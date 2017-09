Lakk, õli või vaha — millega viimistleda puitpõrand?

Lakk annab põrandale tugeva pealiskihi, õli toob välja puidu naturaalse ilu, vaha kaitseb puitu. Kuid mitte ainult — tegelikult on neil viimistlusvahenditel veelgi enam omadusi ja uut põrandat paigaldades või vana restaureerides oleks hea teada, milline sobib just sinu põrandale. Kiilto toodete hulgast leiab kõik need viimistlusvahendid, kuid mis on ühe või teise toote eelised? Loe lähemalt!

Puit on naturaalne, lisab interjöörile hubasust ja on jalale soe astuda, lastelgi on puitpõrandal mõnus mängida. Kui oled otsustanud puitparketi kasuks, siis on oluline meeles pidada, et kasutame põrandat iga päev. Põrandale tekib tolm, kui peres on lapsed ja lemmikloomad, siis „poetatakse“ tuppa ka paras annus liiva ja väikseid kivikesi. Põrand peab kasutuskoormusele vastu pidama ja üldiselt kestabki põrand kaunina aastakümneid, kui valida vaid õiged viimistlusvahendid. Ja mis kõige tähtsam — põrandat on vaja õigesti ja järjepidevalt hooldada.

Lakk on vastupidav, kuid kardab kriimustusi

Kvaliteetse lakiga on mugav: kannad korra peale ja igapäevane hooldus on lihtne — vajab see üldiselt vaid niiske lapiga pesu. Spetsiaalse puhastusvahendiga saab muuseas ka lakikihti ennast mustuse eest kaitsta. Lakk on küll vastupidav, kuid kaitsva pealiskihina on ta põrandal üsna õhuke, ajapikku hakkab kiht õhemaks kuluma ja tekivad ka kriimustused. Nii kaob aastatega kulumiskindlus ja mustus pääseb käidavamates kohtades puidule ligi. Kui peres on väiksed lapsed või lemmikloom ning soovid seejuures ideaalse väljanägemisega põrandat, siis ei ole lakk ilmselt parim valik. Teisalt võivad aga üksikud kriimud ehk „elu jäljed“ olla mõnele hoopis armsad.

Kvaliteetse ja tugeva lakiga viimistletud põrand peab vastu aastaid, kuid kui lakk on juba teatud kohtadest rohkem kulunud ja see riivab silma, siis on vaja kauni ja tervikliku ilme taastamiseks vanast lakist puhastada terve põrand, see lihvida ning taas värske lakikihiga viimistleda. Seega tuleb laki puhul arvestada aastate pärast mahukama ettevõtmisega. Hoolduslakkimist tehakse iga 3-5 aasta järel. Kiilto lakivalikuga saad tutvuda SIIN.

Õli toob välja puidusüü, kuid kardab plekke

Õlitatud põrand on jalale kõige soojem ja mõnusam, võiks öelda, et lausa pehme. Õli toob kenasti esile ka puidu mustri, seda saab toonida ja see jätab kaunilt mati ilme. Õli imendub puidu sügavamatesse kihtidesse, andes seejuures põrandale hea vastupidavuse. Tihtipeale tehakse valik õli kasuks just tänu nendele omadustele.

Õlitatud põrand vajab hooldusõlitust, mida tuleks teha iga paari aasta tagant ja on hea teada, et iga õlitamine muudab põranda veelgi tugevamaks. Tööstuski areneb jõudsalt ja õlides kasutatakse uudseid ning parema kulumiskindlusega komponente, mis annavad põrandale väga hea vastupidavuse. Pärast õiget ja regulaarset hooldust saab taas kaua põranda ilu ning soojust nautida.

Muidugi on puit oma olemuselt üsna pehme ja haavatav materjal ja ega õlitamine iga vigastuse eest kaitse. Õnneks on aga õlitatud põranda puhul lihtsaim väiksemaid vigastusi parandada: kergelt liivapaberiga viga saanud koht üle käia ja uus õlikiht peale.

Kui lakitud põrandal plekkide eemaldamisega probleeme ei ole, siis õlitatud põranda puhul — eriti heledates toonides — tuleks pinnale sattunud vedelik kohe eemaldada. Marja-, kohvi-, tee-, punase veini jms plekid võivad olla hiljem väga raskesti eemaldatavad. Iganädalaseks hoolduseks oleks soovitav põrandapind sobiva vahendiga kergelt niiske lapiga üle pesta. Tutvu Kiilto õlide ja hooldusõliga.

Põranda õlitamine Kiilto Parquet Oil põrandaõliga





Vaha kaitseb puitu

Kiilto õlivaha sobib kasutamiseks nii õlitatud kui ka puhtal puitpinnal. Õlivaha jätab pinnale õhukese kaitsva kihi, mis annab põrandale suurema vastupidavuse ja kestuse. Vahakiht vajaks uuendamist iga paari aasta järel. Enne seda tuleks põrandale teha eelnevalt hoolikas pesu ja seejärel pind uuesti õlivahaga üle rullida.

Nii lakkimine, õlitamine kui ka vahatamine võivad tunduda lihtsa tööna, kuid need nõuavad siiski erialaseid oskuseid ja spetsiaalseid tööriistu ning kindlama tulemuse annab profi käsi. Juba põranda ideaalne lihvimine nõuab vilumust ja esimest korda lihvimismasinaga ”tutvudes” ei pruugi soovitud tulemust saada.

Õlitatud põranda ülelakkimine Topaz põrandalakiga

Kokkuvõtteks võiks öelda, et lakitud põrandat on märgatavalt lihtsam igapäevaselt hooldada kui õlitatud põrandat. Õlitatud põrand seevastu loob interjööris soojema tunde ning regulaarse ja õige hoolduse korral vajab vaid hooldusõliga üle töötlemist. Kiilto toodete omavaheline sobivus võimaldab ka nn kahepoolset parketi kaitset — küllastada põrand õliga ja kaitsta pinda omakorda õlivaha või lakiga. See, millise viimistlusviisi kasuks otsustada, sõltub eelkõige igaühe eelistustest ja soovidest, kuid tuleks meeles pidada, et põranda pika eluea juures märgib suurt rolli ka puhastusvahend, millega põrandat iganädalaselt hooldatakse. Viimast valides tuleks puitpõrandale eelistada kindlasti seepi sisaldavat vahendit, kuna see on ühtlasi puhastava ja hooldava toimega. Kiilto tootevalikus on sobivaid tooteid rohkem kui üks — näiteks Airi põrandapuhastusvahend on 100% lõhna- ja värvainevaba, samuti on hea Parba parketipesuvahend.

Põhjalikuma info puitpõranda viimistlusmaterjalide kohta leiad www.kiilto.ee