Kuidas sisustada mõnus vannituba ja milline mööbel vannituppa valida?

Vannitoal on igas elamises praktiline funktsioon, kuid lisaks sellele on see ka koht, kus end laadida ja hellitada. Vannitoamööbel võib olla nii ajatult klassikaline kui ka ultramoodne, täpne valik sõltub sinu maitsest, elamisest ja selle võimalustest.

Valitsevad sisekujundus- ja sisustustrendid näitavad suunda ka vannitoa sisustamisel ja mööbli valikul. Loe edasi, ja tutvu nõuannetega vannitoa sisustamiseks, et seal oleks hea ja mõnus olla.

Vannitoa planeeringule ja selle funktsionaalsusele tasub võimalusel mõelda nii varakult kui võimalik. Hilises staadiumis ei ole võimalik paljusid asju muuta, või kaasnevad sellega suured kulutused. Projektidest ja plaanidest järgmine samm on vannitoa värvivalik. Vannituppa võib valida toon-toonis seinad ja mööbli, või rõhuda vastupidiselt värvikontrastidele. Aasta värv 2018 on jõuline ja intensiivne ultraviolett, mida tasub katsetada ka vannituba sisustades.

Heledad ruumid tunduvad visuaalselt suuremad, samas kui tumedates toonides ruumid tunduvad visuaalselt väiksemad. Tumedaid toonid passivad paremini avaramatesse ruumidesse ja väiksemates ruumides tasub eelistada pigem heledaid värve. Avarates, eriti just akendega vannitubades on mänguruum värvivaliku osas suurem, kuna loomulik valgus ja aknad lisavad ruumile täiendavad avarust. Nappides tingimustes on heaks abimeheks erinevas suuruses ja kujuga peeglid, mis muudavad ruumi visuaalselt avaramaks. Ühevärviliste seintega tasub kombineerida mustrilisi põrandaid või vastupidi, nii lisad ruumile särtsu ja omapära. 2018. sisekujundustrendid soosivad maksimalismi interjööris, mille puhul võivad olla mustrilised nii seinad kui ka põrandad.

Juhul kui vannitoa seinte, lae ja põranda värvi muutmine on liialt suur ja kulukas projekt, siis vannitoa üldilmet saab muuta kiirelt ja kavalalt uue mööbli või aksessuaaride abil. Uutes toonides vannitovaibad, nagid, korvid, karbid, tarvikute topsid, käterätikud ja dushikardin aitavad hetkega interjööri värskendada ja muuta. Korvid ja karbid on vannitoas abiks ka erinevate tarvikute hoiustamisel ja organiseerimisel. Põnev dushikardin võimaldab vannitoale anda samuti uue näo vaid loetud minutitega. Taimed toovad vannituppa alati juurde värskust ja elu.

Kui värvivalik on paigas, siis tuleks mõelda läbi ka täpsem mööblivalik pidades silmas just sinu vannitoa võimalusi ja vajadusi. Võimalusel visanda paberile või tee arvutis kavand, kuhu on märgitud vannituba ja seal olevad tarbeesemed nagu vann, dushinurk, pesumasin, kraanikauss. Nii saad hinnata realistlikult võimalusi erineva mööbli lisamiseks. Eriti nutikas on teha plaan juba täpsemate mõõtudega nii on täpselt teada, millises mõõdus mööblit on võimalik vannitoas kasutada. Täpne ülevaade oma võimalustest lihtustab oluliselt sobiva mööbli leidmist ja valikut.

Napi põrandapinna puhul on abiks seinariiulid ja seinakapid. Napi põrandapinna puhul on hea lahendus paigaldada kapid ja riiulid pesumasina, kraanikausi, tualeti ning vanni kohale. Varajases staadiumis on võimalik hoiupaigad ja riiulid seinte sisse süvistatult planeerida, mis on eriti ruumisäästlik lahendus. Põnevad nurgad ja sopid on suurepärased erinevate nipsasjakeste ja aksessuaaride hoidmiseks.

Mõõtudest järgmise sammuna võiks mõelda vannitoa kasutajatele – kas vannituba kasutab üks inimene, paar inimest või hoopis lastega perekond? Mitme kasutaja puhul on vannitoas rohkem erinevaid tarvikuid ja asju, mida on vaja hoiustada ja ladustada. Lastega pere puhul peab olema vannituba ja vannitoa mööbel ka pere pisematele mugavalt kasutatav ja turvaline. Hoiustamise puhul

Tasub mõelda ka sellele, et kas eelistada lahtiseid riiuleid või ustega kappe, mõlemal valikul on omad eelised. Praktiline ja ruumi säästev idee on kasutada klassikalise ukse asemel hoopis liugust, mille avamiseks ei ole vaja lisaruumi.

