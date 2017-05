Kuidas vältida vargusi suvekodust

“Politsei hoiatab: pikanäpumehed piiravad Lõuna-Eesti suvilaid”, “Vargad käisid suvilas ja kõrvalhoones”, “Vargad tegid suvila tühjaks” — igal maakodu või suvila omanikul käib selliste lehepealkirjade peale külm jutt südame alt läbi ja tekib tahtmine oma linnakontoris arvutikaas kinni lüüa ning otsekohe suvilasse murutraktori ja trimmeri olemasolu kontrollima sõita.

Suvekodu eesmärk on maandada stressi, pääseda betoondžunglist ja hingata loodusega ühes rütmis, lugedes värskelt niidetud murul Mikitat ning teha võilillevarrest vilepilli. Kahjuks tekitab paljudes see kõik hoopis lisastressi, sest liiga palju on liikvel neid, kes tahavad endale nii su niidukit, labidat, esimesi hernekaunu kui ka bensiinikanistrit.

2015. aastal registreeriti 1662 vargust eluruumidest, suvekodude kohta eraldi numbrit pole välja toodud. Samas tuleb arvestada, et siia arvestatakse vaid rohkem kui 200-eurose kahjuga vargused.

2015. aastal registreeriti 1662 vargust eluruumidest

Suvekodude põhiline puudus on see, et nad kas: a) pole disainitud vargakindlaks või b) on igikestvas ehitusjärgus. Korraliku turvalahenduse paigaldamine on tavaliselt tegemata tööde nimekirja teises kümnes. Võrdlemisi kulukas investeering ja loomulikult on katusevahetus prioriteetsem.

Võimalikud alternatiivid korralikule, aga kallile turvalahendusele on olnud siiani järgmised: head suhted lähima naabriga, suvalisest internetipoest tellitud mittetoimiv ja pidevaid valehäireid saatev häguse pildiga ultra-HD valvekaamera või siis juba kallim ja töökindlam lahendus, millega on võimalik reaalpildis vaadata, kuidas vargad 200 km eemal murutraktorit kaubikusse tõstavad ja kõige lõpuks ka kalli kaamera seinalt maha kruvivad. Kõike jääb meenutama ekraanile hangunud päti ahne pilk... enne kui kaamera töö lõpetab.

Üks võimalikke alternatiive on ka G4S-i Väikevalve lahendus, mis on välja töötatud just silmas pidades maakodusid, garaaže ja teisi harvem külastatavaid kohti, kus on midagi väärtuslikku. Süsteemi peamised eelised on lihtsus, patrullekipaaži tugi kogu Eestis ja soodne hind. Ja lollikindlus. Ühes korpuses on nii andur kui ka saatja ja selle saab igaüks ise paigaldada kõige olulisemasse ruumi hoones, ühendada vooluvõrku ning süsteemi seadistab G4S juba distantsilt. Seade on külmakindel, 12h autonoomse toitega ja juurde saab lisada suitsuanduri.

Huvitav on see, et G4S on otsustanud süsteemi häire teha vaikse. Probleemi korral läheb teade nii häirekeskusesse kui ka SMSiga omanikule. Enne ekipaaži väljasõitmist kontakteerutakse omanikuga ja küsitakse kinnitust.

Miks on vaikne alarm parem?

Miks vaikne alarm? Vargused suvekodudest ei ole enamjaolt kiired — vargusele kuluvat aega ei mõõdeta tavaliselt minutites, vaid tundides. Püütakse kaasa võtta nii palju asju kui võimalik ja aega on varastel tavaliselt palju. On juhtumeid, kus ära on viidud kogu veesüsteem torude ja boileritega või siis on välja lammutatud terve kamin koos südamiku ja kividega. Ühel viisid rotid isegi kapsaraua ära...

Foto: Pixabay

Seega on lärmav alarm kasutu, kuna annab teada häiresüsteemi olemasolust, seadme asukohast ja võimaldab varastel hiljem uue taktikaga naasta. Eesmärk on vargad võimaluse korral tabada. Isegi kui maakodu asub asustusest kaugemal, on reageerimise aeg tõenäoliselt piisav, et vargust füüsiliselt tõkestada.

Muidugi on küsimus, kas see tuleb soodsam kui alternatiivid? Kuna hinnastamine on kuutasuline, siis on otsest võrdlust raske teha. Seadmeid soetama ei pea, kuutasu 14.90 sisaldab endas kõike: seadmeid, SIM-kaarti koos vajaliku andmemahuga, akusid ja patareisid. Eraldi mobiilipaketiga liitumine ei ole vajalik, oluline on vaid elektri ja Telia levi olemasolu suvekodus. Lepingu saab lõpetada siis, kui soovid, peab vaid seadme turvafirmale tagastama.

1 murutraktor = 8,3 aastat valvelahendust

Kiire kalkulatsioon näitab, et ühe keskmise muruniiduki hind on võrdne aastase Väikevalve kuluga. Murutraktori hinna eest saab Väikevalvet pidada 100 kuud. Kui palju maksab vanaisa pärandatud kirves ja kahemehesaag või rahulik ööuni ja hingerahu? Need on hindamatud.

Mõistlik oleks suvekodu pärast muretsemine lõpetada ja nautida selle olemasolu ka nendel talumatutel hetkedel, kui peab istuma ummikus ja lähim kontakt maaeluga on suitsusingihõnguline lõhnakuusk peegli küljes.

Vaata väikevalve kohta lähemalt www.g4s.ee/vaikevalve