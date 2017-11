Kuidas sisustada romantilises stiilis kodu?

Romantika ei ole kaugeltki mitte ainult valentinipäevaks, vaid sobib suurepäraselt ka argipäeva. Paljudest Eesti kodudest õhkab romantilisust iga päev, sest selline stiil on kodukujunduses juba mõnda aega ülipopulaarne. Romantiline stiil kodukujunduses on mitmekesine ja nüansirohke, naiselik ja armas.

Selle stiili suurim eelis on mitmekesisus, kuna oskuslikult kombineeritakse ja sobitatakse ühte ruumi erineva iseloomuga esemeid erinevatest ajastutest. Sageli kirjeldatakse romantilist stiili ka ingliskeelse märksõnaga shabby chic ehk tõlkes lihtsa elegantsina.

Toome välja mõned nõuanded ja soovitused, millest tasub romantilist kodu sisustades alustada.

Värvivalik

Romantiline kodu on pehme, naiseliku ja pigem printsessiliku värvigammaga kui kirglikule võrgutajale sobivates tugevates punastes toonides. Romantilises kodus on hinnas neutraalsed ja pastelsed värvid – valge, roosa, beež, hall, õrn lilla, pastelne roheline, helesinine – ja nende erinevad kombinatsioonid. Hea valik on kreemikas seinavärv ja naturaalsest puidust põrandad. Romantilises kodus on kindel roll ka erinevatel mustritel, eriti armastab see stiil õrnu lillemustreid ja erinevaid versioone täpilistest mustritest. Mustreid kasutatakse palju tapeetidel, tekstiilidel ja erinevatel väiksematel sisustuselementidel. Kui üdini romantiline värvivalik tundub siiski liiast, siis tänu stiili mitmekesisusele saab edukalt sisustada ka skandinaaviapärase või tumedates toonides romantiliste mõjutustega kodu, lisades väiksemaid teemakohaseid aksessuaare või detaile.

Raamaturiiul Romantic (HansaMööbel.ee)

Romantiline lastetuba (HansaMööbel.ee)

Tekstiilid ja kangad

Romantilisse koju loovad hubase tunde maitsekalt valitud ja kasutatud tekstiilid. Kardinad, padjad, diivanikatted, mööblikangad, laudlinad – luksuslikud ja naturaalsed kangad aitavad muuta kodu imeliseks pelgupaigaks, millesse võib iga päev üha uuesti armuda. Unusta igavad rulood, vaid kasuta pigem rikkalikke külgkardinaid. Romantiline stiil armastab ka sitse-satse ja volange, kuid nende elementide kasutamisel tasub jääda maitsekaks ja lähtuda põhimõttest, et vähem on rohkem. Või siis vastupidi, minna teadlikult äärmusesse ja kasutada neid detaile iseäranis heldelt.

Romantilised kardinad (HansaMööbel.ee)

Detailirohke ja põnev voodikate (HansaMööbel.ee)

Mööblivalik

Romantilises kodus on mööbel kaunis ja detailirohke, kuid maitsekas. Seda stiili mööblit iseloomustavad kvaliteetsed mööblikangad, kurvikad vormid, nikerdatud jalad, detailidega käepidemed, romantilised kanapeed (lamamisdiivanid) ning tugitoolid. Kindlasti võib romantiline mööbel olla modernsema disainiga ja moodsalt mõjub ka erinevast ajastust pärit esemete kombineerimine ühes ruumis. Mõnikord piisab romantilistes toonides mööblist, et tuua ruumi piisav annus romantikat. Diivanikomplekt Sorento (hansamööbel.ee) Roosa tugitoolvoodi (HansaMööbel.ee)

Vintage-stiilis elemendid ja rustikaalsus

Romantilises kodus on hinnas ajalooga asjad ning erinevad vintage-stiilis esemed. Vanad rustikaalse ehk maalähedase loomuga asjad on sageli kombineeritud uutega, neid on taastatud ning tihti ka värvitud romantilisse koju sobivates toonides. Nii mõnigi vana kummut on saanud romantilises kodus uue elu, kui usin perenaine on selle värvinud ja kujundanud oma koju sobivaks. Lase enda romantilises kodus ajaloohõnguga esemetel rääkida oma lugu ning leia nende kõrvale tänapäevased naabrid.

Detailirohke kummut (HansaMööbel.ee)

Suur riidekapp (HansaMööbel.ee)

Detailirohkus

Küünlad, kujukesed, lambid, lillepotid, vaasid, nagid, peeglid, padjad – need on ainult mõned elementidest, mida tasub romantilisse koju julgelt lisada. Omal kohal on ka erinevad karbid ja korvid asjade sorteerimiseks ning hoiustamiseks nii nähtavates kohtades kui ka kappides ja riiulites. Lampide puhul armastab see stiil tekstiiliga kaetud lambikupleid või sootuks edevamaid lühtreid. Romantilisele kodule lisavad alati viimase lihvi aga lilled, eelistatult värsked lõikelilled või õitsvad potililled kaunites lillepottides.

Romantiline kummut ja nagi esikus (HansaMööbel.ee)

Romantiline peegel (HansaMööbel.ee)