Kuidas õigesti madratsit puhastada?

Magades soovime lõõgastuda, kaotada pinged ja ärgata hommikul värske ning puhanuna. Ainus, mille peale saame siis loota, on hoolikalt valitud madrats, mis garanteerib mugavat ja puhast magamiskeskkonda. Kuid madratsitel on kombeks määrduda, muutes uinaku enam mitte nii nauditavaks. Kuidas sulle meeldiks magada tolmulestadega ühes voodis? Õõvastav kogemus, eks? Otsustasime anda sulle mõned nipid, et sa ei peaks kunagi nendega kokku puutuma.

Mida tuleb teha, et madrats säiliks kaua puhtana päeva, nädala, kuu ja aasta? Kord kuus tuleks puhastada madratsit ka tolmuimejaga. Ajapikku kogunevad sinna tolm, kõõm, tolmulestad ja surnud naharakud. Isegi, kui sul ei esine allergilisi reaktsioone, paned sa tähele, et madrats on tolmune ja must. Võta tolmuimeja ja tõmba madratsi pealispind ja küljed hoolega puhtaks. Kui su lähedased vaevlevad sagedaste allergiate käes, siis madratsikatte pesemine ja tolmuimejaga puhastamine peab toimuma sagedamini. Plekid madratsil — mida teha? Kui näed, et madratsile on tekkinud plekid, eemalda madratsikate ja pese see puhtaks.

Kui madratsi sisu on samuti määrdunud, siis proovi polsterpindadele mõeldud puhastusvahendit. Poodides on päris mitmeid vahendeid, mille vahel valida. Kasutamisel jälgi hoolikalt pakendil olevaid juhiseid. Siis on kindel, et kasutad vahendit õigesti.

Sobib ka, kui lahjendad veega tavalist nõudepesuvahendit. Pane tekkinud seebivaht käsnaga määrdunud alale. Seejärel leota käsn soojas vees ja pühi puhtaks. Proovi tegutseda nii, et madratsi sisu väga märjaks ei saaks. Kui ilm lubab, siis kuivata madrats õues. Kiirete tulemuste saamiseks kasuta fööni või õhuventilaatorit. Mis vahendeid läheb madratsi puhastamiseks vaja? Tolmuimeja ja polstriotsik

Polsterpindade puhastusvahend

Õrnatoimeline puhastusvahend

Vesi

Käsnad/švammid

Õhuventilaator või föön Kas madratseid tuleb tõesti keerata ümber iga 6 kuu tagant? Vanasti oli tõesti väga tavaline praktika keerata madratseid iga 6 kuu tagant ümber. Sellega tagati selle ühtlast kulumist. Oma madratsi kohta saad uurida tootja juhenditest. Napsie madratsit keerama ei pea, kuna Memory-vaht võtab keha survepunktidelt pinge maha ja tekitab tunde, nagu magaksid pilvel ja sedasi aastaid. Lisaks on madratsil kolm kohanduvat vetruvat vahukihti, mis tagavad kehale parima toetuse. Magaja jaoks tähendab see täpselt parajat jäikust, vetruvust ja jahutust pikkadeks aastateks. Kui pikk on madratsi eluiga? Üpris keeruline on ennustada, kui kaua üks madrats võib vastu pidada. Tänapäeval kasutatakse madratsi valmistamiseks igasuguseid materjale ja erinevaid tootmismeetodeid. Keskmiseks madratsi elueaks peetakse 8-10 aastat. Napsie pakub oma kõrgkvaliteetsele madratsile 10 aastat garantiid. Lisaks 10-aastasele garantiile saad sa Napsiet 101 ööd muretult proovida. Vaata siit. Kasuta ostukorvis kupongi DELFI ja saad 10% soodustust.

