet ja mugavus lubavad olla sinu kõrval aastaid.

Vide cor Meum

Veedame kolmandiku elust voodis ja seepärast on ka väga oluline, et voodi oleks mugav ja sisaldaks kaasaegseid ja hingavaid, naturaalseid materjale.

Vooditootja Kamjo hindab Eesti meistreid, kes suudavad käsitööna valmistada tippkvaliteediga voodeid ja madratseid, mis tagavad väärtusliku uneaja. Kamjo kasutabki oma voodites vaid paremaid materjale. Eriline rõhk on Vita Talalay lateksil®, mis saadakse looduslikul teel puude mahlast.

Tegemist on ääretult vajaliku täidismaterjaliga, mis on puhas, kauakestev ja mugav. See järgib keha kontuure ja aitab hoida lülisamba loomulikku ja õiget asendit, vabastades keha pingetest. Vita Talalay lateksi® patenteeritud unikaalne rakustruktuur aitab vältida madratsi sisemusse kogunevat tolmu ja mustust ning on allergeenivaba. Vastab muuseas puhtuse nõuetele Oeko-Tex ® Standard 100. Seda Eestis harva kasutatavat materjali leiab kõikides Kamjo voodite põhimadratsites ja kattemadratsites.

Väärtuslik uneaeg tervislikus magamiskliimas, puhas toit ja piisav liikumine — me kõik peaks selle poole püüdlema!

Kui tunned, et une kvaliteet pole see, mida soovid, siis astu läbi Kamjo salongist ja veeda seal voodis lebades kasvõi terve päev. Ja veendu, et madratsil ja madratsil on vahe.