Kuidas kujundada magamistuba, et seal oleks mõnus olla igal ajal

Magamistuba on ühe jaoks koht, kus ainult magamas käia, teisele aga mõnus paik, kus alustada ja lõpetada päev naudinguga: rõõmsalt ärgata, ringutada, kallimale naeratada või hommikukohvigi juua, õhtul raamatut lugeda ja heade emotsioonidega uinuda. Kuidas luua selline magamistuba, kus on hea olla kogu aeg?

Tähtsaim on voodi valik ja seejuures võiks meeles pidada, et voodis veedame kolmandiku oma elust. Kõige lihtsam on valida traditsiooniline kattemadratsiga voodi, kuid uurida võib ka mootorvoodit. See sobib just sellisele inimesele, kes tahab oma magamistoast maksimumi võtta. Mootorvoodi pole ainult mugavaks magamiseks, tal on teisedki eelised: mõnus lugemiseks, lõõgastumiseks, õhtujuttudeks jne. Puldiga saab reguleerida endale mugavaim asend. Voodile käib peale kattemadrats, mis kaitseb voodi väsimist ja vananemist oluliselt. Kattemadratsi valimisel oleks hea silmas pidada, et see sobiks põhimadratsiga kokku. Kõige parem oleks valida korraga terve voodi, sest voodi eri osad on juba loodud koos kasutamiseks.

Kui voodi on olemas, siis võiks mõelda, kuhu see paigutada, et uni oleks täiuslik. Soovitav on panna voodi akna lähedale, et saaks terve öö värskes õhus puhata. Muidugi tuleb seejuures vaadata, et külm tuul otse pähe ei puhu.

Kuidas olemine veel mõnusamaks teha? Magamise juurde kuuluvad kindlasti tekk ja padi. Viimast valides varu aega. Voodisalongides ja sisustuskauplustes on võimalik voodisse pikali heita ja proovida erinevaid patju. Nii saad tunnetada, mis on just sulle parim. Kvaliteetne sulepadi on mugav, kuid võid leida endale sobivaima mugavuse hoopis näiteks kvaliteetse ja hingava tehismaterjaliga täidetud padjas. Kui sind segavad kaelahädad — jah, meid kimbutab nutiajastu haigus — , siis tasub mõelda spetsiaalse kaelapadja peale. Looduslikust Talalay lateksist kaelapadi on sobilik just neile, kel kaelaga probleeme. Padi võtab vormi iga kord just sinu kaela ja pea järgi, tagades rahulikuma une.

Kuidas voodit hooldada

Iga asi vajab hoolt. Ka voodi, madrats ja voodipesu. Voodi hooldamisel tuleks põhimadratsit iga 2-3 kuu järel ümber pöörata. Kattemadratsit pööra ümber iga voodipesu vahetuse ajal, et

vahekihid saaksid hingata. Kattemadratsit tuleks iga 2-4 aasta järel välja vahetada, sest sinna kogunevad kehamahlad, higi, mustus jne. Padjal on ka kindlasti oma eluiga, oleneb sellest, kui palju seda kasutada ja kui kvaliteetse tootega on tegemist. Padi tuleks välja vahetada siis, kui visuaalselt on padi juba väsinud ja see ei toeta enam su pead. Igal hommikul ja õhtul on hea padi järgmiseks magamiskorraks kohevaks sopsutada. Et uni maitseks ikka hästi!

