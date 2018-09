Kuidas riiul kodu isikupärastab ja milline kapp kõige paremini sobib?

Kodusisustuskaupade veebipood Furgner alustas tegevust üle kolme aasta tagasi ning on sellest ajast saati kombanud erinevaid võimalusi inimestele lähemale jõudmiseks. Oluline nurgakivi selles oli kindlasti oma salongi avamine aasta alguses aadressil Sakala 7, kuid läbivalt avaldub see siiski üldises eesmärgis – kuna kodusisustamisega tegelevad ühel või teisel moel kõik inimesed, on oluline, et pakutav valik oleks läbi kaalutud ja seda toetaks personaalne lähenemine koos valdkonna hingeelu tundmisega.

Personaalne suhtlus toob juurde uue väga olulise mõõtme, kus ollakse lisaks nõustaja rollis, sest kuigi iga inimene soovib sisimas olla oma eelistustega sisekujundaja, soovitakse aeg-ajalt ja täiesti põhjendatult ka spetsialistide käest nõu küsida. Puhtpraktilistel kaalutlustel teab muidugi iga inimene ise kõige paremini, mida tal vaja on, kuid ainult sellest läbimõeldud otsuse tegemiseks alati ei piisa. Küsimus on ju ka selles, kuidas sobib uus ese sinu kodu, toa ning teiste mööbliesemetega.

Nii avastab Furgnerist igaüks endale kasulikke näpunäiteid, olgu tegu lihtsalt uudistajaga või inimesega, kellel soovid kindlamini valmis mõeldud. Näiteks riiuli vajadus tekib inimestel peamiselt vägagi praktilistel kaalutlustel, kuid oluline on teada ka seda, kuidas riiuli abil tervesse ruumi isikupära tuua, millist tüüpi riiul toob paremini esile detaile ning millist tüüpi toob koju soojust juurde. Ehk siis lisaks funktsionaalsusele on riiul ise ka detail, mis kodutunde loomisel väga tähtsat osa mängib. Seda eriti puidust riiul, mis toob moodsalt kujundatud ruumi mõnusa kodusoojuse. Valge riiul mõjub kodus eraldi lõuendina, millega esemeid ja aksessuaare esile tuua saab ning mis just sinu kodu lugu jutustab. Ühesuguste riiulite aeg on nagunii ammu möödas ning kaunite maalide ja plakatite asemel võib riiulite kujul leida lahendusi, mis on iseenesest juba kunstiteosed. Elutuppa, magamistuppa, lastetuppa, kontorisse või esikusse – Furgneris on riiulite valik muljetavaldav.

Sarnaselt riiulitega tuleb läbi mõelda ka kapi otstarve ja esteetiline panus sinu koju. Mis vahe on kapil ja kummutil, või kas iga inimese jaoks üldse on? Kapp on üldiselt kodus üks suuremaid ja silmapaistvamaid mööbliesemeid, mis kujundab kogu ruumi tunnetust. Valikut tehes on oluline selle sobivus sisekujundusega, kuid kapp või kummut peab olema ka funktsionaalne. Mõistagi on riidekapp talveriiete hoiustamiseks täiesti erinev vitriinkapist, kus hoida paremaid portselane ja suveniire. Samuti kummutist, kus hoida nii igapäevakasutuses olevaid asju, riideid kui ka näiteks erinevaid dokumente. Siiski jääb nende vahele veel nii olemuselt kui ka stiililiselt palju valikuvõimalusi. Samuti ei saa kindlalt väita, et riidekapi õige koht on just magamistoas, sest iga kodu on ju erinev ning ei ole vaja seada iseendale piiravaid reegleid. Lisaks tuleb langetada otsus, kas soovitakse sisseehitatud või valmis lahendust. Sisseehitatud kappide plussiks on võimalus luua disain, mis täpselt sinu jooniste järgi ehitatud. Küll aga tähendab see tavaliselt oluliselt suuremat eelarvet ja valmimisaega.

Sisedisaini ja mööblivalikut on mõjutanud muu hulgas trendid ja arengud tehnoloogia valdkonnas. Esimeste õhukeste telerite valmimine tõi kaasa telerite seinale kinnitamise. Aastaid populaarsust kogunud trend on teinud praeguseks siiski kannapöörde. Kui soovid anda oma kodu seinad tagasi kaunitele maalidele ja lubada tuppa veidi kunsti, pane teler tagasi sinna, kus on tema koht – TV-alusele. Nii on võimalik soovi korral elutoa mööblit ka veidi ringi tõsta, ilma et peaksid seinu värvima hakkama. Ka selles osas ulatab Furgner oma hea valikuga abikäe.

Enne sobiva lahenduse kasuks otsustamist pead olema kindel, kui palju ruumi sul toas tegelikult on – seega kehtib reegel, et üheksa korda mõõda, üks kord vali.

epood: www.furgner.com

Furgner esinduskauplus: Sakala 7, Tallinn

Avatud: E-R 11.00–19.00 ja L 11.00–16.00