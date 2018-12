Küttekulu saad kontrolli alla nutika termostaadiga

Kuigi viimase aja ilmad on võimaldanud lükata tõsisema kütmise edasi, on paljudes hoonetes kütteperiood juba alanud. Valdkonna spetsialistidele tähendab see kõnede laviini, kus küsitakse järgmisi küsimusi: miks radiaatorid ei lähe piisavalt soojaks, miks radiaatoritelt kostub liigne müra, kuidas tasakaalustada ja reguleerida küttesüsteemi, et saavutada optimaalne mugavuse ja säästmise suhe.

Nii paradoksaalne, kui see ka poleks, saavutavad paremaid tulemusi küttesüsteemi juhtimises just renoveeritud, mitte uute kortermajade elanikud ja haldurid,“ räägib Danfossi Eesti kütteosakonna müügijuht Marko Moring.

Tema sõnul seisneb probleem selles, et vaid osa Eesti turul tegutsevatest ehitajatest peab küttesüsteemide efektiivsust oluliseks ja investeerib seetõttu moodsatesse seadmetesse. Enamik otsib siiski võimalikult odavaid lahendusi, kus radiaatori termostaat on vaid mehaaniline käepide, mitte elanike abimees, mis suudaks iseseisvalt tagada mugavama sisekliima ja suurema energiasäästu.

Danfoss Eco™ nutikalt lihtne radiaatorküte

Uusehitistes on üldjuhul individuaalne kollektorarvestus, manuaalsed tasakaalustusventiilid ja mehaanilised radiaatorite termostaadid, mis jäävad oluliselt maha Danfossi uusimatest lahendustest, mis on mõeldud individuaalseks kütte reguleerimiseks.

„Juhul kui reguleerite radiaatori termostaati iseseisvalt, tuginedes enda temperatuuri tunnetusele, ei suuda te kunagi saavutada sama efektiivsust, kui seda tagavad elektroonilised nutitermostaadid, mida on võimalik nädalapäevale ja kellaajale vastavalt programmeerida ning mis reageerivad temperatuuri muutustele kohe,“ tõdeb Danfossi kütteosakonna müügijuht.

Tema sõnul võib nutitermostaadid paigaldada ka selleks, et hoida ruumides seatud temperatuuri. Danfoss on oma projekte analüüsides välja arvutanud, et iseseisvalt reguleeritavate nutitermostaatide abil saavad elanikud säästa küttekuludelt kuni 30%.

Taani ettevõtte Danfossi termostaadid, mis toodi turule juba 75 aastat tagasi, astuvad üht sammu uusima tehnoloogiaga – uusima põlvkonna Eco™ nutitermostaate saab juhtida Bluetoothi ühenduse abil, kasutades selleks nutitelefoni või tahvelarvuti Danfoss Eco™ rakendust.

Danfoss – naudi nutikütte kogemust esimesest päevast

Kui tegemist on eramaja või suurema korteriga, millel on rohkem kütteallikaid ning soovitakse saada tervikliku nutikütte kogemust, on võimalik kõiki termostaate programmeerida nii, et need töötaksid ühtse süsteemina. Tänu Danfoss Link™-i süsteemile saate kütteallikaid juhtida keskkontrollerist, olenemata kellaajast ja teie asukohast, kuna seda on võimalik ühendada juhtmevaba võrguga ning tänu sellele saab keskkontrollerit juhtida interneti kaudu, kasutades nutiseadmes Danfoss Link™-i rakendust.

Mehaanilisi radiaatoritermostaate on lihtne elektroonilistega asendada ning nende programmeerimine on intuitiivne – Danfoss Eco™ nutitermostaate on võimalik soetada sanitaartehnika kauplustes ja suuremates ehituspoodides. Kui soovitakse integreerida keskkontrolleri kaudu juhitavat süsteemi, tasub pöörduda Danfossi müügiesindajate poole, kes annavad seadmete valiku osas nõu ning aitavad kaasa nende juurutamisel.

Danfoss Link™-i keskkontroller

„Nutikas tarbija ei mõtle siseviimistlust tehes või eluruume renoveerides ainult seinte värvi või voodi mudeli peale, vaid eeskätt sellest, kuidas ta tunneb end külmal talvehommikul voodist välja astudes või liiga soojas toas magades. Küttelt säästetud raha saab aga hiljem investeerida koduinterjööri,“ soovitab M. Moring.